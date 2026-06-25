Olivia Wilde habló de su conflicto con Florence Pugh y recordó su romance con Harry Styles: “Me convertí en la villana”

A casi cuatro años del escándalo que rodeó el estreno de No te preocupes, cariño, Olivia Wilde habló sobre la polémica que se generó durante el rodaje de la película. La actriz y directora se refirió tanto a los rumores de enfrentamiento con Florence Pugh como a la intensa exposición mediática que acompañó su romance con Harry Styles.

En recientes entrevistas concedidas mientras promociona su nuevo film, The Invite, y en charla con The Cut, la realizadora reveló que, en pleno escándalo durante la promoción del film, recibió una indicación tajante por parte de su entorno profesional: “Me dijeron: ‘No digas ni una sola palabra. Salí ahí afuera y sonreí’”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la directora afirma haber cambiado de perspectiva sobre aquella estrategia de comunicación. “Me molestó, pero me enseñó que no es así como quiero manejar las cosas”, reflexionó.

Pugh y Styles, en una escena del film No te preocupes, cariño Warner Bros

La producción de la película estuvo envuelta en múltiples rumores desde antes de su estreno. Entre ellos, las versiones de una supuesta mala relación entre Wilde y Pugh, protagonista de la película. Las especulaciones crecieron durante la gira promocional y alcanzaron su punto máximo en el Festival de Cine de Venecia de 2022, donde la actriz ignoró a la directora.

Ahora, la cineasta niega de manera contundente que hayan existido conflictos durante el rodaje: “Nunca he tenido una discusión a gritos en el set. Siempre he estado disponible. En ese momento, quería decir: ‘Nada de esto es cierto’”, afirmó.

Sobre Harry Styles

Más allá de aquella controversia profesional, Wilde también se refirió a otro de los temas que marcaron esa etapa de su vida: su relación sentimental con Harry Styles. La historia de amor entre la directora y el cantante comenzó durante ese mismo rodaje y se extendió durante cerca de dos años.

Olivia Wilde, durante la presentación de No te preocupes, cariño, en el Festival de Cine de San Sebastián

Wilde recordó ese vínculo con cariño y lo definió como una experiencia profundamente positiva. Según detalló, fue una relación “amorosa, maravillosa y llena de alegría”. Sin embargo, reconoce que la forma en que se trató mediáticamente al romance tuvo para ella un costo personal y dijo que sintió cómo gran parte de la opinión pública construyó una narrativa sobre su figura asignándole un papel determinado dentro del vínculo.

En ese sentido, recordó conversaciones que mantuvo con Jennifer Garner acerca de cómo Hollywood y los medios suelen encasillar a las mujeres bajo determinadas etiquetas. “Es como si el público te eligiera para una telenovela y te asignaran un personaje: la damisela en apuros, la chica buena o la chica bonita”, explicó. En su caso, sintió que terminó ocupando el lugar más incómodo. “Me convertí en la villana en toda regla, como Cruella”, compartió.

Durante la promoción de la película, varias versiones atribuyeron el supuesto malestar de Pugh a la relación sentimental que Wilde mantuvo con el músico durante el rodaje. Según esos rumores, la directora habría estado demasiado enfocada en su romance y menos presente en algunas cuestiones vinculadas a la producción. Wilde rechazó esas afirmaciones. “Es muy raro que la gente asuma lo mejor de las mujeres con poder, no solemos recibir el beneficio de la duda”, afirmó.

Lejos de alimentar la polémica, la cineasta insistió una y otra vez en destacar el trabajo de su protagonista. “Florence hizo el trabajo para el que la contraté y lo hizo de forma exquisita. Cada día en el set me sorprendía más. Trabajamos muy bien juntas”, aseguró en ese momento. Incluso consideró irónico que una película que abordaba temas como la unión y el empoderamiento femenino terminara siendo acompañada por un supuesto enfrentamiento entre mujeres.

Las especulaciones habían comenzado meses antes del estreno, cuando algunos seguidores notaron que Pugh apenas compartía contenido relacionado con la película en sus redes sociales. También llamó la atención que no reaccionara a algunas publicaciones en las que Wilde elogiaba específicamente su desempeño.