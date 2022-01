Nicolás Furtado: las claves de la nueva temporada de El marginal, los desafíos de “ser Diosito” y la defensa a ultranza de su intimidad

En la cuarta temporada de El Marginal, los hermanos Mario (Claudio Rissi) y Juan Pablo (Nicolás Furtado) Borges vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo con Pastor (Juan Minujín) después del incendio de San Onofre y Diosito mete, otra vez, la mano en el infierno. Lejos de empezar el camino de la venganza contra Pastor por una línea recta, va por los costados, toca fondo, desnuda sus contradicciones y muestra su cara más dramática sin dejar de lado ese humor ingenuo e infantil que lo llevó a convertirse en uno de los personajes más populares de la serie.

La composición del actor uruguayo explica en parte el éxito de su criatura: un preso que construyó desde la observación, infiltrándose en un barrio de emergencia, y al que él mismo dotó de sus modismos y su dentadura torcida. El resto es obra de la historia, escrita por Sebastián Ortega e Israel Caetano y producida por Underground. En la previa al estreno de la cuarta temporada, -disponible a partir de este miércoles, en Netflix-, Furtado habló con LA NACION sobre los nuevos desafíos que le impuso el rol, de su impronta rockera, de los estereotipos “villeros” y adelantó que la quinta será la última temporada de la aclamada ficción carcelaria.

Pastor y Diosito, frente a frente Julieta Horak - Netflix

-Además de su composición estética, Diosito es un personaje muy complejo desde lo emocional y, en esta nueva temporada, hay un costado dramático que se profundiza. ¿Cómo lo trabajaste?

-Lo que sucedió en esta temporada fue descubrir una arista nueva del personaje. Por más de que ya conozcamos tanto de Diosito y que yo como actor lo haya explorado tanto, se suma un nuevo desafío. Hay tanta información que hoy tengo del personaje y tanto mundo creado interno -que muchas veces se mostró y otras veces no-, que no se hizo tan difícil buscar como llegar a interpretar ciertos momentos, por más complejos que sean . Fluye mucho esta búsqueda de llegar a estas nuevas cuestiones que le pasan al personaje a través de la imaginación y de lo que ya se contó para entender cómo puede funcionar su mente y sus sentimientos. Quizá no es una tarea tan compleja como de repente lo fue en las primeras temporadas, cuando también estaba conociendo al personaje.

-Surgió del mismo Diosito, no tuviste que indagar por fuera.

-Totalmente, a eso me refería. Surgió del interior del mismo personaje. Esa fue la forma. Quizá con otros personajes uno tiene que informarse más, ver otros trabajos, imaginar, o definir cosas. En este caso surgió más de lo interno.

-Diosito se iba a morir en la primera temporada, pero llegó a la cuarta y es protagonista absoluto. Es un personaje que pegó mucho en el público. ¿Se puede decir que Diosito es un triunfo tuyo?

-Al margen de Diosito, directamente iba a haber una sola temporada de El Marginal, y ya hicimos cinco. Recién estamos en la cuarta, pero también hicimos la quinta. Entonces, creo que fue un fenómeno la serie en sí, con todos sus condimentos y todos sus personajes. Todos somos responsables de eso. Diosito es un personaje que la gente aceptó, gustó mucho y se convirtió en lo que es hoy por hoy: un protagonista de la temporada, ya la cuarta. También gracias a lo que fue y a lo que pasó con el personaje, y a la aceptación del público .

Trailer de "El marginal", temporada 4 - Fuente: Netflix

-¿Qué hay de Nicolás Furtado en Diosito y qué hay de Diosito en Nicolás Furtado?

-Es difícil definir exactamente qué cosas, pero seguro que muchas porque uno trabaja con lo que tiene adentro también y quizá no son cosas tan visibles o literales. Pero sí hay una cuestión de energía o sensaciones, incluso ocurrencias de Nico que se las prestó al personaje. Cosas que me ocurren a mí.

-¿Por ejemplo?

