Nicole Neumann: amores fogosos, infidelidades, separaciones conflictivas y la propuesta que se hizo esperar

escuchar

“Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”, escribió Nicole Neumann en sus redes sociales junto a una imagen donde se la ve con su novio, Manu Urcera, vestidos de blanco y a punto de darse un beso mientras ella muestra el increíble anillo que acababa de recibir. Este martes, el corredor automovilístico sorprendió a la modelo con una romántica propuesta de matrimonio. Y el plan no podría haber sido más perfecto: tres días después de que arranque el 2023, en los inmejorables paisajes de Punta del Este y rodeados de familiares y amigos.

Mientras que para Urcera esto del anillo y el compromiso es todo una novedad, Nicole dará el sí por tercera vez. Y aunque sus experiencias pasadas terminaron en escándalo, la modelo está dispuesta a seguir apostando al amor con este hombre que el universo puso en su camino hace apenas dos años.

Los amores de Nicole

La “lolita” que debutó a los 12 en el mundo de las pasarelas estuvo cuatro años de novia con su representante, Matías Liberman, aunque con algunos altibajos. “Con Matías soñamos con nuestro casamiento, ya sé cómo va a ser mi vestido, pero todavía no pusimos fecha”, confesaba enamorada allá por 2003, mientras compartían techo en una chacra de Los Cardales.

Sin embargo, apenas un año después, sus planes se cancelaron cuando el empresario la sorprendió en Cabo Polonio (una reserva natural sin luz eléctrica ni agua corriente en Uruguay) junto a otro hombre: el modelo Nacho Herrero. “Corté hace apenas cuatro días. Estábamos muy mal”, explicó Nicole ante el revuelo que generaron esas imágenes en topless y actitudes fogosas en la arena.

El comienzo de su relación con el ex Jugate Conmigo, fue tan polémico como su ruptura dos años después, también en medio de rumores de infidelidad. Quienes lo conocían decían que ese chico sexy que vivía en México y había caminado las principales pasarelas de París y Milán, era el compañero ideal para el agitado corazón de Nicole. En marzo de 2005, los modelos se casaron en una estancia de Lobos, con una cinematográfica entrada a caballo y canciones entonadas por el novio en el altar. Sin embargo, nueve meses después se separaron.

“ Me embarqué en un proyecto de vida en el que yo no contaba (…). Fui yo el que decidió apostar a esa relación, pero en determinado momento me di cuenta que me estaba perdiendo a mí (…). Ya no tenía tiempo para mi familia, ni para componer, ni para hacer las cosas que me gustaban. Y hasta tuve que empezar a hacer terapia para decirle a Nicole que no era feliz. Se lo pude decir antes que empezaran las infidelidades ”, contó el músico tra la ruptura, en una entrevista con la revista Pronto.

Según sus dichos, Nicole “necesitaba una persona que la pudiera bancar”, esa que cumpliera la figura paterna que no tuvo de chica. Y Fabián Cubero parecía encajar perfecto en esa búsqueda. A pesar de venir de dos mundos diferentes -pero que se complementan muy bien-, la modelo y el futbolista se flecharon a primera vista en una producción de fotos para una revista masculina. Y si bien esta fue la relación más duradera de Neumann, lo cierto es que también comenzó en medio de un escándalo: por ese entonces, ambos estaban en pareja, ella con Herrero y él con su novia de años, Sofía Martín.

“ He sido infiel y lo asumo. Son cosas que tenía que vivir antes de que llegue el momento de tener un hijo y querer formar una familia ”, confesó la rubia en una entrevista, confirmando las sospechas sobre cuando había comenzado todo con el futbolista de Vélez Sarfield.

Un viaje a Monterrey, México, fue el momento elegido por el jugador para dar un paso más en la relación. “Un día caminábamos por un shopping y vi a un señor tocando temas de los ‘80. Otro repartía una tarjetita. El hotel donde concentrábamos tenía un helipuerto. Pedí permiso para hacer ahí una cena romántica. Compramos pétalos de rosas, flores, velas, armé una mesa y le dije: ‘Vamos a cenar al hotel’. Ya le había comprado el anillo de compromiso. Cuando llegamos empezaron a tocar la música. Se veía toda la ciudad iluminada. Ahí, cenando, le propuse casamiento”, contó Cubero sobre cómo le propuso matrimonio.

La boda llegó meses después, más precisamente el 8 de mayo de 2008, con una ceremonia secreta en Cabo San Lucas. A pesar de que no asistieron ni familiares ni amigos, hubo una testigo de lujo: su primera hija que estaba creciendo en la panza de la modelo. “ La verdad, a mí me daba un poco de fobia hablar de eso, por la experiencia anterior y porque nunca fui de las que sueñan con casarse. Pero él quería que cuando nazca nuestro hijo, sus papás estén casados ”, le confesó Neumann a la revista Caras sobre el motivo que los llevó a formalizar su relación.

