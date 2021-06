Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: “Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro”

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi siguen en shock. Pasaron más de 24 horas del derrumbe del edificio Surfside, en donde estaban hospedados en Miami, y la pareja aún está intentando entender lo que pasó. Después de llevar tranquilidad a sus seguidores en sus respectivas cuentas de Instagram, y hablar un poco con la prensa, compartieron otro mensaje en las redes, pero esta vez para agradecer. “Gracias a todas las personas que se acercan a dar una mano, gracias de corazón”, expresaron los actores.

El agradecimiento de Nico Vázquez

“Tenemos los teléfonos colapsados y sin batería. Rezamos por las víctimas y sus familias y agradecemos públicamente al consulado argentino por ser tan humanos y darnos el primer abrazo”, sumaron. Estas declaraciones las hicieron en una placa negra con letras blancas que ambos compartieron en sus historias de la red social de las fotos.

Recordemos que los actores estaban en el ascensor del complejo cuando escucharon un ruido, al detenerse en el lobby y abrirse las puertas vieron humo y salieron corriendo del lugar. En la huida, Accardi se golpeó la cabeza con una palmera y se lastimó aunque no fue una herida importante. Minutos después pudieron ver la escena y cómo el edificio se derrumbaba. Había bomberos, policía y su auto, del que habían bajado minutos antes, había quedado enterrado entre los escombros.

El testimonio en primera persona

“Quiero mandar este audio para enviar tranquilidad, agradecer la preocupación. Seguimos en shock, pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de lo más importante porque acá hay gente que está desaparecida y gente muerta, y creo que esto lamentablemente continúa para muchos. Vivimos un momento muy fuerte con Gime, veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de seis, siete segundos subimos al ascensor y paró en el lobby como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte con un estruendo”, detalló Vázquez, horas después del derrumbe, en un audio que compartió con los medios.

“Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen en la que se ve cómo cae el edificio, pero nosotros teníamos una nube de polvo tan grande que no nos podíamos ver, estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver”, sumó el actor.

Mientras tanto, los rescatistas, bomberos y policías continúan con la búsqueda de 159 personas, entre ellas nueve argentinos, que permanecen desaparecidos.

LA NACION