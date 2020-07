Amber Heard y las acusaciones sin fin contra Johnny Depp: "Tenía miedo de que me fuera a matar" Crédito: Grosby Group

La demanda por difamación de Johnny Depp, de 57 años, contra el tabloide The Sun, parece estar volviéndose en contra de las intenciones del actor, que pretendía con ella limpiar su imagen y cerrar de una vez por todas el círculo de sospechas que le rodea desde que su exesposa, Amber Heard, de 34, lo acusó de ser violento. Durante la décima jornada del juicio que dirime la demanda del actor contra el diario británico, Heard alegó ante un tribunal de Londres que el intérprete amenazó con matarla "muchas veces" durante los años que estuvieron juntos, especialmente en la etapa final de su relación.

Así continúa la batalla judicial entre ambos actores. Un enfrentamiento que, en esta ocasión, cuenta con un tercer implicado, el imperio mediático de Rupert Murdoch, News Group Newspapers (NGN), así como el director de su famoso tabloide, Dan Wooton. En un artículo de opinión con su propia firma, publicado en abril de 2018, Wooton aseguraba que existían "pruebas abrumadoras que demostraban que Johnny Depp se vio envuelto en episodios de violencia doméstica contra su mujer, Amber Heard". Con esta demanda, el actor intenta limpiar su honor dañado tras cuatro años de disputa con Heard. Sin embargo, a lo largo de las sesiones de este último juicio las declaraciones de ambos intérpretes están ensuciando aún más la imagen de Depp.

En esta última ocasión, la actriz ha asegurado que su exmarido era "muy bueno manipulando a las personas" y tenía un comportamiento "extremadamente controlador e intimidante", además de abusar de ella verbal y físicamente entre 2013 y 2016. "Algunos incidentes fueron tan graves que tenía miedo de que me fuera a matar, bien intencionadamente o simplemente perdiendo el control y yendo demasiado lejos", ha señalado Heard, que ha añadido que el actor se escudaba muchas veces en una "tercera parte creada por él mismo" a la que llamaba "monstruo". "Hablaba de eso como si fuera otra persona o personalidad y no él haciendo todas estas cosas", dijo la actriz, que temió por su vida porque, según ella, Depp le advertía de que "la muerte era la única forma de salir de la relación".

El motivo por el que mantuvo su unión durante tres años más fue porque confiaba en que podía "reparar a Johnny". Según el testimonio de Heard, los miembros del equipo del actor la convencían para permanecer con él porque aseguraban que era su motivación para mejorar, lo que le hacía sentir cierta "responsabilidad".

Depp durante su arribo a los tribunales de Londres, este martes por la mañana Crédito: Grosby Group

Respecto a las acusaciones de casarse con Depp solo por el dinero o para destacar en la industria del cine, la actriz las calificó de absurdas. Además negó que por aquel entonces consumiera drogas de manera habitual, algo que en el caso Depp este no desmintió. A principios de este mes el actor recordó su pasado repleto de estas sustancias: "Mi madre me decía que fuera a buscar sus pastillas para los nervios y yo tomé una y descubrí que para mí era la única forma de adormecer el dolor". Cuando se le preguntó acerca de su interés en las drogas, Depp respondió: "Siempre me ha interesado la contracultura y muchos héroes literarios míos, incluido [Geoffrey] Chaucer, que era adicto al opio y Thomas De Quincey estaban en este tema". Confesó que la estrella de los Rolling Stones, Keith Richards, de 76 años, era un "amigo e icono" y que también era muy cercano al autor estadounidense Hunter S. Thompson y al cantante Marilyn Manson, con quien admitió haber consumido drogas. Depp declaró: "Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí, pero eso no me convierte en un monstruo".

Asimismo, el protagonista de Piratas del Caribe aseguró que, tras separarse de Vanessa Paradis, madre de sus dos hijos, realizó un "verdadero esfuerzo" para abandonar la bebida. También se reveló el contenido de una carta que le envió Depp al cantante Elton John, íntimo amigo al que le agradeció su apoyo mientras intentaba dejar sus excesos: "Mi querido Elton, 100 putos días de claridad para un viejo como yo. Nadie lo hubiera creído posible nunca excepto unos pocos, tú el más importante. Me hubiera tragado el monstruo si no fuera por ti".

Pero sacar a la luz los trapos sucios, peleas y broncas en público y en privado también le están pasando factura a Amber Heard. Además de poner en duda que la actriz sea la verdadera víctima de la relación, Depp ha acusado a su exesposa de serle infiel con Channing Tatum, Leonardo DiCaprio, James Franco y otros actores con los que Heard ha trabajado. También con Elon Musk, magnate de la tecnología y fundador de la firma Tesla y de la de viajes espaciales Space X. Alejandro Romero, el portero del Eastern Columbia Building donde vivía la pareja, contó ante el tribunal: "Elon Musk acudía con frecuencia al ático durante la ausencia de dos semanas del señor Depp". La actriz y el empresario salieron juntos alrededor de un año, desde 2016 hasta agosto de 2017, aunque tardaron meses en hacer pública su rumoreada relación. Pero según las últimas declaraciones y las sospechas de Depp, dicho romance pudo comenzar mucho antes, cuando Heard todavía estaba casada con el actor.

Ni Depp ni Heard saldrán victoriosos de este juicio. Depp podría ganar la batalla judicial a The Sun, pero solo obtendría poco más de 120 mil dólares y una imagen repudiada para el resto de su vida. La defensa tampoco le está saliendo barata, pero ha decidido seguir adelante por la fama que arrastran los tribunales británicos de ser más comprensivos con los demandantes en asuntos de difamación.

Este caso es diferente al que Depp está persiguiendo en los Estados Unidos, donde el actor demandó a Heard en un tribunal de Virginia por describir presuntos abusos en un artículo de opinión del Washington Post publicado en el apogeo del movimiento #MeToo, a pesar de que en él no mencionaba el nombre del actor. Ese juicio todavía no tiene fecha de inicio.