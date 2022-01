Impensadas alianzas, revelaciones y nuevos enemigos: así será la “infernal” cuarta temporada de El Marginal

Los dientes amarillos y carcomidos, el cemento gris y las paredes agrietadas iluminadas bajo tubos de luz que tiemblan, agotados. Pieles curtidas con tatuajes tumberos, ranchos improvisados decorados con estampitas y frazadas agujereadas. Navajas escondidas abajo del colchón y alguna foto que revela otro tiempo. La libertad lejana y un encierro que pesa. El destino tiene poco para ofrecerle a una vida penitenciaria; muy poco: entrenar la fuerza física, evadir el momento con algún químico disponible o regular el instinto asesino. Eso a los hombres no les alcanza y deciden actuar por su cuenta. En el penal de Puente Viejo no hay dioses ni santos, ni siquiera suerte; solo persiste el deseo de escapar de esa realidad rota. El Marginal , la serie en la que todos sus personajes son inmortales hasta que mueren está de regreso, y promete nuevos infiernos por descubrir .

Trailer de "El marginal", temporada 4 - Fuente: Netflix

Con elenco, locación y música renovada, este 19 de enero Netflix estrenará los 8 episodios de una nueva temporada de El Marginal, la serie dirigida por Luis Ortega y cocreada por Sebastián Ortega e Israel Caetano. Esta cuarta entrega transcurre meses después de terminar la primera temporada, ya que la segunda y la tercera funcionaron como precuelas. En esta edición, la serie retoma la acción post incendio de San Onofre, en el penal Puente Viejo donde rigen otras reglas y conviven además de los ya conocidos, otros villanos. El gran regreso viene de la mano del protagonista inicial Pastor (Juan Minujín), quien volverá a cruzarse a Mario Borges (Claudio Rissi) y Diosito (Nicolás Furtado) en el nuevo penal. Desde afuera, Sergio Antín (Gerardo Romano) operará para adueñarse del poder de la cárcel, enfrentando al director actual. Y Emma Molinari (Martina Gusmán) trabajará para ayudar a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga.

Martina Gusmán y Juan Minujín protagonizan la cuarta temporada de El Marginal Julieta Horak - Netflix

Minujín y Gusmán, en diálogo con LA NACION, revelaron algunos detalles de esta nueva temporada: “Van a aparecer otras personas que tienen el poder adentro de la cárcel, además de un montón de cosas de la relación entre Emma y Pastor, de la propia historia de Emma, de la relación de Pastor con Diosito, y de la relación de los Borges entre ellos”.

El Marginal cuenta la historia del expolicía Miguel Palacios (Minujín) que ingresa como convicto en la prisión de San Onofre con una identidad falsa, Pastor, y una causa inventada con la misión de infiltrarse dentro de una banda mixta de presos y carceleros que opera desde adentro del penal. Pastor a lo largo de la trama se va endureciendo y adaptando a los altos niveles de violencia del contexto carcelario.

La cuarta temporada de El Marginal funcionará como continuación de la primera temporada, post incendio de San Onofre Julieta Horak - Netflix

El actor admitió que para preparar este personaje tuvo que romper muchos prejuicios. “Fue un desafío ponerme en su piel. Para desarmar mis ideas previas tuve que adentrarme en el mundo de las cárceles, entrevistar un montón de policías y entrar en distintos penales . No todas las cárceles son iguales ni todos los internos, allí es cuando uno empieza a desgranar y empiezan a aparecer un abanico de singularidades que es lo que uno como actor trata de captar y desarrollar”.

"Pastor en esta cuarta temporada se hunde en una oscuridad muy profunda", asegura Minujín Julieta Horak/Netflix

Minujín cree que lo que conecta a Pastor con la audiencia “es el hecho de tener al mundo en contra y seguir adelante, de batallar y pese a todo seguir creyendo en algo”. Y adelanta que si bien “cada uno atraviesa un infierno distinto, Pastor en esta cuarta temporada se hunde en una oscuridad muy profunda”. “Y lo más terrible no será ver la oscuridad que viene de afuera, sino ver cómo su peor enemigo es él mismo”, adelanta.

Interpretada por Martina Gusmán, Emma en esta temporada mostrará una nueva faceta como la pareja de un recluso: Pastor Netflix

Por su parte, Gusmán -que en las temporadas anteriores interpretó a la trabajadora social del penal-, aquí dejará ver una nueva faceta, ya no como empleada del sistema penitenciario sino como la pareja de un interno, que debe hacerse cargo de sus hijos y de sus propios fantasmas. “ Emma cambia su historia de vida, porque pasa a ser la pareja de un recluso. En esta temporada se pone del otro lado del mostrador teniendo que enfrentarse con su pasado, con su niñez, repitiendo el lugar en el que seguramente estuvo su madre ya que su padre también había estado preso. Vamos a ver una Emma con muchas contradicciones, muy revuelta emocionalmente y bastante vulnerable , a la que el reencuentro con Pastor le permite revivir una parte de su esperanza”. La actriz asegura que una de las claves del éxito de El Marginal se debe a que “conecta con la parte oscura que cada uno de nosotros tiene”.

