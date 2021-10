Amanda Bynes volvió a mostrarse en público junto a su prometido Paul Michael. En las fotos, se puede ver a la estrella de 35 años de Lo que una chica quiere disfrutando de un día en Los Ángeles junto a su pareja. El detalle es que ambos lucían un anillo en el dedo anular, lo que llevó a muchos en las redes sociales a especular con que quizá se habían casado en secreto. Sin embargo, el rumor fue desmentido por el abogado de la retirada actriz.

Con una remerón gris, lentes ahumados y un café en la mano, Bynes se veía contenta y relajada; a su lado, Michael vestía una remera negra y pantalones beige. Desde hace algunos años, la actriz decidió mantenerse alejada del centro de atención, algo que replica en lo relacionado a su pareja. Sin embargo, durante una entrevista con E!, Paul dijo que las cosas no podrían ir mejor entre ellos. “Nos cuidamos bien el uno al otro y nos entendemos, y ella es una buena oyente. Estamos ahí el uno para el otro”, dijo. “Lo pasamos de maravilla y me encanta pasar cada segundo con ella. Ella es lo mejor que me ha pasado“, sumó.

Nueva vida: bajo la tutela de sus padres, Amanda Bynes se muestra feliz con su prometido Grosby Group - TIDLA-260

Más tarde trascendió que la pareja se había conocido en un centro de rehabilitación y habían estado saliendo durante un tiempo. Según el medio norteamericano The Blast, Bynes se encontró con su pareja en una reunión de alcohólicos anónimos a la que solía asistir diariamente para continuar con su recuperación, y luego de unos años acompañándose mutuamente, decidieron dar el siguiente paso .

Meses después, en febrero de 2020, Amanda anunció su compromiso. Fue a través de Instagram, donde compartió una imagen en la que se podían ver sus manos, entrelazadas con las de su pareja, y el gran anillo de diamantes que le obsequió su futuro marido. “Comprometida con el amor de mi vida”, expresó la actriz.

Amanda Bynes volvió al mundo virtual para hacer un gran anuncio: su novio le propuso matrimonio Instagram

También en Instagram, contó a través de una actualización en su cuenta que estaba trabajando en su licenciatura en la Fashion Institute of Design & Merchandising de Los Ángeles y que había estado lidiando con la ansiedad social que la llevó a tomar un descanso de dos meses de la escuela. “Todavía estoy comprometido con el amor de mi vida, Paul”, agregó en ese entonces. Amanda continúa bajo la tutela de sus padres, un vínculo que, según señala la prensa, ha sido “fortalecido” durante la pandemia, después de varios años de agitación. “Su relación con sus padres es maravillosa en este momento”, compartió la fuente, quien también agregó que Amanda ha estado “mejor que nunca”.

Del ascenso a la caída

La actriz tuvo su época dorada durante su adolescencia en la década del 2000, cuando la llamaban “la chica Nickelodeon” por haberse convertido en una de las figuras más populares del canal infantil; incluso durante tres años tuvo su propio programa, The Amanda Show. También hizo su recorrido por los sets de películas, y actuó en Ella es el chico (She’s the man) junto a Channing Tatum y en el musical Hairspray; hasta que en 2010 hizo su última aparición en el film Se dice de mí (Easy A).

Sin embargo, Bynes no sólo fue conocida por sus actuaciones, sino también por su tendal de escándalos: fue detenida por tenencia de sustancias ilegales, compartió fotos subidas de tono en Twitter y como consecuencia fue censurada por la red social del pajarito, y fue acusada de ocasionar un incendio, además de haber caído en una ardua lucha contra su adicción a las drogas y el alcohol. Por todo esto, decidió alejarse de manera definitiva de la actuación, y también del mundo virtual.

Amanda Bynes era una de las grandes promesas de la industria

A raíz de esta serie de exabruptos, la estrella de The Amanda Show fue internada en un hospital psiquiátrico y ahí surgieron un sinfín de especulaciones acerca de su salud mental. Una de ellas, de hecho, indicaba que sufría de esquizofrenia. El rumor fue desmentido categóricamente por su abogado, Tamar Arminak. “Han habido muchas especulaciones acerca de la condición médica de Amanda. Ella ha permanecido en silencio porque creyó que era mejor mantener su diagnóstico en privado”, aseguró en diálogo con la revista People .

“Para que sepan, Amanda no tiene esquizofrenia”, apuntó Arminak, quien además aseguró que la actriz actualmente no consume ningún tipo de medicación y “es devota de vivir su vida tan saludablemente como le sea posible”. En tal sentido, el abogado explicó que ella “nunca abusó del alcohol o de drogas duras”, y que “está orgullosa de haber estado sin consumir marihuana por los últimos nueve meses”.

Durante los últimos años, Bynes pasó sus días estudiando en el Fashion Institute of Design & Merchandising de Los Ángeles, completamente alejada del mundo del entretenimiento. Recién hace un año la actriz volvió a abrir su cuenta de Instagram y publicó algunas imágenes.