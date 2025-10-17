Por qué discutieron al aire Pablo Duggan y Mariana Brey

En el programa Duro de Domar (C5N), los periodistas Pablo Duggan y Mariana Brey protagonizaron un tenso cruce durante un debate sobre las declaraciones de Karen Reichardt, candidata que calificó al electorado opositor de padecer “una enfermedad mental”. El incidente se desencadenó cuando Brey cuestionó la reacción de sus compañeros ante comentarios previos de Alejandro “Pitu” Salvatierra sobre los votantes de La Libertad Avanza. La discusión subió de tono con acusaciones mutuas de interrupción y tergiversación.

El origen de la discusión entre Duggan y Brey

La periodista repudió las declaraciones de Karen Reichardt, pero señaló una diferencia en la reacción ante comentarios anteriores de Alejandro “Pitu” Salvatierra. Brey recordó que Salvatierra, refiriéndose a votantes de derecha, hizo comentarios que consideró inapropiados.

El cruce entre Pablo Duggan y Mariana Brey

“Repudio estos dichos [los de Karen Reichardt] y nunca voy a convalidar este tipo de frases, como tampoco voy a convalidar cuando nuestro colega y compañero ‘Pitu’ Salvatierra dijo que a cualquier ciudadano que vota a la derecha hay que matarlo. Fue hace muy poco tiempo y ya siendo electo legislador. No importa que no esté acá, él sabe que lo dijo y que estuvo muy mal“, expresó Brey.

La defensa de Duggan a Salvatierra

Pablo Duggan interrumpió a Brey para defender a Salvatierra y argumentó que este nunca expresó tales ideas y que era una acusación grave.

“Él nunca dijo eso. Es muy grave. Yo lo conozco y él no piensa eso. Aprovecho para mandarle un beso grande porque hoy murió su hermana, a quien quería mucho”, respondió el conductor.

El tenso cruce entre Pablo Duggan y Mariana Brey

La situación se intensificó cuando Duggan insistió en que Salvatierra no pensaba de esa manera, lo que llevó a un intercambio de interrupciones. Brey acusó a Duggan de interrumpirla y de tergiversar sus palabras, mientras que el periodista reclamó que no se le permitía hablar.

“Me estás interrumpiendo y dando vuelta las cosas, sabés que eso no me gusta”, reclamó la periodista y agregó: “Son tan negacionistas todos ustedes que dicen que no lo dijo y la realidad es que a mi me dolió cuando lo escuché decir eso. Y me extrañó. Vos [Duggan] me interrumpís y decís cualquier cosa. Dejame terminar. Me dijiste que lo que yo estaba diciendo era una mentira, y lo hacés constantemente. No me des vuelta las cosas porque terminamos mal”. A lo que Duggan respondió: “No puedo hablar así. ¿Podés para un minuto?”.

Mariana Brey apuntó contra Pablo Duggan (Fuente: Instagram/@breymariana)

Brey acusó a Duggan de actuar “de mala leche” al interrumpirla. Duggan replicó que Brey repetía lo mismo porque no tenía nada más que decir: “Repetís cuatro veces lo mismo porque no tenés otra cosa para decir. Vos tenés un programa los sábados, acá me tenés que respetar”, arremetió el conductor.

El comentario de Salvatierra en Futurock

Brey se refirió a un comentario que Salvatierra hizo meses atrás en el canal de streaming Futurock, mientras se mostraban imágenes de votantes de Javier Milei en una manifestación. En esa ocasión, Salvatierra dijo: “Matalo. ¿Por qué lo vamos a dejar vivo? Dame un motivo. ¿Qué aportan?”.