Villanos contra villanos

Luis Luque interpreta a Coco, un criminal que bajo la aprobación del director del penal, maneja la cárcel de Puente Viejo Julieta Horak - Netflix

Los “Fab 4″ de El Marginal tienen una banda, pero no de rock y lo que venden no son justamente discos: Diosito, Mario Borges, James (Daniel Pacheco) y Barney (Marcelo Peralta) entran al penal de Puente Viejo con los mismos nervios que cuatro adolescentes durante el primer día de clases en una escuela nueva. Al dejar atrás San Onofre, saben que ahora ellos juegan de visitantes y que es probable que en el recreo, los más “grandes” les roben el lugar en la fila del kiosco. Los integrantes de la banda de los Borges entienden como pocos que el azar es solo para los débiles, y no tardan en idear nuevas estrategias para recuperar el status carcelario que supieron ganarse en San Onofre. Pero para eso, deberán tener el visto bueno del Corleone de Puente Viejo, Coco (Luis Luque), y del director del penal interpretado por Rodolfo Ranni.

La banda de los Borges deberá adaptarse a las reglas del nuevo penal de Puente Viejo al que fueron trasladados Julieta Horak - Netflix

Más que una serie de “malos contra malos”, coinciden Minujín y Gusmán, los personajes luchan contra sus propios fantasmas y sus propias vulnerabilidades. En el medio de esas guerras internas están las que tienen entre ellos, pero “en el fondo el villano más grande lo tiene cada uno dentro suyo, el peor enemigo de uno es uno mismo”.

Gusmán señala que la bondad y la maldad de cada uno de los personajes, también se vincula con el destino y sus historias personales duras. “Siempre hay muchos matices, son muchas capas para ir a escarbando atrás de cada personaje, nadie es tan bueno ni tan malo, ni en la ficción, ni en la vida”, reflexiona la actriz.

Pastor y Diosito: enemigos íntimos

Minujín asegura que el vínculo entre Pastor y Diosito desarrollará nuevos niveles de intensidad: “Estos dos personajes que terminan tan enfrentados en la temporada 1, en la temporada 4 van a poder dejar las armas a un lado y empezar a conectar desde la complicidad”. Sin embargo, el actor prefiere reservarse algunos detalles para no arruinar el efecto sorpresa.

Pastor y Diosito, frente a frente Julieta Horak - Netflix

-¿Creen que El Marginal refleja algo de nuestro entramado social?

Juan Minujín: Considero que deja ver cómo los que acumulan mucho poder lo usan a su favor y los que tienen muy poquito también. La serie habla de toda la gente que queda al margen del sistema, que cada vez es más y con la pandemia quedó cada vez más a la vista. Habla de un sistema que expulsa cada vez a más personas y va dejando mucha gente en los márgenes, despojadas de todo, sin voz. La serie pone una mirada sobre eso.

"Hay que trabajar sobre la inserción. Es la única forma de empezar a ver estos elefantes blancos, que hacemos de cuenta que no existen pero que están y son parte de las sombras de nuestra sociedad", reflexiona Gusmán Julieta Horak/Netflix

Martina Gusmán: Dentro del marco de una ficción deja ver las estructuras dañadas, la corrupción generalizada. No es un espejo de la realidad, porque hay distintos tipos de cárceles, pero al representar estas realidades se pone luz a determinadas situaciones que mucha gente desconoce. La serie logra exponer una parte de crítica social respecto de las cárceles mientras cuenta historias dramáticas, y también tiene otros momentos vinculados al cómic. Combina personajes súper realistas como el mío, histriónicos como puede ser el de Diosito , y personajes más dramáticos como el de Juan (Minujín). Todos esos elementos forman la poética propia de la serie .

La cuarta temporada de El Marginal fue filmada en una nueva locación. Las tres primeras temporadas se filmaron en la ex Cárcel de Caseros Julieta Horak - Netflix

-¿Lo que es la libertad para sus personajes significa lo mismo para ustedes?

JM: La reflexión sobre la libertad y todo lo que uno negocia en pos de ella y los compromisos que eso conlleva, creo que es una cuestión íntima de uno.

MG: Yo creo que uno tiene que poder colaborar para que haya menos marginalidad, que hay que trabajar sobre la inserción . Es la única forma de empezar a ver estos elefantes blancos, que hacemos de cuenta que no existen, pero que están y son parte de las sombras de nuestra sociedad. Son lo que nos da miedo ver, pero creo que es importante empezar a verlas para transformar esas sombras en un poco de luz.