“Nos han lavado el cerebro”: Emma Thompson habló de lo difícil que fue hacer un desnudo en su última película

Emma Thompson interpreta a una mujer determinada a vivir su plenitud sexual en Good Luck to You, Leo Grande. La actriz británica habló de lo difícil que fue interpretar escenas donde debe aparecer desnuda en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín que actualmente se realiza en la capital alemana.

“Fueron 19 días de trabajo físico muy intenso”, explicó Thompson en relación al rodaje de la película dirigida por Sophia Hyde, centrada en una mujer viuda que contrata a un trabajador sexual -interpretado por Daryl McCormack- dispuesta a encontrar, finalmente, el placer.

Emma Thompson en Good Luck to You, Leo Grande imdb

Durante la conferencia de prensa del festival, Thompson habló abiertamente sobre la decisión de hacer un desnudo a su edad y cuando nunca había hecho algo del estilo antes. Se refirió especialmente a una escena donde debió quitarse la bata frente a un espejo mientras observaba su cuerpo. “Para ustedes, los alemanes, la desnudez puede ser más normal. Pero los británicos tenemos que luchar contra nuestro puritanismo”, explicó la actriz entre risas.

“Si me paro frente a un espejo, estoy siempre moviéndome o acomodándome pedazos de carne. No puedo simplemente mirarme. ¿Por qué haría eso? Es horroroso” reflexionó la actriz. Thompson continuó explicando que las audiencias hoy en día no están acostumbradas a ver cuerpos “naturales” en pantalla.

“Ese es el problema, a las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestro cuerpo. Eso es un hecho. Todo lo que nos rodea nos recuerda constantemente cuán imperfectas somos y qué tan mal estamos”.

Thompson, Nancy en el film de Hyde, encarna a una maestra jubilada que nunca experimentó un orgasmo, algo que a la actriz no le llamó la atención. “No es considerado importante que nosotras sintamos placer” explicó. Hace pocos días, en una columna para el diario The Guardian, analizó cómo recobraba el sentido del paso del tiempo frente a los cambiantes cuerpos de su hija Gaia, de 22 años y su madre, la actriz Phillida Law, de 89. “En lugar de hacer un duelo por el envejecimiento de mi madre y envidiar la juventud de mi hija, me encuentro sostenida por el primero y calmada por la segunda. Agradezco todavía poder subir la cuesta de la colina y me siguen deprimiendo mis muslos”, escribió.

La película de Hyde, que ya fue adquirida para su estreno, con fecha tentativa a fin de año en la Argentina, forma parte de la sección Berlinale Special del festival, que este año regresó a lo presencial tras quedar limitado al formato virtual el año pasado a causa del coronavirus. Good Luck to you, Leo Grande, fue, también, filmada bajo las condiciones impuestas por la pandemia, al igual que el resto de las películas que se están produciendo en tiempos de covid-19.