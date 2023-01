En fotos: Nicolás Cabré y Mariano Martínez estrenaron su obra y un encuentro entre dos “ex” no pasó inadvertido

escuchar

Se trató de una noche muy especial para Mariano Martínez y Nicolás Cabre. Los actores debutaron el miércoles con la obra Tom, Dicky & Harry en el Multiteatro y muchos colegas, amigos y familiares se acercaron para darles su apoyo.

Los asistentes a la primera función posaron amablemente frente a las cámaras y el encuentro entre dos “ex” no pasó inadvertido: Juliana Giambroni y Camila Cavallo , las exparejas de Martínez, dijeron “presente” en el teatro demostrando cómo lograron formar una armónica familia ensamblada .

Camila acudió con la hija que tuvo con el actor, Alma, y Giambroni lo hizo con Olivia (hija fruto de su relación con Martínez, con quien también tuvo a Milo) y su pareja desde hace seis años, Matías Di Chiara, quienes fueron padres de Dante en 2020. Como consecuencia, al actor -que protagoniza la puesta junto al Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mercedes Oviedo y María Valenzuela, bajo la dirección de Cabré- se lo notó muy feliz de ver a su familia en un debut tan esperado.

Asimismo, Daniela Herrero, Rodrigo Guirao Díaz, Ernestina Pais, Ana Acosta, Linda Peretz y Patricia Echegoyen, entre otras figuras, también fueron vistas en el estreno .

En diálogo con LA NACION, Cabré aludió a su debut como director y a cómo el género cómico adquiere un valor muy notorio en la actual coyuntura. “Hay momentos históricos del país donde la risa pasa a ser fundamental, necesaria. He tenido la oportunidad de hacer muchas comedias en televisión y la manera de expresarse de la gente es muy diferente siempre”, manifestó.

“En el 2001, te agradecían que los hicieras reír y creo que, este es un momento donde también la gente necesita eso. La mayoría de los argentinos tiene la necesidad de, por lo menos, reírse una hora y media y esta es una obra que busca ese cometido” , añadió Cabré respecto a la celebrada pieza de la dupla de dramaturgos británicos, Ray y Michael Cooney.

Luego de años de no compartir proyectos, los ex Son amores se unieron para una pieza a la que Martínez define como “una sinfonía perfecta”. En cuanto a la historia, ésta pone el foco en el personaje de Tom (Martínez), un hombre joven que decide con su mujer (Mercedes Oviedo) adoptar un niño y que deberá enfrentar diversos episodios suscitados, en su mayoría, por sus hermanos (Bicho Gómez y Yayo Guridi), quienes no están en su mejor forma ante la visita de la responsable de una agencia de adopciones que personifica María Valenzuela.

En la entrevista concedida a este medio, Cabré, quien fue aplaudido por la audiencia al final de la primera función, destacó el rol significativo que tiene el público. “ Quien termina de armar la obra es el público, ya sea en comedia o en drama. Seguramente, la risa te levanta, pero siempre la gente es fundamental en el teatro, hasta un silencio se hace sentir. El espectador es el último que te termina de poner la obra, ya que uno puede pensar algo que luego resulta distinto en la reacción de la platea ”, destacó y sumó: “Quizás la gente se pueda reír o emocionar en un lugar no pensado o inentendible para el artista, es indescifrable, la respuesta siempre es inesperada y tan personal como personas pueda haber en una sala y ese es un ejercicio divertido”.

Por su parte, Martínez destacó que “no hay ninguna función igual a la otra, porque si el actor nunca está igual, el público nunca es el mismo, y eso genera una energía muy diferente cada vez”.

El comienzo de la gestación de esta adaptación tuvo lugar en una cena que compartieron Martínez y Cabré. “En esa cena le dije [a Mariano] que leyera Tom, Dick & Harry, que me parecía buenísima, aunque no sabía quién tenía los derechos. Como yo estaba por estrenar otra obra, le propuse dirigirla, ya que esa sería una manera de volver a trabajar juntos”, contó el flamante director.

Por otro lado, Cabré le contó a LA NACION que trabajar con Martínez fue fundamental para su debut: “ Tener a Mariano es un pilar para mí, el hecho de conocernos tanto me ayuda a apoyarme. Sé para donde va, le conozco hasta las miradas, eso me facilita mucho las cosas. Todo el elenco me da mucha confianza, trabajé con casi todos y con Yayo, con quien nunca había compartido nada, siempre me encantó. Para debutar como director, es fundamental tener ese apoyo. Sé muy bien qué quiero conseguir con la obra y ellos me lo pueden dar”.

