De ícono juvenil de Nickelodeon a una vida de excesos y drásticos cambios físicos: cómo está hoy Amanda Bynes

La historia reciente de Tylor Chase volvió a sacudir a las redes sociales y reabrió un debate que parecía olvidado: el impacto de la fama temprana. En los últimos meses, circularon videos que lo mostraban viviendo en las calles de California, desmejorado y visiblemente confundido, una imagen muy distinta a la del actor que en los 2000 fue un rostro habitual de la televisión infantil por su papel en El manual de supervivencia escolar de Ned. A partir de ese caso, la atención volvió a posarse sobre otra exestrella de Nickelodeon cuya trayectoria también generó sorpresa y preocupación: Amanda Bynes, una de las figuras más reconocidas de la TV juvenil a fines de los 90.

Amanda Bynes dio sus primeros pasos en la televisión siendo apenas una niña. A los 10 años se sumó a All That, el recordado programa de sketches de Nickelodeon, y su talento no tardó en destacarse. Ese impulso la llevó a tener su propio ciclo, The Amanda Show, que la posicionó rápidamente como una de las grandes promesas de la comedia juvenil.

Amanda Bynes inició su carrera cuando era una niña (Foto: Instagram/@amandabynesnews)

Con el correr de los años, su carrera se expandió al cine con títulos que marcaron a toda una generación, como Lo que una chica quiere, Ella es el chico y Hairspray. Su carisma, sentido del humor y estilo fresco la convirtieron en un verdadero ícono adolescente, con una popularidad que trascendió fronteras y la consolidó como una de las figuras más queridas de comienzos de los 2000.

Sin embargo, ese ascenso se vio abruptamente interrumpido antes de que cumpliera los 25 años. A partir de 2010, comenzaron a hacerse públicos distintos episodios de inestabilidad emocional, conflictos legales y mensajes controvertidos en redes sociales. Diagnosticada con trastorno bipolar y atravesando problemas de consumo, en 2013 su familia solicitó una tutela legal para resguardarla. Desde entonces, Amanda Bynes se alejó por completo del mundo del espectáculo.

El presente de Amanda Bynes: lejos de Hollywood, con OnlyFans y un cambio físico que generó debate

Autoexigencia, adicciones y exposición: sus años más difíciles

Durante mucho tiempo, Amanda se mantuvo alejada del ojo público y cada reaparición suya generó inquietud, especialmente por los cambios en su aspecto físico y su actitud distante. Su imagen, visiblemente desmejorada en algunas ocasiones, alimentó la preocupación y reforzó el hermetismo que rodeó esta etapa de su vida, marcada por el silencio y el aislamiento.

Se alejó de la actuación en 2013 tras enfrentar adicciones y problemas de salud mental

A lo largo de los años, la propia actriz dio algunas explicaciones sobre lo que atravesaba puertas adentro. En entrevistas posteriores reconoció haber consumido Adderall y habló de una fuerte presión personal ligada a la imagen corporal, una autoexigencia que, según contó, se intensificó durante el rodaje de sus últimos trabajos y terminó impactando de lleno en su salud y bienestar.

Del éxito al bajo perfil: así está hoy Amanda Bynes

El presente de Amanda volvió a quedar bajo la lupa pública en marzo de 2023, cuando fue internada de manera voluntaria tras ser encontrada desorientada en las calles de Los Ángeles. Desde entonces, sus apariciones públicas son esporádicas, pero cada gesto o publicación genera repercusión. En redes sociales mantiene una comunidad activa de más de 600 mil seguidores en Instagram, donde comparte fragmentos de su día a día y reflexiones personales que suelen despertar comentarios.

Su imagen volvió a generar debate tras nuevas apariciones públicas (Captura: Instagram @amandapandapandapanda1)

En ese contexto, la exestrella de Nickelodeon sorprendió recientemente al referirse a una foto tomada por un paparazzi y hablar abiertamente sobre los cambios en su cuerpo. A través de sus redes, contó que perdió cerca de 13 kilos tras usar Ozempic, un medicamento indicado para la diabetes tipo 2 que se popularizó como método para bajar de peso. “Normalmente no me gustan las fotos de paparazzi porque pesaba alrededor de 82 kilos, pero ahora bajé casi 13 kilos con Ozempic y estoy en unos 69. Sé que todavía me veo grande, pero esta foto es realmente inspiradora para mí”, escribió, generando una fuerte debate entre sus seguidores.

Lejos de Hollywood y de los grandes proyectos televisivos o cinematográficos, Amanda hoy elige transitar su presente desde un lugar distinto. Además de haber estudiado diseño de modas, en los últimos meses también llamó la atención al anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans, una decisión que volvió a colocarla en el centro de la conversación pública. Así, su actualidad, que es muy distinta a la de sus años de fama, sigue generando repercusión.