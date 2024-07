Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan hoy: el pedido de los novios, los futbolistas confirmados y una polémica ausencia

Escuchar

Después de aquel pedido de mano superromántico frente a la Fontana di Trevi en octubre pasado, llegó el gran día. En unas horas, Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el sí ante 300 invitados en una fiesta que se llevará a cabo en la Argentina, en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, el mismo lugar en donde se casaron Stef Roitman y Ricky Montaner.

La cita es a las 16 y la celebración comenzará con una ceremonia en la que la cantante entrará del brazo de su padre, Osvaldo Sabatini. El encargado de unirlos ante Dios será el mismo sacerdote que casó a sus padres. “Lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente, quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, reveló Oriana en LAM.

Después de intercambiar anillos, vendrá la cena y por último el baile . Los tortolitos bailarán el vals y, según anticiparon, habrá muchas sorpresas a lo largo de la velada. Se supo que el vino que tomarán durante toda la noche es el de Leandro Paredes, que tiene su propia marca. Además, habrá un menú veggie para quienes lo prefieran. Uno de los pedidos es que los invitados no tengan consigo sus teléfonos celulares para preservar la intimidad del evento. De hecho, los preparativos de esta gran boda -a cargo de Claudia Villafañe- también se han mantenido bajo un total hermetismo, inclusive para las propias familias de los novios. “Tengo que ser reservadita y además no me cuentan nada (…) Me ocultan muchas cosas porque hay sorpresas y saben que soy lengua larga”, bromeó Catherine Fulop en diálogo con LA NACIÓN días atrás.

Lo que sí anticipó la venezolana es cómo serán sus looks para este día tan especial: “Con Ova estamos emocionadísimos y ocupados con los últimos detalles de nuestro look porque siempre hay dudas, y pensás si estarás a la altura (…) Puedo decir que mi vestido es de Gino Bogani, precioso, y el de Ova del sastre Nicolás Zaffora, hermoso también. Y los dos tenemos detalles de nuestra asesora de imagen, Vicky Miranda”, reveló.

Respecto al vestido que usará la novia, solo se sabe que Oriana tendrá dos cambios [quizás tres] a lo largo de toda la fiesta. El primero, que usará para el “sí, quiero”, es de la firma Dolce & Gabbana ; el mismo que su madre la acompaño a buscar a Milán semanas atrás. El segundo, uno para bailar más cómoda, es de un diseñador argentino. “Ya tengo el primer vestido, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá”, comentó tiempo atrás en el programa de Ángel de Brito la futura novia.

“Estamos invitados”: los confirmados y los grandes ausentes

Dentro de la lista de invitados habrá muchas caras conocidas. Además de algunas figuras del mundo del espectáculo, también estarán presentes varias estrellas del deporte; en especial los campeones del mundo . Si bien no todos los integrantes de la Scaloneta fueron invitados, quienes sí confirmaron su presencia son Ángel Di María, con su mujer Jorgelina Cardoso; Enzo Fernández, con su novia Valentina Cervantes; Cristian “Cuti” Romero, con su mujer Karen Cavaller; Giovani Lo Celso con su pareja Magui Alcácer; Leandro Paredes junto a su esposa Camila Galante (quienes son íntimos amigos de los novios) y Rodrigo De Paul.

Quienes llegaron con algunos días de anticipación fueron los familiares de Cathy Fulop . Sus hermanas, su cuñado y varios amigos serán parte del festejo; sin embargo, su madre no pudo viajar por temas de salud. “Tuvo una caída hace unas semanas y está un poco débil, por eso preferimos preservarla y que guarde sus energías para recuperarse. Lamenta no estar con ánimos para tomar un avión y hacer un viaje tan largo, pero está bien. Espero poder ir pronto a visitarla”, reveló la actriz.

Otra de las personas del núcleo íntimo que finalmente no será de la partida es Gabriela Sabatin i, quien hace unos días se la vio por Wimbledon. Si bien en un principio Oriana dio a entender que su tía asistiría, en las últimas horas, Fulop puso en duda la asistencia de su cuñada. “Si viene, bienvenida, tiene su lugar; si no viene, no sé. Porque la verdad es que yo me imagino que vendrá, es su sobrina. Te juro que yo no pregunté quiénes vienen y quiénes no porque no es mi tema”, dijo en el ciclo de América sembrando más dudas que certezas.

Ante la insistencia del cronista por saber si la extenista participará del evento, la mujer de Ova lanzó: “Con mi cuñada, la verdad que siempre toda la mejor, pero como todos sabemos Gaby siempre fue una persona superreservada y superespecial. Ella tiene sus tiempos y está con las puertas abiertas porque es la más bella y divina. Nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”. Sin embargo, después de días de incertidumbre, fue el propio Osvaldo Sabatini el que terminó con el misterio. “No va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste, pero quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como antes”, reveló el padre de la novia dando a entender que ese conflicto familiar del que tanto se habla es real.

Una tía orgullosa: con su hermano, Osvaldo, y su cuñada, Catherine Fulop, que sostiene en brazos a la pequeña Oriana, en 1996

Hace bastante que los rumores de una supuesta mala relación de la extenista con su hermano y su cuñada comenzaron a resonar. Si bien ellos supieron disiparlos, que Gabriela decida no volar a la Argentina para el casamiento de su sobrina dice mucho. “Si no pasara nada, ella vendría a la boda”, reflexionó Yanina Latorre desde el panel de América mientras revelaba cómo la familia se habría enterado de la presunta ausencia de la extenista.

“A la boda la organiza una wedding planner, que en este caso es Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada. ¿Sabés cómo se enteran de que Gaby no va? La wedding planner la llamó para el ‘asisto o no asisto’ y ella contestó ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar”, relató la angelita con lujo de detalles.

Y cuando le preguntaron a Fulop cómo es el vínculo con su cuñada, su respuesta sorprendió a todos. “Yo nunca hablé con Gaby en toda mi vida, tengo 30 años con mi marido. No soy su amiga de llamarla todos los días”, se sinceró la actriz desatando un gran revuelo mediático.

Flechazo en redes, un celestino y un compromiso de película

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se comprometieron frente a la Fontana di Trevi, en Italia

La historia de amor de Oriana y Paulo se remonta a 2018 , más precisamente después del Mundial de Rusia. Si bien ambos se seguían en Instagram y se ponían corazoncitos en las fotos, una invitación de él a cenar hizo que la cantante se pregunte quién era ese muchachito con tonada cordobesa que vivía en el exterior. El encargado de contarle que se trataba de un jugador de fútbol, estrella de la Juventus, fue su papá, Ova Sabatini.

Si hubo un celestino de esta relación ese fue Ricky Sarkany. Es que el diseñador de zapatos fue el encargado de intercambiar números de teléfono y ponerlos en contacto. Esa primera cita llegó y fue un diez . Se pusieron de novios pero, al principio, tuvieron que conformarse con una relación a distancia. Es que mientras él brillaba como delantero en el club italiano, ella estaba arrancando su carrera como cantante. Sin embargo, el amor fue más fuerte y Ori tomó una de las decisiones más importantes de su vida: puso su carrera en pausa, hizo las valijas y se mudó a Italia con él.

“Me fui a vivir a un país sin familia , ni amigos, yo soy una persona que necesita su red de contención. La verdad me re costó, no sé qué pensarán las mujeres de otros jugadores, pero es re difícil. Me llevó tres años acomodarme”, confesó la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini tiempo atrás.

La pareja vive feliz en Italia junto a sus mascotas

Sus padres tampoco estaban muy de acuerdo con esta decisión. “Fue muy fuerte porque Ori era chica, tenía 22 años y yo soy un papá medio chapado a la antigua aunque con mis hijas me he modernizado bastante. Yo a Paulo lo conocía del fútbol (porque soy fanático) pero no como persona”, contó Ova Sabatini mientras advertía que su máxima preocupación era cómo se iba a sentir Oriana lejos de ellos. “Mis dos hijas son muy de nosotros, muy de mi casa, estamos siempre juntos entonces la incógnita era saber cómo le iba a ir a ella en otro país, pero con el paso del tiempo uno fue conociendo a Paulo y la verdad es que le fui tomamos cariño. Es un chico bárbaro”, reconoció.

Sin embargo, este papá celoso le hizo una clara advertencia al futbolista: “Cuando Paulo se la llevó a Ori a Italia, lo llevé aparte en el aeropuerto y tuvimos la conversación de suegro a yerno. Le dije: ‘vos te llevás a la princesa de mi casa. Si la cuidás y la querés, todo bien. Si la hacés sufrir, se pudre todo’. Y creo que me entendió porque no tengo ni una queja”, recordó Ova en diálogo con Agarrate Catalina, en La Once Diez.

Lo cierto es que se la jugaron y no se equivocaron. Desde hace seis años, la cantante y el futbolista viven felices en el viejo continente y, en muy pocas horas, están por dar un paso más en su relación. Es que Oriana siempre soñó con casarse. “Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase.... Yo espero que él me lo pida”, confesó ella el año pasado en su paso por Los Mammones.

Y un día la propuesta de compromiso llegó y, por supuesto, que estuvo a la altura. En octubre pasado, y con la ayuda de sus amigos Leandro Paredes y Camila Galante, el deportista sorprendió a su novia con un anillo frente a la Fontana di Trevi. Ella le dijo que sí, pusieron fecha y en unas horas sellarán su unión para siempre.