Pablo Duggan se casa con su novia venezolana, de 29 años

Pablo Duggan se casa con una venezolana de 29 años

"Me caso en abril. Te amo", fue el mensaje de Pablo Duggan al mundo, desde su cuenta de Instagram. Sí, el periodista informó así que sellará su amor con Karen, una joven ingeniera naval venezolana con quien convive muy feliz.

Duggan, de 47 años, y Karen, de 29, se conocieron en un bar cercano a América y C5N, donde trabaja el periodista. Al poco tiempo se pusieron de novios y decidieron convivir. Según contó Pía Shaw en Infama, la pareja hará una fiesta en el jardín de la casa de él en Tigre y luego se irán de luna de miel a Nueva York.

"Falta para abril, yo me casaría mañana. Recién empezamos con los preparativos", dijo Duggan ayer en un móvil de Infama cuando lo entrevistaron a él y a su pareja en la noche porteña.

Karen y Duggan bromearon sobre si debían casarse por iglesia o no, porque mientras ella sueña con vestirse de blanco, él prefiere algo más informal. "Por ahí me convence, no sé. No estoy muy amigo de la Iglesia últimamente. Pero quién sabe...", dijo el conductor. Ella prefirió dar por terminada la humorada y entre risas dijo: "Ya cedió mucho. Si no quiere casarse por Iglesia está bien. No lo voy a forzar".

Sin embargo, la novia también dio a conocer su deseo de que el periodista luzca un smoking blanco el día de la boda. "Jamás me pondría un smoking blanco, aclaro, desde ya. Estoy nominado para el Martín Fierro de la Moda, no me puedo poner un smoking blanco porque no lo gano ni loco", bromeó él.

En sus redes sociales, el periodista suele compartir postales de su vida compartida, de la que también forman parte los tres gatos que tienen como mascotas y que, según contaron en Infama, serían los encargados de llevar las alianzas. "Se habló, pero el temor es que se escapen y se arruine el casamiento; no son muy tranquilos los gatos nuestros", bromeó Duggan.