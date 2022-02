Oscura seducción: trece películas para descubrir el increíble talento de Isabelle Huppert

Rostro indubitable del cine francés, Isabelle Huppert es también sinónimo de la pantalla europea desde su debut a comienzos de la década del 70. Y lo es porque su carrera no sólo involucra a realizadores fundamentales del cine de su país como Jean Luc Godard, Claude Sautet, Bertrand Blier, André Techiné, Benoit Jacquot o Francois Ozon, sino también al polaco Andrzej Wajda, al suizo Claude Goretta, la húngara Marta Meszaros, el serbio Aleksandr Petrovic, el alemán Werner Schroeter y grandes del cine italiano como los hermanos Taviani, Mauro Bolognini o Marco Ferreri. Pero así como Claude Chabrol la convirtió en toda una estrella al convocarla para personajes hieráticos y oscuros, Huppert los continuaría cincelando de la mano de otros directores como el austríaco Michael Haneke para La profesora de piano, o el neerlandés Paul Verhoeven en Elle, que fue la película que -además de brindarle un Globo de Oro y una nominación al Oscar- acentuó su perfil internacional.

Esta noche, cuando reciba virtualmente el Oso de Oro a la trayectoria del Festival Internacional de Cine de Berlín -tras contagiarse de Covid-19-, Huppert añadirá su galardón número 120 a esa larga lista de reconocimientos y la Berlinale se sumará a los festivales de Venecia, Sarajevo, San Sebastián, Moscú y Karlovy-Vary que reconocieron la carrera de la actriz que el próximo 16 de marzo cumplirá tan solo 69 años. “Nunca entendí muy bien lo que significan las teorías sobre el actor, y el Actors Studio no lo entiendo del todo. De hecho leí a Stanislavski y me dije: “Vaya, hago Stanislavski sin saberlo”, y lo que leía era lo que yo creo que es la profesión del actor. Me sorprenden mucho los actores que trabajan con coach, algo cada vez más frecuente. Me interesaría saber un poco más por curiosidad, pero me perturba un poco esta idea de que alguien intervenga en el diálogo que uno tiene con uno mismo”, dijo al ser entrevistada por este cronista en una de sus visitas a Buenos Aires, reencontrándola accidentalmente a la mañana siguiente en un taxi: “Señor, una señora lo saluda del auto de al lado”, dijo el chofer sin saber que la mujer que enviaba besitos al aire desde el auto oficial del embajador de Francia es una de las musas gélidas más fascinantes que ha brindado el cine.

Casada con el director Ronald Chammah, fundó Les films du Camelia para dar impulso a proyectos que le interesaban como La comedia de la inocencia, de Raoul Ruiz o Mi madre, de Christophe Honoré, entre otros grandes trabajos que protagonizó. Afortunadamente, diversas plataformas reúnen buena parte de su labor en la pantalla grande para poder unirse de manera virtual a la berlinesa celebración.

Huppert en "Un asunto de mujeres", de Claude Chabrol

Un asunto de mujeres (1988)

Basada en la historia real de Marie Latour, adapta el libro de Francis Szpiner, y retrata la historia de esta mujer que, casi por accidente, se involucra en el proceso de abortos clandestinos luego de ayudar a una vecina y ser requerida por otras mujeres que desean interrumpir sus embarazos en la Francia ocupada, pero todo el rigor del régimen de Vichy caerá sobre ella. Evitando los golpes bajos y el sensacionalismo, Claude Chabrol realiza un gran fresco de época para pleno lucimiento de su protagonista, que recibió el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia. Disponible en Mubi.

Malina (1991)

La ganadora del Nobel Elfriede Jelinek escribió el guion de esta película sobre la novela de Ingeborg Bachmann, que retrata la vida de una escritora envuelta en un triángulo amoroso en su imponente y decadente departamento vienés. La duda de elegir entre su marido o su amante esconde también la reflexión sobre cual es el límite de la libertad. El alemán Werner Schroeter consigue traducir el universo literario en impactantes metáforas visuales que se disfrutan en esta copia remasterizada por la que Huppert recibió el premio a la mejor actriz de los German Film Awards. Disponible en Mubi

Chabrol e Isabelle Huppert, su actriz fetiche

Madame Bovary (1991)

Revisitando el clásico de Gustave Flaubert, la Huppert compone a una arrolladora Emma Bovary, mujer de un médico rural que desea pertenecer a la alta sociedad francesa y cree que la oportunidad llega mediante un affaire que tiene con un aristócrata . Uno de los grandes trabajos de Claude Chabrol con fidelidad al texto y enorme libertad visual, tuvo una nominación al Oscar al Mejor Vestuario y el premio para Huppert como mejor actriz en el Festival de Cine de Moscú. Disponible en xiclos.com

No va más (1997)

Victor tiene sesenta años, aspecto elegante y formal; Betty es una joven de notables encantos y la mitad de edad que él. Son pareja y van en una casa rodante recorriendo diversos países y toda Francia con un único objetivo: robar a todos los hombres que caen presos de los encantos de ella. Quizás no sea la mejor película de Chabrol, pero ver en acción al dúo compuesto por Michel Serrault e Isabelle Huppert vale, por si sólo, la pena. Recibió el premio a la mejor película y al mejor director en el Festival de San Sebastián. Y es un policial, una comedia negra y un gran pasatiempo. Disponible en Mubi

Gracias por el chocolate (2000)

