Olaf, de Frozen, protagoniza una serie de cortos de Disney hechos en cuarentena

En un esfuerzo por entretener a los más chicos de la casa sin romper la cuarentena ni el aislamiento social, el actor Josh Gad se unió al animador Hyrum Osmond para crear una serie digital con Olaf , el carismático muñeco de nieve de Frozen , como protagonista.

El intérprete escribió el guion de la primera entrega, ya disponible en Youtube , y le puso su voz al personaje sin salir de su casa. Y lo mismo hizo el animador Hyrum Osmond, que fue el responsable de las escenas de Olaf en las dos películas de Disney en las que apareció para transformarse en el favorito de todos.

Según explicó el actor en el video en vivo que emite diariamente desde su perfil de Twitter y en el que suele leer libros infantiles, Jennifer Lee, máxima responsable del estudio de animación de Disney y directora de las dos Frozen , lo llamó para contarle que tenían la idea de esta serie y pedirle que grabara la voz de Olaf, desde su casa. "Así que lo hice. No fue fácil porque no soy muy hábil con la tecnología pero funcionó y ahora estamos lanzando los cortos de Olaf", relató Gad entusiasmado. La serie, que tendrá frecuencia semanal, se puede ver a través de las redes sociales de Gad y de los estudios Disney.

Olaf regresa para entretener a los más chicos

La serie llamada At Home with Olaf (En casa con Olaf), acompañará al personaje en sus aventuras por Arendelle. Por ahora, solo está disponible una primera entrega que dura 50 segundos en la que se ve a Olaf entusiasmado lanzado bolas de nieve en el bosque hasta que se encuentra con un amigo inesperado. Aunque el corto no tiene subtítulos, lo cierto es que no son necesarios porque, por ahora, el diálogo de Olaf está compuesto por graciosas onomatopeyas que se comprenden sin necesidad de saber inglés.