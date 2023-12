escuchar

La de Nicole Neumann y José Manuel Urcera es una historia de amor, aunque con ingredientes que trascienden a una simple historia de amor. La relación entre la modelo y el piloto de TC, que comenzó en 2021, se fue consolidando en el tiempo salpicada por polémicas, versiones, peleas y, especialmente, por varios conflictos familiares.

Sin embargo, nada de eso logró detener los planes de los enamorados, que el pasado 8 de noviembre se casaron por civil en Neuquén y que, este viernes, celebrarán su unión con una gran fiesta en Exaltación de la Cruz, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y todo esto, en medio de rumores de un posible embarazo.

El flechazo

Nicole Neumann anunció su casamiento con Manuel Urcera instagram @nikitaneumannoficial

Todo comenzó hace dos años, cuando Neumann y Urcera se conocieron por un amigo en común. Aunque la atracción fue inmediata, la rubia se tomó su tiempo para dar rienda suelta a sus sentimientos. Los prejuicios por la diferencia de edad -ella le lleva 11 años- pesaron incluso en una top model como Nicole. “ Sí, soy una señora desde que tengo 30, con mis hijas y mi carrera. Aparte, ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña ”, declaró la jurado de Los 8 escalones de los tres millones.

Al principio, Nicole y Manu eran una pareja más de la farándula: compartían instantáneas de momentos felices en sus redes sociales, salían a comer, eran fotografiados por los paparazzi durante sus idílicos viajes a la playa y a la nieve. Todo marchaba sobre ruedas. Hasta las tres hijas de Nicole -Indiana, Sienna y Allegra- parecían aceptar al nuevo novio de su mamá. “Amo compartir la vida con vos”, expresó Nicole en sus redes por aquellos días.

Nicole Neumann y Manuel Urcera en Punta del Este RS Fotos

Incluso las disputas con su ex, Fabián Cubero, parecían estar apaciguando. Por ese entonces, el futbolista y Mica Viciconte esperaban la llegada de su primer hijo en común, Luca. “ Mis hijas están contentas, siempre quisieron un hermanito. Si ellas están felices, yo estoy feliz. Son lo más importante para mí. Yo ahora estoy viviendo mis días, mi trabajo y mi amor ”, aseguraba la modelo, abriendo la posibilidad a una tregua.

La modelo y el piloto, durante una salida nocturna Gerardo Viercovich

Pero la calma duró poco: el primer escándalo llegó en enero de 2022. La pareja se encontraba de vacaciones en Punta del Este, cuando salió a la luz la captura de un supuesto chat entre el piloto de TC y Melina Eugster, una modelo oriunda de la Patagonia, con quien habría coordinado un encuentro para Año Nuevo y que, obviamente, despertó rumores de infidelidad. “ Todo lo que se dijo es falso. Estamos bárbaro y en familia. No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Niki está bastante acostumbrada a que salgan con este tipo de cosas y se las banca ”, se defendió Urcera.

El deportista, además, se vio involucrado en algunos episodios violentos: primero, se agarró a las piñas en una carrera con un fanático que lo habría provocado y, hace apenas unas semanas, su nombre se vio envuelto en un extraño enfrentamiento con el piloto Leonel Pernia.

Un conflicto doloroso

Si bien durante los primeros meses de noviazgo las hijas de Nicole participaban en las actividades y planes de su mamá y su flamante novio, en marzo de este año ya no la acompañaban con tanta frecuencia. Los rumores acerca de que las tres hijas preferían pasar más tiempo con su papá resonaban en los programas de espectáculos.

El distanciamiento parecía ser aún mayor con Indiana, la mayor de las niñas, de 14 años. De hecho, hubo varios viajes y salidas en las que participaron las dos menores, mientras la más grande prefería permanecer en Buenos Aires.

A principios de este año, l a relación se quebró por completo . La adolescente armó sus valijas y se instaló definitivamente en casa que Cubero comparte con Viciconte. Si bien las causas del distanciamiento no salieron a la luz, se especuló con que la relación entre la nena, su madre y Urcera no era la mejor. Incluso se llegó a hablar de una supuesta denuncia judicial por violencia doméstica.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas Grosby Group

Cubero, además, se habría enfurecido al enterarse de que Nicole autorizó a la menor a viajar sola a Entre Ríos con el piloto de TC y algunos de sus amigos, todos varones de más de 30 años. Lo cierto es que, meses después, Indiana cumplió 15 y no invitó a su mamá a la fiesta. Tampoco estuvo presente en el casamiento de civil de Nicole, en la exclusiva bodega Malma, en la localidad neuquina de San Patricio del Chañar.

Afortunadamente, las diferencias parecen haber quedado en el pasado y la relación con su hija estaría mejorando . Así lo demostró la modelo en su cuenta de Instagram, al difundir un video de un reencuentro familiar en el que estuvo presente la niña. “Como siempre soné”, escribió.

Fiesta por dos y rumores de embarazo

Luego de casarse por civil, este 8 de diciembre se viene la gran fiesta en Monte Chico, un campo de 500 hectáreas en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Según trascendió, habrá más de 500 invitados, entre ellos, Bernd Unterüberbacher, el padre de la modelo, quien viajó desde Austria para estar presente en este trascendental momento en la vida de su hija.

El reencuentro entre Nicole Neumann y su papá

“ Quiero que sea todo sorpresa. Va a haber alternativa de donación, el que quiere va a donar y el que quiere va a dar regalo ”, dijo Nicole al ser consultada sobre detalles como los regalos para los novios.

Esta es la tercera vez que la modelo pisará el altar: la primera fue con Nacho Herrero y luego con el futbolista Fabián Cubero. Para Urcera, en cambio, será su debut. El piloto tenía intenciones de despedir su soltería con un viaje a México con amigos, pero habría cambiado de planes por los celos de la modelo y para preservar la paz de la pareja.

Los preparativos de la boda, además, se dan en medio de rumores de embarazo. “ No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada ”, declaró Nicole.

Sin embargo, la modelo siempre se encargó de dejar la puerta abierta a la posibilidad de un nuevo hijo: “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato –reveló-. Con mi vida armada y tres hijas, solo volvería a ser madre si lo deseara con todo mi corazón”. ¿Dará el gran anuncio en la boda del viernes?