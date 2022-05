Pablo Alarcón, su nueva vida y el proyecto que le devolvió las ganas de emprender: “No me quiero tirar al suelo a llorar”

Reinventarse a los 70 y no morir en el intento. Sereno, reflexivo y siempre para adelante, Pablo Alarcón contó cómo lo golpeó la pandemia y de qué forma pudo salir adelante. Entrevistado por Nazarena di Serio para la sección “Un tropezón no es caída” del noticiero Mediodía Noticias, por eltrece, el actor dejó en claro que siempre hay tiempo para intentar tomar las riendas de la situación y salir adelante. “ O sos el que lleva el carro o sos el caballo que lo empuja. Yo quiero ser el que lleva el carro, el que lo maneja ”, reflexionó.

“¿Qué pasó en la pandemia? Como muchos artistas, lamentablemente tuviste que frenar”, arrancó Di Serio la charla. “Yo venía trabajando muy bien, tenía una obra de teatro que había sido un éxito, que se llamaba El curioso incidente del perro a medianoche, llenábamos todos los días. Esperábamos marzo para estrenarla y nos encontramos con la pandemia”, recordó.

Alarcón contó que lo que en un principio creyeron -como el resto del mundo- que iba a durar 15 días se extendió hasta el punto de tener que decir “basta”. “Me quedé sentado en casa pensando ‘¿qué hago?’ y se me ocurrió unir mis tres grandes vocaciones: la actuación, la música y la cocina”, explicó.

“¿Qué es lo que yo quiero hacer?”, recordó que se preguntó en aquel momento. “Que me inviten a comer”, se respondió. “¿Qué es lo que yo puedo hacer?”, volvió a la carga. “Invitar a mis amigos a comer y que sea una cena divertida y bien servida. Y que haya música. Y baile. Y juegos. Y regalos”. Con todas esas consignas, contó Alarcón, armó El cocinero está frito. “Porque yo estaba frito”, se sinceró.

“No fue el primer pozo en el que caí”, reveló luego Alarcón. “ He caído en muchos pozos, pero siempre siento que caigo en un pozo, no en una tumba ”, repasó, y confesó que siempre busca la manera de salir de la mejor forma de esos malos momentos. “Este pozo está acá para que yo aprenda algo”, sentenció.

¿Cómo funciona el servicio? Cuando lo contratan, Alarcón va a la casa del interesado y cocina. Va con músicos, hace un show, arma la cena y la sirve. “ Por ejemplo me dicen ´mirá, mi señora cumple años y está siempre hablando de vos y siempre te sigue, entonces yo le voy a regalar tu presencia´. Entonces aparecemos nosotros tocando la guitarra, cantándole el feliz cumpleaños ”, ejemplificó, y agregó que es un momento muy lindo.

ESP -Pablo Alarcon. Buenos Aires. 30-03-2021 PATRICIO PIDAL/AFV

Alarcón contó que le gusta lo que está haciendo y que tiene que ver también cómo cambiaron las cosas desde el inicio de la pandemia. “No son espectadores, no es público, y son actores también, son parte de la historia”, enumeró sobre quienes lo contratan. “Me he encontrado con gente que es mucho más graciosa que yo, que cuenta cuentos o que canta”.

Luego de revelar que tiene 76 años, Alarcón contó que la edad no lo frenó y que además de emprender, se puso a estudiar nuevas tecnologías, fotografía, edición. “Recién me crucé con un vecino y me dice ´Hola Pablo, buen día. Qué mal que estamos, ¿no?´. No. Basta. Así no se saluda a un buen vecino como soy yo”, reveló que le respondió. “Hablemos de otra cosa”, le pidió, y reflexionó: “Estaba en la plaza con cuatro personas en situación de calle, había personas que estaban haciendo música, dos de estos hombres estaban bailando al compás de la música, cantando y me encuentro con un vecino que tiene casa, comida, jubilación y todo lo demás y llorando. Creo que hay gente que puede elegir, pero que ha elegido quejarse. O sos el que lleva el carro o sos el caballo que lo empuja. Yo quiero ser el que lleva el carro, el que lo maneja. No me quiero tirar al suelo a llorar”, completó.

Además de su nueva faceta de animador, el intérprete se sumó a la tarea solidaria y lucha por la ley “Pancitas llenas” para erradicar el hambre en la Argentina. Según Change.org, el proyecto Pancitas llenas es impulsado por la Asociación Soñadores Unidos, y busca que las empresas que más ganaron en tiempos de pandemia realicen un aporte del 0,04 por ciento a un fondo fiduciario para que los comedores comunitarios y merenderos tengan un ingreso monetario para sostener y brindar a los niños y niñas una dieta equilibrada y nutritiva.