Nicolás Occhiato habló de “errores humanos”, pero dijo que tomó “la decisión que tenía que tomar”

Esta mañana, en el programa que conduce en Luzu TV, Nicolás Occhiato habló por primera vez de la noticia falsa que Florencia Peña difundió ayer al mediodía en su canal de streaming. El conductor, quien ayer se limitó a emitir un comunicado donde manifestó su malestar y confirmó el fin del ciclo de la actriz, repitió que “como cabeza del canal” tuvo que “tomar decisiones”, aunque no puntualizó cuáles fueron. Además, habló de “error no forzado”, apuntó contra quienes lo criticaron y contó que le pidió disculpas a quien correspondía.

La primera reacción de Occhiato: “Es inadmisible”

Los comunicados de Luzu TV instagram.com/nicoocchiato

El mismo jueves, a través de sus redes sociales, Occhiato hizo su primera manifestación pública sobre el episodio. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió en sus redes sociales.

Tras su primer descargo, compartió un nuevo comunicado en donde expresó qué medidas iba a tomar al respecto su empresa: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

“¿Qué pasó?”

La fake news de Florencia Peña

El jueves 18, durante su programa, El show del verano, Florencia Peña quedó en el ojo de la tormenta luego de dar al aire información falsa sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel. Unos minutos después, en diálogo con sus productores, comentó: “Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

Tras el pedido de disculpas conjunto, la conductora intentó ponerle paños fríos a lo sucedido: “Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que se confirme”, comentó.

El posteo de Florencia Peña

Y agregó: “Me acuerdo que antes de que muriera Indio Solari, hubo una... me acuerdo que corrió una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas...”.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

Las palabras de Peña generaron de inmediato una gran repercusión en los medios y en las redes sociales y una lluvia de críticas. “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, señaló Peña en una historia que compartió en su cuenta de Instagram poco después de lo sucedido. “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”.

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