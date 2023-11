escuchar

Este miércoles al mediodía, en la provincia de Neuquén, Nicole Neumann y Manu Urcera pasaron por el registro civil para convertirse oficialmente en marido y mujer. La pareja se casó en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos y realizó luego una celebración en un viñedo.

A pesar de la restricción de celulares y la falta de wifi en el evento, uno de los invitados filtró la primera foto de la flamante novia, la cual fue compartida por Instrusos, por América TV. Allí se pudo ver a la modelo luciendo un pantalón palazzo de Natalia Antolín y un top con escote holter y volados, todo en blanco. Para decorar el peinado recogido, llevó una tiara de perlas. El maquillaje elegido para el gran día fue muy natural, solo con un poco de color en los labios .

En la foto, Neumann aparece con dos personas, un hombre y una mujer, que sostienen unas copas en la mano. El lugar elegido para los festejos fue la bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar. Allí, los 60 invitados se ubicaron varios livings sobre el césped del enorme parque, en donde los invitados se acomodaron para saborear el menú, que ofrecía opciones carnívoras pero también vegetarianas y veganas.

Según pudo saber LA NACION, las celebraciones del civil durarán tres días. Puli Di María estará a cargo de musicalizar los diferentes eventos organizados por Bárbara Diez, los cuales se llevarán a cabo en la bodega. Durante los festejos, Neumann tendrá seis cambios de vestuario, luciendo modelos de distintos diseñadores como Laurencio Adot .

En esta oportunidad, una de las grandes ausentes es Indiana Cubero . Según fuentes cercanas a la familia, la adolescente quería ser parte del gran día de su mamá, pero no podía faltar al colegio debido a que ya tenía muchas faltas. Este impedimento, sumado al miedo que tiene a la hora de subirse a un avión, hicieron que la mayor de las tres niñas no pudiera asistir.

Los invitados llegaron a Neuquén en el día de ayer. Mientras que algunos tomaron vuelos comerciales, la gran mayoría optó por llegar en vuelos privados, que salieron desde el aeropuerto de San Fernando.

Nicole Neumann y Manu Urcera ya son marido y mujer Instagram @nikitaneumannoficial

Manu Urcera le propuso casamiento a la modelo, con quien está en pareja desde hace dos años, a comienzos de este año. Desde enero, la pareja organiza la boda y los problemas no tardaron en llegar, ya que tuvieron que desistir de realizar el evento en una exclusiva estancia en San Martín de los Andes debido a las presuntas negativas por parte de un grupo de representantes de los pueblos originarios.

La fiesta oficial será el próximo 8 de diciembre. Allí se espera que haya unos 500 invitados, que celebrarán junto a los novios. “Va a ir su papá, ella va a entrar con él. Su mamá no va a ir, parece que no tienen buena relación y que no va a ir”, dijo días atrás Fabiana Araujo en Implacables (elnueve). Por otra parte, la panelista informó que en ese festejo sí estarán presentes las tres hijas de la modelo, Indiana, Allegra y Sienna. “Sí confirmó que va a estar Indiana en la boda”, sentenció sobre la adolescente, con quien su madre habría tenido algunas diferencias en este último tiempo.

Luego de los festejos, la pareja partirá a disfrutar de una luna de miel a un lugar incógnito. “Yo tenía ganas de unos destinos y Manu de otros. Donde sea, la vamos a pasar bien, pero estamos viendo alternativas”, aseveró hace unos días. Y añadió: “Yo quería algo de aventura, onda safari y él no tanto”.

Con respecto a los obsequios de boda, la modelo señaló que existen dos listas, para que los invitados elijan lo que prefieren. “Una son regalos y la otra son donaciones. Cada uno elige lo que quiera. Estamos definiendo bien a qué entidades, pero prefiero que sean todas donaciones”, contó.