La directora de Chocolates Muller es magnética, sofisticada y encantadora. Casada con un pianista de prestigio, conviven con un hijo de un matrimonio anterior del músico. Todo parece ir bien hasta que una joven pianista toca el timbre interesada en conocer parte de su pasado, lo que desencadenará una inestabilidad que inquieta a la metódica Mika Muller. El fascinante thriller de Chabrol la presenta como esa mujer que parece dulce como el chocolate pero esconde un costado demasiado oscuro. Huppert ganó por su composición el premio Lumiere y el premio en el festival de Montreal. Disponible en xiclos.com

Isabelle Huppert en La profesora de piano, de Michael Haneke

La profesora de piano (2001)

La novela de la ganadora del Nobel Elfriede Jelinek fue adaptada para la pantalla grande por el mismo Michael Haneke, que realizó esta película centrándose en el personaje de Erika Kohut, una prestigiosa profesora de un conservatorio de Viena, que vive con su dominante madre en una relación de amor y odio mientras recorre los bajos fondos vieneses en busca de sexo no convencional hasta que conoce al joven Walter Klemmer. Huppert recibió el premio a la mejor actriz en Cannes, también su partenaire Benoit Magimel como actor y Haneke, el premio especial del jurado. Disponible en Mubi

Huppert en octubre último, en el Festival Internacional de Cine de Tokio KAZUHIRO NOGI - AFP

La comedia del poder (2006)

Entre el thriller político y los aires de comedia, Chabrol retrata el entramado de las relaciones del poder cuando la jueza de instrucción Jeanne Charmant Killman investiga un caso de malversación de fondos, y Chabrol vuelve a enredar los hilos en derredor de la hipocresía social y como ese núcleo de poder puede destruir a una jueza que se cree invencible. Chabrol conquistó el premio especial del jurado en el Festival de Sevilla y el del mejor director en los premios Lumiere, donde Huppert se quedó con el lauro a la mejor actriz. Disponible en xiclos.com

Home (2008)

Primer largometraje de toda una celebridad del cine suizo como Ursula Meier, quien con esta película cobró notoriedad mundial. Se trata de una fábula contemporánea sobre una familia que vive feliz a la vera de una autopista abandonada hasta que, con la llegada del verano, llegan las obras para acondicionar e inaugurar ese olvidado trayecto. Pero la llegada de la “civilización”, puede suponer el fin del “hogar, dulce hogar”. Olivier Gourmet e Isabelle Huppert son los padres de familia, y ella recibió por este trabajo el premio a la mejor actriz en el Festival de Mar del Plata. Disponible en Mubi

Villa Amalia (2009)

La novela de Pascal Quignard (autor de Todas las mañanas del mundo) llevada a la pantalla por el gran realizador francés Benoit Jacquot relata la historia de una eximia concertista de piano que en una noche de lluvia encuentra a su pareja de los últimos quince años con otra mujer. Y así es como decide vender su departamento, anular su cuenta bancaria, cancelar su profesión, tirar su celular… y reiniciar su vida, que tendrá lugar como segunda oportunidad en un pequeño pueblito italiano. Integró la competencia oficial del Festival de Karlovy-Vary. Disponible en xiclos.com

En otro país (2012)

Una joven y su madre huyen para escapar de un cúmulo de deudas. La joven comienza a escribir tres historias sobre tres mujeres que se llaman Ann y son francesas, que también buscan refugiarse en el mismo hotelito. La brillante unión con el realizador coreano Hong Sang-soo consigue una mixtura de historias tan similares como diferentes que resultan una honda y entretenida exploración de los vínculos humanos. Destacó la actuación de Joon-Sang Yoo junto a la icónica actriz francesa e integró la competencia oficial del Festival de Cannes. Disponible en xiclos.com

El porvenir (2016)

Nathalie Chazeaux es una profesora de filosofía que vive con su marido y sus dos hijos, pero estos descubren que su padre le es infiel y ante la definición, decide dejar a Nathalie e irse con su amante. Sumado a eso, la muerte de su madre también la obligará a reinventarse. El paso de los años, la crisis intrafamiliar y la necesidad de otros horizontes son algunos de los pensamientos del agudo film de Mia Hansen-Løve que ganó el Oso de Plata en la Berlinale, y para Huppert, el primer premio dado a una actriz en el Faro Island Film Festival. Disponible en Qubit.

La viuda (2018)

Frances McCullen vive en Nueva York y un día encuentra un bolso en el subterráneo. Los datos encontrados le permiten dar con la dueña y devolverlo. Así Frances conoce a Greta, que se presenta como una viuda francesa. Pero nada es lo que aparenta. Con dirección de Neil Jordan y un elenco que presenta a Chloë Grace Morentz, Maika Monroe y Stephen Rea, este film de suspenso es otro de los papeles fuera de Europa de Isabelle Huppert, que ganó como mejor actriz de reparto en los BAM Awards. Disponible en HBO Max.

Isabelle Huppert y Marisa Tomei en Frankie

Frankie (2019)

Comedia y drama en dosificadas dosis para un elenco estelar que encabeza Huppert y tiene nombres afirmados como Marisa Tomei, Jeremie Renier, Greg Kinnear, Brendan Gleeson y Pascal Greggory en una historia rodada por Ira Sachs y en la cual Isabelle Huppert compone a la matriarca de la familia que reúne a tres generaciones y a una gran amiga en un soñado rincón de Portugal. Frankie es una reconocida actriz francesa, sufre una enfermedad terminal y la reunión tiene mucho de despedida y también reencuentro. Selección oficial del Festival de Cannes. Disponible en Star+