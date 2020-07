La modelo se mostró indignada por el video de una broma que Cubero hizo a su pareja actual, Viciconte, mientras cuidaba a sus hijas Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 18:45

Un video en el que Fabián Cubero y Micaela Viciconte mostraron una peculiar pelea hogareña provocó la indignación de la expareja del jugador de fútbol, Nicole Neumann, quien se manifestó furiosa por el impacto que ese comportamiento puede tener en sus tres hijas.

"Cuando arranca como juego y termina mal", escribió Cubero en sus redes sociales cuando subió el video, en el que le baja los pantalones a su novia y luego ambos se persiguen, divertidos, por la casa.

El enojo de Neumann surgió ante la pregunta de quién había sido la persona que grabó las imágenes. Más precisamente, la modelo inquirió si se trataba de alguna de sus hijas, Indiana, Allegra o Sienna.

Viciconte, consultada sobre este punto, aclaró en el programa Los ángeles de la mañana: "No puedo decir quién filmaba, por supuesto, pero no fueron las nenas. Somos grandes".

Sin embargo, más tarde Neumann puso en duda su versión: según relató, cuando se filmó el video las tres niñas se encontraban en la casa de su papá. En una entrevista para el portal Ciudad Magazine, sostuvo: "Es terrible, no entiendo".

"Yo ya no puedo dialogar por nada con Fabián. No obtengo respuesta alguna. O en su defecto, días después, siempre negativas", expresó la panelista de Nosotros a la mañana. Y señaló: "Solo quiero defender y preservar la integridad y psiquis de las niñas. Es lo único que me importa".