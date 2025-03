Lejos de la música y la actuación, el nuevo proyecto de Oriana Sabatini que dejó a todos sorprendidos

Este miércoles, Oriana Sabatini visitó TDT, el programa conducido por Marti Benza en Olga. Esto generó gran expectativa entre sus fanáticos, ya que todos asumieron que anunciaría cuándo iba a sacar nueva música. Cabe destacar que, hace un par de semanas, lanzó la canción “Pinamar”. Sin embargo, para sorpresa de todos, la hija de Catherine Fulop reveló que trabaja en algo muy diferente: su primer libro.

El año pasado, cuando entrevistó a la actriz y escritora Carla Quevedo en su pódcast A dónde vamos cuando soñamos (Spotify Studios), Oriana ya había adelantado que soñaba con escribir un libro, pero sus miedos a las críticas la tiraban atrás. “Soy una persona que escribo, y es mi sueño poder escribir una novela. Amaría publicarla. Pero, por eso te preguntaba cómo es recibir críticas hacia algo que viene de un lugar tan puro tuyo”, señaló en aquel entonces. “Yo nunca lo hice porque, si te rechazan, rechazan todo lo que vos diste”, sumó. Al parecer, en los últimos meses pudo trabajar la autoconfianza y decidió embarcarse en esta nueva aventura.

Oriana Sabatini sacará su primer libro

Si bien no tenía planeado contarlo, en medio del programa, cuando le preguntaron por su rutina, Sabatini lanzó: “Ahora estoy trabajando con unas cositas que me tienen todo el día ocupada”. “¿Se vienen cositas?“, consultó Marti Benza, para intentar sacarle la primicia. ”Yo me muero por decirlo”, respondió, para luego consultarlo con su equipo que, aparentemente, estaba detrás de cámara.

Tras recibir la autorización correspondiente, la actriz reveló que sacará su primer libro. “Estoy escribiendo mi novela. Es primicia, nadie lo sabe”, comentó, lo que generó una hora de aplausos y gritos en todo el estudio. Si bien no adelantó mucho más sobre el proyecto, se espera que cuente detalles pronto.

Oriana Sabatini se lanza como escritora en breve

Apenas finalizó el programa, y como si todo esto fuera poco, Sabatini anunció el estreno de la segunda temporada de su pódcast a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Vengo por acá con muy buenas noticias. Mañana las 08 AM lanzamos el primer episodio de la nueva temporada de ADVCS”, escribió en el posteo, que acompañó con varias fotos en el sillón de su estudio de grabación, las cuales fueron tomadas durante la grabación de los episodios.

Oriana Sabatini anunció la segunda temporada de su pódcast

En pocos minutos, sus seguidores expresaron en los comentarios su emoción por la renovación del pódcast y el lanzamiento de su primer libro. “Lo que necesitaba escuchar tu pódcast de nuevo no te podés dar una mínima idea”; “Oriana te amo, sos una hermana más”; “¿Me voy a levantar a las 08:00 de la mañana para ver el primer episodio de la nueva temporada? Pues sí” y “Al fin, Ori”, fueron algunos de los mensajes que recibió.