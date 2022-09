Una salida polémica, un romance detrás de cámaras y una protagonista enojada: llegó a Venecia el film del que todos hablan

Durante su participación en el 79 Festival de Cine de Venecia, Olivia Wilde tuvo que enfrentar su primer gran desafío frente a la prensa y decidir qué decir -y que no- acerca de las polémicas que rodean a su flamante película No te preocupes, cariño. Lo cierto es que la directora consiguió evadir las preguntas sobre la salida de Shia LaBeouf del film, pero la ausencia de su protagonista femenina, Florence Pugh, en la conferencia de prensa no hizo más que confirmar los rumores que indican que algo no terminó bien entre ellas.

Este lunes, la directora y actriz de 38 años, habló sobre su nuevo thriller con los periodistas acreditados en el hotel Excelsior. En el panel la acompañaron los actores Chris Pine, Harry Styles y Gemma Chan, pero la protagonista de Mujercitas, tal como se había informado previamente, no fue parte del panel.

En medio de las consultas de rutina, uno de los medios presentes elogió las actuaciones de las estrellas pero remarcó que era una “pena” que Pugh, de 26 años, estuviera ausente. “ ¿Podés aclarar las cosas y decir si hubo disputa y, si es así ¿por qué? Porque es algo que la gente está discutiendo ”, le preguntó a Wilde un periodista.

Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine y Olivia Wilde antes de hablar con los medios TIZIANA FABI - AFP

“Florence es una gran potencia, y estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a compartir con nosotros, a pesar de que se encuentra en plena producción de la película Dune. Como directora sé lo perturbador que es perder a un actor aunque sea por un día, así que estoy muy agradecido con ella y con Denis Villeneuve por ayudarnos. Estamos encantados de poder celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir lo suficientemente honrada que estoy de tenerla como protagonista, ella está increíble en la película”, respondió remarcando que la ausencia de su colega se debía a cuestiones laborales, y nada tenía que ver con un conflicto entre ambas.

“ En cuanto a los interminables chismes de la prensa sensacionalista y todo el ruido que hay ahí fuera, quiero decir que Internet se alimenta solo”, continuó en su descargo. “No siento la necesidad de contribuir a que esto se siga agrandando, creo que está suficientemente bien alimentado ”, concluyó.

Florence Pugh no asistió a la conferencia de prensa, pero sí estuvo en la proyección de la película TIZIANA FABI - AFP

Lejos de dejar atrás los momentos incómodos, la actriz y directora volvió a recibir una incómoda pregunta. En esta oportunidad, un periodista quiso saber sobre “el bullicio” que rodea a la película, en particular con respecto a la salida de LaBeouf del proyecto.

Sin embargo, la moderadora de la conferencia le evitó a la estrella un mal momento y prefirió saltar la pregunta para seguir hablando de las cosas más lindas de la grabación . “Creo que esta pregunta ha sido respondida cuando ella habló de Internet”, dijo dándole la palabra a otro medio.

En una entrevista que Variety publicó hace unas semanas, la actriz y realizadora contó que había despedido a LaBeaouf, originalmente contratado para interpretar el personaje de Jack, refiriéndose al supuesto clima que el actor generaba en el set y a cómo ella quiso proteger a la coprotagonista del film, Florence Pugh, y al resto del reparto de su “energía combativa”. Finalmente, ese rol quedó a manos de Harry Styles, cantante con el que Wilde inició un romance en pleno rodaje.

“ Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceder que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa y yo, no. Creo que crear un ambiente seguro y de confianza es la mejor manera de lograr que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es con la producción y el elenco para protegerlos ”, expresó la cineasta.

Shia LaBeouf y Olivia Wilde Collage

En respuesta a sus palabras, a través de un email que envió a Variety, el actor contrapuso que abandonó el proyecto “por falta de tiempo de ensayo”. También le envió al mismo medio un correo electrónico que le había enviado a Wilde en respuesta a sus comentarios sobre su comportamiento en el set.

LaBeouf fue elegido originalmente como el protagonista masculino junto a Florence Pugh en el thriller psicológico que narra la historia de una pareja que vive en una ciudad dominada por una compañía. El actor dejó el papel en agosto de 2020 y fue reemplazado por Styles.

Poco después de esto, resonaron también con fuerza las versiones de una discusión y posterior alejamiento entre Pugh y Wilde. Los rumores cobraron fuerza cuando la actriz publicitó tímidamente el largometraje en sus redes, algo que no suele hacer con otros proyectos. A esto se sumó su curioso silencio a dos recientes publicaciones que Wilde le dedicó exclusivamente a ella. Sin embargo, lo que despertó mayores sospechas fue cómo la actriz se negó a brindarle citas a Variety sobre No te preocupes, cariño, aludiendo “compromisos laborales”. De esta forma, su palabra no forma parte de la cobertura que hizo la publicación de la película que protagoniza.