Los canales ya están preparando lo que será la temporada de verano. Y si bien lejos quedó la época en que se estrenaban ficciones o programas que se probaban en la época estival, para luego quedarse todo el año, 2027 tendrá varios estrenos. Mientras que todas las miradas están puestas en lo que pasará entre América y elnueve, tras la venta de Mandarina Contenidos, Telefe y eltrece trabajan en dos nuevos proyectos.

La televisión es cíclica y, de la misma manera que este año dos programas estuvieron relacionados con el canto, probablemente en el que viene haya dos programas de baile, pero eso será tema de otra nota; ahora, las miradas están puestas en la posible competencia de dos viejos amigos que buscarán entretener al público en el prime time. Se trata de nada más y nada menos que de Nicolás Repetto y Marley, quienes irán tras el interés de la audiencia con dos formatos que cuadran perfectamente con la época veraniega.

Esta competencia tiene un condimento más, ya que Repetto fue quien bautizó a Alejandro Wiebe con su apodo artístico: Marley debutó en la televisión como columnista de Fax, innovador ciclo de eltrece en los años noventa. Además, fue Repetto quien lo fue aflojando con su particular estilo. Ambos son buenos conductores; sus caras remiten a la exitosa televisión de los noventa y todo indica que se enfrentarán en el prime time desde enero.

La propuesta de Repetto

La novedad más importante es que a 8 años de su salida de El noticiero de la gente, Nicolás Repetto se prepara para regresar con un ciclo de entretenimientos por la pantalla de eltrece. El creador de Fax y Sábado bus ya comenzó a grabar lo que será su nuevo programa, Clink, para el prime time del canal que comanda Adrián Suar. Basado en los juegos simples que alguna vez tuvo en su ciclo Repetto, el programa ocupará el horario de las 21.15, de lunes a viernes, espacio que dejará vacante Es mi sueño durante el verano.

Se trata de un típico programa de entretenimientos para toda la familia. Repetto ya supo triunfar en los mediodías de Telefe con un ciclo similar, en los años noventa, que tenía un poco de todo, pero por sobre todas las cosas, estaba basado en el carisma del conductor.

En esta ocasión, el programa tendrá una tribuna de cincuenta participantes de todas las edades que serán elegidos para que bajen a jugar con diferentes propuestas, desde juegos de ingenio hasta los clásicos que alguna vez el conductor tuvo en sus ciclos.

Por otro lado, habrá otra tribuna con más de diez talentos desconocidos, entre cantantes, humoristas y bailarines, que fueron elegidos de un casting e interactuarán con Repetto todo el tiempo. Además, Clink tendrá una orquesta en vivo, dirigida por el maestro Nicolás Posse, que le dará un clima especial a cada envío.

También habrá lugar para que los famosos sean parte de los juegos en representación de algún participante. Todos los programas tendrán como premio mayor un auto 0 km y millones de pesos en efectivo.

En principio, van a ser cuarenta programas que ya se comenzaron a grabar y cuentan que Repetto está muy entusiasmado con su vuelta al género.

El regreso de Marley

Marley junto a Momi Giardina, en las grabaciones de la nueva edición de Minuto para ganar

Del otro lado, Telefe reflotó un clásico del canal que le dio buenos resultados en su última temporada en 2021. Vuelve Marley con Minuto para ganar, la versión local de Minute to Win It. Los participantes deben superar, en 60 segundos, distintas pruebas de destreza usando objetos como pelotas, latas, vasos de plástico, etc. A medida que van avanzando, va subiendo la cantidad de dinero que ganan. Cada uno de los concursantes tendrá la oportunidad de demostrar la habilidad en un desafío donde cada segundo cuenta.

En la última temporada estuvo acompañado de Florencia Peña, Vicky Xipolitakis y Lizy Tagliani. En esta nueva etapa, Momi Giardina será la coconductora y, como siempre, la locución de Calu Bonfante. Entre los 300 juegos que tendrán, habrá algunos nuevos y otros clásicos como “Cara de galleta” (el participante tiene que mover una galletita desde la frente hasta la boca usando solo los músculos faciales); “El vaso volador” (deben lanzar vasos y lograr que caigan apilados o en una posición determinada) y “Una vuelta de tuerca” (deben apilar tuercas en vertical usando un palito o varilla sin tocarlas con las manos).

La nueva temporada de Minuto para ganar llegará a principios de 2027

Ambas propuestas televisivas tienen todo para entretener al público que consumirá la pantalla chica en las calurosas noches de verano; habrá que ver qué conductor o canal logra seducir más a los televidentes.