La fabulosa boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la emoción de los padres de la novia y una gran ausencia

A cinco días de su boda, Oriana Sabatini ya está de vuelta en Buenos Aires para ultimar todos los detalles del tan deseado día. Atrás quedaron los hermosos momentos compartidos con su mamá, la actriz Catherine Fulop, que la acompañó a Milán, Italia, para buscar el vestido de novia de Dolce & Gabbana que usará el próximo sábado cuando acepte como esposo al campeón del mundo Paulo Dybala.

Los detalles de la boda son un secreto guardado bajo siete llaves y prometen muchas sorpresas. LA NACIÓN habló con Fulop para saber cómo viven estos días previos al casamiento. “Estoy feliz y ansiosa. Me ocultan muchas cosas porque hay sorpresas y saben que soy lengua larga... (risas). Todo chévere, con Ova estamos emocionadísimos y ocupados con los últimos detalles de nuestro look porque siempre hay dudas, y pensás si estarás a la altura... Ori está feliz, un poco estresada porque tiene que tomar muchas decisiones juntas”, contó emocionada.

Además habló de las charlas que mantienen con su marido, Osvaldo Sabatini: “Ova y yo conversamos mucho. La última vez que Paulo estuvo en Buenos Aires los vimos muy bien y estamos felices por ellos. Creo que va a ser una linda celebración por su amor, para cerrar esos seis años que hace que están juntos. Los dos se lo merecían. Quizá para Paulo no era importante casarse, pero sabía que para Ori sí y creo que le está cumpliendo el sueño . Estamos felices”.

Sobre los detalles de la boda poco pudo contar: “Tengo que ser reservadita y además no me cuentan nada”, se sinceró. “Puedo decir que mi vestido es de Gino Bogani, precioso, y el de Ova del sastre Nicolás Zaffora, hermoso también. Y los dos tenemos detalles de nuestra asesora de imagen, Vicky Miranda. Puedo contar también que es una celebración íntima y queremos dejarnos sorprender y respetarlos. Yo quiero que ella esté feliz y a gusto, y pueda descansar en mí. Ya llegaron mis hermanas de Venezuela y también un cuñado y algunos amigos; el viernes 19 terminan de llegar los que faltan”, aseguró.

Y también confesó que está apenada porque su mamá no va a poder venir al casamiento. ¿La razón? “Tuvo una caída hace unas semanas y está un poco débil, por eso preferimos preservarla y que guarde sus energías para recuperarse. Lamenta no estar con ánimos para tomar un avión y hacer un viaje tan largo, pero está bien. Espero poder ir pronto a visitarla”.

Osvaldo Sabatini tomándose medidas con el sastre Nicolás Zaffora y probándose su traje para el gran día de su hija mayor gentileza Zaffora

En tanto, Osvaldo Sabatini también está súper emocionado y lo contó en Agarrate Catalina, en La Once Diez: “ Hace un mes que no paro de llorar de la emoción. Miro videos de bodas y veo a los papás de las novias que siempre se emocionan mucho y no puedo evitar llorar. Recuerdo mi boda con Cathy, a mi mamá que estaba a mi lado y pienso cómo me gustaría tenerla ahora”, señaló.

Asimismo, contó algunos detalles de una charla íntima que tuvo con Dybala: “Cuando Paulo se la llevó a Ori a Italia, lo llevé aparte en el aeropuerto y tuvimos la conversación de suegro a yerno. Le dije: ‘vos te llevás a la princesa de mi casa. Si la cuidás y la querés, todo bien. Si la hacés sufrir, se pudre todo’. Y creo que me entendió porque no tengo ni una queja. Me muero por tener nietos . Lo que más les deseo es que tengan una familia como la nuestra”, dijo.

Osvaldo Sabatini, el padre de la novia, muy emocionado con el casamiento se prepara con todo para el sábado gentileza Zaffora

¡Qué noche de casamiento!

La fiesta será para 300 invitados el próximo sábado 20 de julio en el Dock Haras, en Exaltación de la Cruz , a un poco más de 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los pedidos de la pareja es que los invitados no tengan sus teléfonos celulares durante el casamiento para preservar la intimidad del evento. Otro de los detalles revelados es que no harán el típico video que muestra la vida de los novios previo a conocerse y durante el noviazgo. Claudia Villafañe es la wedding planner y le dijo a LA NACIÓN que la pareja le prohibió dar detalles, pero que será una boda hermosa y sorprendente.

El pasado mes de marzo la propia Oriana contó algunas cosas en LAM, por América: “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el sacerdote que los casó a ellos que es el de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente, quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”. Y agregó: “Ya tengo el primer vestido, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá”.

Un compromiso soñado

Hace ya algunos años que viven juntos y comparten su vida en Italia, actualmente en Roma porque él juega en la Associazione Sportiva Roma. Pero Oriana soñaba con casarse y hacer una gran fiesta. Paulo quiso cumplirle el deseo y le pidió casamiento frente a la Fontana di Trevi. Fue en octubre pasado cuando se arrodillo frente a su amada, le regaló un anillo de compromiso y le preguntó si quería casarse con él. Claro que ella le dijo que sí, pusieron fecha y enseguida empezaron con los preparativos.