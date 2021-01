El diseñador Daniel Casalnovo pidió que recen por su madre, quien se encuentra en terapia intensiva con coronavirus, mientras él también está cursando la enfermedad Crédito: Instagram Daniel Casalnovo

Daniel Casalnovo está atravesando un duro momento. El diseñador, quien hace una semana fue internado por un cuadro de neumonía consecuencia del coronavirus, hace unas horas pidió por la salud de su madre, Lucila, quien está en terapia intensiva, también con Covid-19.

En un dramático video, Casalnovo habló de su propio estado de salud, al tiempo que informó sobre el de su mamá.

"Hola, ¿cómo están? Solo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado con mucho dolor. No mejoré, pero no importa", comienza diciendo el diseñador en el video que subió a su cuenta de Instagram. "Este mensaje es para mi mamá. Quiero que todos oremos por ella, que está con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante. La fe mueve montañas y ustedes pueden", pidió.

Por otro lado, Casalnovo contó que su salud empeoró en los últimos días. "Me duele todo. A mí no me interesa seguir de esta manera. Pero les pido una oración por mamá. Nada más que por ella", concluyó entre lágrimas.

El diseñador está internado en el Sanatorio de los Arcos, mientras que su mamá permanece en el Hospital Español.

La semana pasada, Casalnovo comunicaba que se había contagiado coronavirus en viaje laboral. "Me fui a trabajar a la Costa y me agarré Covid-19, con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato, no tengo gusto... Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Solo hablo ahora para comentarles esto, para que se cuiden; para que traten de no tomarlo así nomás. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo", compartía en otro video que generó mucha preocupación.

"Cuídense mucho. Les mando un beso enorme. Yo estoy bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy, muy mal. Nunca pensé que iba a sufrir tanto", manifestaba el diseñador.

