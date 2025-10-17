El tenso cruce al aire entre Pablo Duggan y Mariana Brey: “No me des vuelta las cosas porque terminamos mal”

Mariana Brey protagonizó un tenso cruce con Pablo Duggan en el programa Duro de Domar, por C5N, en el marco de un debate por las declaraciones de la candidata Karen Reichardt, quien aseguró que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”. Al respecto, la panelista repudió los dichos, pero planteó que sus compañeros no actuaron de la misma manera tras comentarios de Alejandro “Pitu” Salvatierra sobre los votantes de La Libertad Avanza, y el conductor le respondió.

“Repudio estos dichos [los de Karen Reichardt] y nunca voy a convalidar este tipo de frases, como tampoco voy a convalidar cuando nuestro colega y compañero ‘Pitu’ Salvatierra dijo que a cualquier ciudadano que vota a la derecha hay que matarlo. Fue hace muy poco tiempo y ya siendo electo legislador. No importa que no esté acá, el sabe que lo dijo y que estuvo muy mal“, expresó Brey en la transmisión.

Acto seguido, Duggan intercedió y declaró: “Él nunca dijo eso. Es muy grave. Yo lo conozco y él no piensa eso. Aprovecho para mandarle un beso grande porque hoy murió su hermana, a quien quería mucho, después de una larga enfermedad”. En tanto, la panelista agregó en medio de las palabras del conductor: “Repudiemos todo si queremos ser honestos intelectualmente”.

El cruce entre Pablo Duggan y Mariana Brey

Duggan volvió a tomar la palabra para asegurar que Salvatierra “no opina de esa manera” y se desató un intercambio de interrupciones mutuas. Por un lado, el conductor acusó que la periodista no le dejó hablar, mientras que Brey recalcó: “Me estás interrumpiendo y dando vuelta las cosas, sabés que eso no me gusta”.

“Son tan negacionistas todos ustedes que dicen que no lo dijo y la realidad es que a mi me dolió cuando lo escuché decir eso. Y me extrañó. Vos [Duggan] me interrumpís y decís cualquier cosa. Dejame terminar. Me dijiste que lo que yo estaba diciendo era una mentira, y lo hacés constantemente. No me des vuelta las cosas porque terminamos mal”, continuó Brey, a lo que Duggan reclamó: “No puedo hablar así. ¿Podés para un minuto?“.

Luego, la periodista acusó que Duggan la interrumpió “de mala leche”, mientras que el conductor arremetió: “Repetís cuatro veces lo mismo porque no tenés otra cosa para decir. Vos tenés un programa los sábados, acá me tenés que respetar”. Después, para terminar con la discusión, el presentador dio lugar a un informe.

Durante la transmisión, Brey hizo referencia a un comentario que Salvatierra realizó meses atrás en el canal de streaming Futurock, en el que estaban compartiendo imágenes de votantes de Javier Milei en una manifestación y afirmó: “Matalo. ¿Por qué lo vamos a dejar vivo? Dame un motivo. ¿Qué aportan?“.