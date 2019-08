Pollo Álvarez y Tefi Russo. La intimidad de su boda en un boliche porteño

Tras dos años juntos, dijeron "sí, quiero" en el departamento de él, en Recoleta. La fiesta, para 450 invitados, fue en Tequila Fuente: HOLA

Decidieron no seguir tradiciones y escribir su historia de amor a su manera. La madrugada del 7 de agosto Joaquín "Pollo" Álvarez (36) y Estefanía "Tefi" Russo (33) se fueron a dormir juntos sin importar que en apenas horas darían el "sí, quiero" por civil. Y eligieron la intimidad del departamento de él, en Recoleta, como sede. "Sentí nervios y ansiedad en la previa. Estaba muy emocionado... Tuve unos días especiales", reconoció el conductor de Nosotros a la mañana a ¡Hola! Argentina, desde la suite Álzaga Unzué del hotel Four Seasons, donde, a falta de luna de miel por el trabajo del novio (a quien la cocinera e instagramer define como workaholic), se instalaron varios días.

Con libreta en mano, los recién casados bajaron a la calle para que los amigos y familiares les tiraran arroz. La novia lució un conjunto de saco sastrero, top de seda y falda de gamuza de Alice Olivia. Compró todo durante su despedida de soltera en Nueva York.

Con"Mimi", la hija que la cocinera tuvo de su matrimonio anterior. "Pasamos de todo juntas y me importa mucho su opinión. En la ceremonia del 2 de noviembre tendrá un papel importante: como papá murió, me va a entrar ella".

Cuando conocí a Joaco, estaba sola y en plan de gozar de la soltería después de una vida muy tradicional. Pero fue insistente y me conquistó Tefi Russo

Se conocieron en noviembre de 2017, en Con amigos así, programa que él todavía conduce. Ella fue como cocinera. "Cuando la vi, me llamó la atención. Le tiré todo al aire, me volví loco. Con el tiempo, descubrí que es una madre de oro, una hermosa persona conmigo y con su gente", contó él.

"Aunque estoy copado con la idea de ser padre, por ahora vamos a esperar", sostuvo el "Pollo"

-¿Cómo empezaron su gran día?

Pollo: ¡Trabajando! [Risas]. Cuando volví a casa, nos arreglamos y llegaron los invitados: la familia directa, testigos y amigos íntimos. Tuvimos un almuerzo, queríamos algo chico y sencillo. De ahí nos fuimos al hotel a dormir una siesta, pero no lo logramos. Y a las 22, empezó la fiesta en Tequila. Fue la mejor noche de mi vida.

Tefi: En el civil éramos treinta. Decidimos hacerlo así a partir de una charla con la jueza de paz, semanas antes. Nos reunimos en casa, en la misma mesa donde finalmente nos casamos, y surgió la pregunta de dónde iba a ser. Entonces pensamos: tiene que ser acá porque era una linda combinación entre algo íntimo y la fiesta de la noche.

-¿Por qué eligieron un boliche para la fiesta?

Tefi: A Pollo le gusta un poquitito salir.[Risas]. Estábamos organizando el casamiento del 2 de noviembre, que será en La Herencia de Pilar, con ceremonia y vestido blanco [eligió a Evangelina Bomparola], y hablábamos de hacer el civil una semana antes. Pero se me ocurrió que para disfrutar los dos festejos podíamos hacerlos más espaciados. Ese fin de semana fuimos a Tequila y le pregunté si le divertía hacerlo ahí. Era perfecto porque él es bastante habitué.

Pollo: La celebración superó mis expectativas. Había alrededor de cuatrocientas cincuenta personas, entre amigos y conocidos. Esperaba una linda fiesta, pero la convocatoria y la buena energía fueron increíbles.

-Pollo, ¿cuándo decidiste que querías casarte con Tefi?

-Soy bastante fanático de la familia, así que casarme no era descabellado. Me enamoré tanto que quiero que Tefi esté conmigo para siempre. Es la indicada. Durante un viaje que hicimos a Turks & Caicos, llevé el anillo. Tenía unos nervios increíbles, no sabía dónde guardarlo. Y un día de excursión en una isla virgen, se lo di.

-Tefi, ¿imaginabas que volverías a dar el "sí, quiero" [estuvo casada con el ex futbolista Guillermo Pereyra con quien tiene una hija, Bianca]?

-No. Yo era de las que decía: "¿quién va a ser tan salame para casarse dos veces?". ¡Y mirá! Mi hija está chocha porque se lleva muy bien con Joaco. Se llaman entre ellos "mejores amigos". De otra forma esto no hubiese prosperado.