-Sobre todo las cuestiones que tienen que ver más con el humor. Hay mucha improvisación en Diosito. Son cosas que se me ocurren a mí, que me dan gracia a mí, Nico, y se las traslado al personaje. Siempre estoy ahí, como actor, al servicio del personaje . Creo que hay mucho de eso. Y después por supuesto cosas que Nico aprendió del personaje, cosas que yo no viví y el Diosito sí, y de repente digo “ah, mirá, ok”. Pienso cómo vivía yo, Nico, esto que está viviendo Diosito también, ¿no? Es como que se empieza a mezclar todo. No es algo que pase muy seguido con un personaje, porque no siempre tenés que explorarlo o desarrollarlo tanto. En este caso, con las temporadas que fuimos viendo, como actores tuvimos que indagar mucho en los personajes, sumergirnos mucho a una vida que no es la nuestra, y ahí sucedió todo esto.

-La música también es algo de Nicolás que está en Diosito.

-Totalmente. Diosito es fanático de Los Redondos, del Indio. Y eso es algo mío. Está plagado de frases de canciones, sobre todo de Los Redondos y del rock argentino, en las frases de Diosito. Muchas veces son evidentes y otras no y pasan. Eso es algo que pude imprimirle yo desde mi gusto musical al personaje.

-Tiene guiños tuyos.

-Si, claro. También eso lo corre un poco del lugar obvio, de porque es un preso o vive en una villa tiene que escuchar determinado tipo de música. No. A este le gusta el rock and roll y le gusta esa banda, y de repente lo que más se esperaba era otro tipo de género musical.

Nicolás Furtado, como Diosito Julieta Horak/Netflix

-Se corre del estereotipo.

-En parte sí.

-¿Te encontrás a veces haciendo la voz del personaje? ¿O se te acercan personas a pedirte que hagas Diosito?

-Sí, eso pasa, que te piden que hables como el personaje. Son cosas que me dan mucha vergüenza y no hago. Ahora no porque hace meses que terminamos de grabar la serie, pero cuando estoy grabando de repente no sé, si me llamás por teléfono y justo recién terminé de hacer una escena, capaz que estoy hasta con los dientes puestos y me sale esa voz. Pero bueno, es más inconsciente.

-La caracterización también es muy particular: la vestimenta, los dientes. ¿Eso también fue un trabajo tuyo?

-Sí. Bueno, con los dientes y con esa forma de hablar es que me presenté en el casting, así que ya desde ahí fue así.

Los hermanos Borges: Mario (Claudio Rissi) y Diosito (Furtado) Julieta Horak - Netflix

-¿Cómo esperás que trascienda Diosito y qué aporte esperás que le haga a tu carrera?

-Eso ya estuvo pasando, por suerte. A mí me tocó un personaje tan importante en una serie tan importante te diría que en los inicios de mi carrera. Con 26 años me tocó la primera temporada y formar parte de un éxito, porque fue un éxito. Te puede pasar o no te puede pasar nunca. O te puede pasar más de grande. Yo tuve esta suerte . Y por supuesto que el personaje seguirá haciendo su efecto y dejará algo en la gente. Y a mí eso me va a traer cosas muy buenas, como ya me viene trayendo: proyectos o trabajos interesantes donde se me respeta como actor y un montón de cosas que, por suerte, me están pasando ahora.

-¿Tenés miedo de que te encasille en un tipo de personaje?

-No, creo que un poco eso depende de uno con los papeles que vaya eligiendo. No creo que pase. No es un miedo que tengo.

-¿De la quinta temporada podés adelantar algo?

-No sé si puedo decir mucho porque pasan tantas cosas en la cuarta... Y estaría revelando mucho. La quinta temporada es otra cosa totalmente distinta. Y es la última. Se viene muy interesante, pero bueno, antes está la cuarta y hay que disfrutarla.

El precio de la fama

Nicolás Furtado junto a la actriz española Ester Expósito, en Madrid G3/The Grosby Group

Reacio a hablar de su vida privada, a Furtado hasta hace algunos meses no se le conocían ni amores ni escándalos. Sin embargo, a fines del 2021 se lo vinculó con la China Suárez en medio del bullicio mediático que causó el WandaGate y los primeros días de enero se dejó ver muy enamorado en Punta del Este con la española Ester Expósito , a quien conoció durante su visita a Madrid en noviembre.

-El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?

-En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia, o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso.

-Pero en lo personal también estás viviendo un gran momento...

-De eso no hablo.