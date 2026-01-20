Julio Lagos y Luisa Delfino siguen los fin de semana en Rivadavia

Los periodistas Julio Lagos y Luisa Delfino renovaron sus contratos con Radio Rivadavia (AM 630) para este 2026. Por el lado de Lagos, continuará por tercer año consecutivo con La Radio Sos Vos (sábados de 17 a 22), donde sumó a Daniel Cufré al staff que ya integran Leticia Funes y Daniel Artola. Por su parte, Delfino seguirá con su clásico Te Escucho los sábados y domingos, con la novedad de que desde febrero sumará una hora, extendiéndose de 22 a 1 (actualmente de 23 a 1). En cuanto a la programación diaria, se confirmó que La Oral Deportiva continuará de 23 a 0 y, a partir de febrero, será conducida por Daniel Avellaneda (quien reemplaza a Román Iucht). