Anoche la gala de cumbia del Cantando 2020 empezó con un fuerte cruce entre Nacha Guevara y Laurita Fernández. La jurado le hizo un comentario sobre su vida amorosa y la conductora reaccionó rápidamente: "Me pareció desubicado y agresivo". A raíz de esto, Noelia Marzol fue una de las que defendió a la bailarina a través de las redes sociales.

Fue durante la devolución hacia Agustín Sierra que Guevara tomó la palabra y se desató el escándalo. "Ellos no tienen la culpa de ser los últimos que cantan", deslizó la conductora, tratando de justificar al actor, luego de que la jurado les dijera que por haber visto ya tantas otras parejas, todo le parecía lo mismo.

"¿Y quién habló de culpa? ¿Yo dije culpa? Dios santo", expresó molesta la reconocida artista. Fernández se disculpó por la intromisión y se sorprendió por la reacción de la experta. "Pobre Mariano, pobre, ¿cómo hace para hacerte callar?", lanzó la jurado, y todos se quedaron atónitos.

"¿Qué Mariano?", y el conductor Ángel de Brito la corrigió: "Nicolás querrás decir Nacha". Sin embargo, Guevara redobló la apuesta: "Ah, Nico. Me confundí con el anterior, o con algún otro me confundí, porque es que es larga la lista".

La conductora no le dejó pasar el comentario y volvió a tomar el micrófono: "¿Cómo Nacha? ¿Perdón?". "Es que es larga la lista de novios, y te felicito", reafirmó la jurado. "Larga la lista de novios, depende de quién. Pude haber tenido dos novios o millones". Sin filtro, Guevara siguió sin retractarse: "¿Pero de qué te ofendés Laura? Me olvidé que no tenés sentido del humor".

"No me pareció gracioso. Me pareció un poco despectivo y la verdad no tiene nada que ver; me pareció muy desubicado y agresivo", sentenció la bailarina. Mientras todo esto ocurría, Marzol usó su cuenta de Twitter para expresar su apoyo hacia Fernández.

"¿Chicanear a una mujer por la cantidad de hombres con los que estuvo? ¿Esto está sucediendo?", escribió. Y cerró con otra frase junto a emojis de aplausos: "Bien Laurita Fernández, no hay que dar más lugar a este tipo de comentarios".

Los famosos que defendieron a Laurita Fernández en las redes

El primero en alzar la voz fue Marcelo Tinelli, quien no opinó al respecto pero sí lo comentó en una serie de tuits: "Le frenó el carro Nacha a Laurita, y después fue al revés, Laurita a Nacha, cruce duro".

"Uy que arranque picante. ¿Están peleadas Nacha y Laurita?", preguntó el famoso conductor. Después llegaron otros mensajes en defensa de Fernández: "Aplaudo la frenada de carro de @laufer4", afirmó Silvina Escudero.

Fernanda Iglesias fue otra de las que cuestionó a Guevara por sus dichos. "¡Qué machirulada por favor! Bancando fuerte a Laurita. ¡Amé cómo adelantó el cuerpo para enfrentarla!". Melina Lezcano también escribió un tuit contundente: "Me dio mucha vergüenza Nacha"; al tiempo que Karina Jelinek se limitó a publicar un emoji de corazón y arrobar a la bailarina.