Cantando 2020: el agresivo cruce entre Nacha Guevara y Laurita Fernández

Momento de tensión en el Cantando 2020.

24 de agosto de 2020 • 23:50

La llegada de Laurita Fernández a la conducción del Cantando 2020 no fue fácil y su permanencia, menos. A pesar de su solidez en el compromiso, desde el día uno comenzó a pagar un derecho de piso y quedó en la mira de parte del jurado.

A los primeros idas y vueltas con Moria Casán se sumó este lunes el momento más áspero en lo que va del certamen, esta vez, frente a frente con Nacha Guevara.

La jurado había arrancado molesta con la performance de Agustín Sierra: "Me aburrí. Pero pasa que después de 16 parejas necesitamos algo que nos entusiasme", y se puso peor cuando la conductora le explicó que la pareja no tenía la culpa del orden que le tocaba.

"¿Quién habló de culpa? No me saques de contexto. ¿Qué sos, la madrina de él? Pobre Mariano, tu novio, ¿cómo hace para hacerte callar?", le dijo Guevara de la nada y en tono de hastío.

¿Mariano? ¿Qué Mariano? ¿Martínez? Nacha confundió a Nicolás Cabré con su colega, y con su explicación, en lugar de arreglarla la embarró peor: "Ah Nico, me confundí con el anterior. Sino con alguno otro, y es que es larga la lista".

A Laurita la frase le borró la sonrisa de la cara. La bailarina endureció las facciones, sacó pecho y avanzó decidida hacia la jurado para confrontarla: "¡Perdón! ¿Larga la lista de qué? ¿De novios? Ese comentario es un poco despectivo y no tiene nada que ver. No me pareció gracioso, sino bastante desubicado".

Y a pesar de que Nacha Guevara quiso relativizar sus dichos, no le gustó nada la reacción de Fernández y le respondió seca: "Te pido perdón por no darme cuenta de que no tenés sentido del humor".

Un momento tenso que no le gustó a nadie, y que dejó mudo hasta a Ángel de Brito. Con gran parte del programa por venir, ambas mujeres siguieron adelante a puro profesionalismo como si nada hubiera pasado, aún cuando alguna referencia de sus compañeros llevó a la chicana de Laurita: "Se equivocan ellos y se enojan conmigo". Sin embargo, quedó flotando un clima enrarecido y un pedido de explicaciones puertas adentro.