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron once años juntos y tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Gentileza Oui Pr

Luego de la llegada de Indiana, vinieron Allegra y Sienna. Sin embargo, tras casi once años de amor, la pareja decidió separarse en mayo de 2017. “ Yo sigo enamorado de la Nicole que conocí, no de esta que veo ahora. Ella tiene una crisis desde el año pasado con la vorágine del ‘Bailando’ y esas cosas. Charlamos muy poco desde entonces. Siempre la banqué y la voy a seguir bancando. Pero como no nos encontrábamos, le pedí que seamos sinceros para tomar la decisión sin culpas. Si hay terceros le pedí que me lo dijera para que terminemos y darle más libertad para decidir, pero me lo negó ”, revelaba el futbolista por aquel entonces.

La ruptura no tardó en llegar y, lejos de lo que soñaba Cubero, no fue para nada amistosa. De hecho, en la actualidad y a pesar de que ambos han rehecho sus vidas, siguen manteniendo algunas disputas respecto a algunos bienes y a la crianza de sus hijas.

¡Sí, quiero!, por tercera vez

Separada del padre de sus hijas, Nicole fue vinculada a distintos nombres; sin embargo, pocos de ellos fueron confirmados. Por ejemplo, nunca aparecieron pruebas de su supuesto encuentro con el representante de futbolistas Pablo Cosentino, marido de Daniela Urzi, en Italia; pero sí de su affaire con Facundo Moyano, el hijo del sindicalista Hugo Moyano. Unas fotos cenando en un restó de Madrid a fines de 2017 fueron suficientes para confirmar lo que, por ese entonces, era un secreto a voces. Sin más remedio, la modelo y el diputado tuvieron que salir a blanquear su amor, aunque sólo duró unos meses, hasta principios de 2018.

Nicole Neumann y Facundo Moyano llevaron su romance a Madrid Getty Images

“ En ningún país, nunca más voy a decir nada de mi vida sentimental, seguiré en esa postura por siempre ”, advirtió Nicole desde el panel de Nosotros a la mañana molesta por la cantidad de romances que le inventaban.

Su promesa se mantuvo hasta principios de 2021 cuando conoció a otro deportista: el piloto de Turismo Carretera Manu Urcera. La pareja se conoció, casi de casualidad, cuando un amigo de él decidió presentarlos. Aunque ella no sabía quién era, se animó a aceptar su invitación. Un viaje a Neuquén juntos fue suficiente para que la modelo se anime a confirmar este nuevo amor que, inesperadamente, llegaba a su vida.

Desde el comienzo de su relación, los dos optaron por mantener su intimidad alejada de los medios ya que Urcera, aunque es un nombre popular dentro del mundo del automovilismo, siempre se caracterizó por ser perfil bajo. No obstante, Neumann nunca se privó de compartir con sus seguidores fragmentos de sus románticas escapadas, vacaciones de ensueño en diversas locaciones del mundo y los eventos en los que se presentaron juntos. Inclusive, cada vez que puede, viaja con él para alentarlo desde boxes.

Todavía no cumplieron los dos años de relación pero hace tiempo que la pareja tiene planes de boda. “Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, dijo la rubia en varias oportunidades. Sin embargo, faltaba algo: la propuesta de casamiento ideal. “ Tiene que ser sorpresa. Él me tira y le pregunta a mi abuela ‘¿cómo estás para el casamiento?’. Pero no llega. Le pregunta a toda la familia menos a mí ”, se quejó, entre risas, tiempo atrás.

Finalmente, su sueño se hizo realidad y de la manera menos esperada. Urcera aprovechó los días de descanso en Punta del Este, uno de los destinos favoritos de Nicole, para pedirle matrimonio. “Ayer venía filmando convencida de que iba a una comida de aniversario de mis suegros pasadas las doce de la noche, ni enterada de lo que me esperaba”, relató la modelo en su cuenta de Instagram junto al video que grabó en la ruta.

Al llegar, su futuro marido le vendó los ojos y la guió por un camino que desembocaba en un living con vista al lago. Junto al fuego, le dedicó la carta que Frida Kahlo -artista favorita de Neumann- le escribió a Carlos Pellicer, en donde expresó: “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida... Somos de la misma materia, de las mismas ondas...”. Emocionada hasta las lágrimas y rendida a sus pies, Nicole gritó “¡Sí, quiero!” por tercera vez.