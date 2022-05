La romántica salida de Benjamín Vicuña y Eli Sulichín, entre complicidad y besos

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin siguen juntos y no se hacen eco de los rumores de crisis. La pareja fue vista anoche en Arriba, un restaurante que está dentro del Paseo Alcorta. Cuando percibieron las cámaras, lejos de escapar, se mostraron sonrientes, simpáticos y muy acaramelados. Según se pudo confirmar, este romance goza de buena salud y ambos siguen apostando a esta historia que arrancó luego de cruzarse en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita Ardohain, expareja del actor.

Benjamín Vicuña y su novia, Eli Sulichin, risas y complicidad Gerardo Viercovich

La pareja no escatimó en demostraciones de afecto ante las cámaras. Más allá de que Vicuña sigue firme en su postura de no hablar de su intimidad, los actos hablan más que las palabras. Abrazos, manos tomadas, besos, y hasta un ataque de risa adentro del auto, fueron parte de la escena que protagonizaron los tórtolos.

Y así despejaron los rumores de crisis. Días atrás, la panelista Karina Iavícoli aseguraba en Socios del espectáculo que habría una tercera en discordia entre Vicuña y Sulichín. “Adrián [Pallares] dice que no llegan a Semana Santa”, sumaba Rodrigo Lussich.

“Estoy en condiciones de adelantar que hay una tercera persona, una persona a la que queremos mucho, que no es Luciana Salazar, No es Luli. Estoy hablando de otra persona que está cercana a Benjamín Vicuña. El nombre lo damos otro día”, decía Iavícoli.

La pareja se mostró junta ante las cámaras y despejó rumores de crisis Gerardo Viercovich

Aunque él ya había aclarado que estaba muy contento con Eli y que estaba intentando mantenerla lejos de los medios con la finalidad de cuidarla, con estas imágenes, la crisis queda descartada. “Es una mujer hermosa. Somos familia”, subrayó Vicuña antes de subirse al auto, como para que quede muy en claro que todo está muy bien entre ellos.

Una nueva oportunidad

Benjamín Vicuña se muestra radiante después de un 2021 lleno de altibajos Gerardo Viercovich

El 2021 no fue nada fácil para Vicuña. Todo empezó cuando, a través de una escueta historia en Instagram, anunció el final de su relación con la China Suárez. Luego de cinco años y dos hijos en común, Magnolia y Amancio, el amor había llegado a su fin. Pero, rápidamente, la situación empeoró cuando la ex Casi Ángeles fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. El llamado “Wanda Gate” sacudió al mundo del espectáculo y posicionó a la expareja del actor en el centro de la tormenta. Esos meses no fueron nada fáciles para ninguno de los integrantes del triángulo amoroso, y el chileno sufrió en carne propia los daños colaterales.

Pero, con toda la polémica en el pasado, Vicuña se dispuso a abrir su corazón y darle una nueva oportunidad al amor. Así conoció a Eli Sulichin durante el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. La modelo actuó de celestina y aportó su granito de arena para que el enamoramiento entre su ex y su amiga se pusiera en marcha.

El empujoncito de la empresaria fue todo lo que hizo falta para que empezara el romance. Aunque ambos fueron muy discretos durante la primera etapa, fue inevitable que el rumor llegara a oídos del público y, frente a esa situación, ellos decidieron que era hora de hacer las cosas oficiales. Sin mucho escándalo de por medio, Benjamín y Eli blanquearon el noviazgo de manera muy sutil: se dejaron ver juntos durante una escapada en Uruguay.

Con look canchero y elegante, los tortolos cenaron y se mimaron en Arriba Gerardo Viercovich

Mientras ella estaba instalada en la chacra de su papá ubicada en Punta del Este, lugar en donde pasa casi todos sus veranos, él fue a visitarla un par de veces. En ese ínterin, se publicaron las fotos que los encontraron muy cómplices en diferentes locaciones. Con la noticia ya a la luz y sin necesidad de esconderse, los tórtolos se mostraron más relajados en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Vicuña compartió un elaborado video que realizó en colaboración a una importante marca de mármol. En el clip publicitario, la cámara lo sigue a medida que se prepara un aperitivo y se recuesta a disfrutar de un libro acompañado por la refrescante bebida alcohólica. El posteo recibió más de 45 mil ‘Me gusta’ y se llenó de comentarios de sus millones de seguidores. Entre ellos, se destacó el de Sulichin quien le dejó un sutil pedido: “Un Campari, por favor”, tipeó junto a un emoji de un corazón. Vicuña, ya sin filtros y totalmente despreocupado, le contestó de forma picante. “Te hago lo que quieras”, escribió.