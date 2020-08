La modelo reveló cuál era su promedio sexual con el exfutbolista cuando llevaban 10 años juntos Fuente: Archivo

Después de recuperarse por completo de coronavirus, Nicole Neumann volvió a la pantalla de KZO con dos programas propios. En uno de sus segmentos más íntimos donde tiene un mano a mano con sus invitados, entrevistó al Pollo Álvarez, pero terminó siendo ella misma quien hizo una sorpresiva confesión sobre la frecuencia sexual que mantenía con su exmarido, Fabián Cubero.

Esta vez no fue el enfrentamiento con el exfutbolista el tema en cuestión, sino todo lo contrario. En el marco de una charla a corazón abierto con el conductor de Nosotros a la mañana (eltrece), la modelo recordó cómo era la química sexual con Cubero, durante su matrimonio, y cuando ya eran padres de sus tres hijas.

Recordemos que Neumann volvió con doble apuesta al canal donde anteriormente ya había tenido un ciclo propio: a las 12.30 conduce el magazine Nicole al medio día, y a las 17.30 regresa con Las diez de Nicole, donde le hace preguntas sin filtro a los invitados virtuales.

"Yo recuerdo que a una semana de haberte casado que salió una nota en vivo de Tefi Russo, tu mujer, donde le preguntaron cómo estaban en la intimidad", rememoró la conductora, para luego preguntarle: "Ella respondió que siempre estabas cansado. ¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?".

Con total sinceridad, Álvarez le respondió: "¡Empeoró ese promedio! Pero es así: el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal". Anonada, la modelo le repreguntó: "Pero para vos, ¿Cuánto es poco o normal'? ¿Semanalmente?".

"Para una pareja que está hace cuatro años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí", sentenció entre risas el entrevistado. Neumann no pudo evitar tentarse, y pensar en su propia experiencia. Allí fue cuando hizo una confesión personal: "No puede ser, si yo estaba en ese mismo promedio a diez años de casada".

Sorprendido, el conductor le retrucó: " Y bueno, vos serás una golosa, pero cada uno tiene su historia. Yo así ando bien, pero prometo mejorar porque la realidad es que Tefi se queja con justa razón".