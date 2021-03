“No me respondía la voz”: Soledad Pastorutti reveló que tuvo una crisis personal

Soledad Pastorutti hizo una superproducción de fotos para la revista de Vogue México, y repasó todos los obstáculos que tuvo que enfrentar en su carrera musical para ser considerada un ícono del folklore. La cantante reveló que a sus 39 años sufrió una profunda crisis personal que pudo superar con ayuda de la terapia: “No me respondía la voz”.

En una entrevista a corazón abierto con la reconocida revista de moda, “La Sole” contó que en la víspera de cumplir sus 40 años hizo un balance de todos los logros que cosechó como artista: “Cuando intenté mirar demasiado al resto me frustré y no hice las cosas bien. Yo vivo a mi ritmo, no al de los demás”. En este sentido, confesó que sintió “miedo” de seguir avanzando hacia los sueños que tiene pendientes.

“A los 39 no me respondía la voz, todo lo pujante que fui se me apagó en pocos meses; hice terapia y descubrí que no me había valorado lo suficiente”, reveló. Sin embargo, no se dio por vencida y poco a poco recuperó su seguridad: “Siempre fui una mujer aguerrida. Nadie me frenó, pero sentí que para las guerreras de hoy yo era como una persona que había quedado en otra época, también por el género musical”.

A 25 años de su primer Cosquín, reconoció que durante algún tiempo se sintió “un bicho raro” y padecía el estereotipo que pesaba sobre su imagen como “la pueblerina”. A su vez, aseguró que cuando alcanzó el éxito la amistad ocupó un rol clave en su vida: “Un amigo me empezó a ayudar y ahora disfruto de las entregas de premios, del juego; de darme cuenta de que no porque un día me ponga un tacón alto y vestido voy a dejar de la Sole”.

Soledad Pastorutti participó de la edición de marzo de la revista Vogue de México Instagram @sole_pastorutti

Decidida a no alejarse nunca de sus raíces, la cantante vive en Arequito, localidad de la provincia de Santa Fe que no supera los 7000 habitantes. “No sé si quiero que la gente me recuerde como una artista, pero sí que mis seres queridos o los que desciendan sepan que tuvieron a una abuela cantante, que disfrutaba mucho de la vida”, resaltó.

Las fotos que acompañaron la entrevista sorprendieron a sus seguidores: con varios outfits elegantes la cantante posó para el lente profesional. Primero, un vestido blanco con voluminosas mangas, y luego un conjunto black and white de camisa y pantalones estilo gauchesco. La producción fotográfica fue celebrada por los usuarios y también por los famosos: Diego Torres y Carla Peterson la felicitaron por sus poses de modelo.

LA NACION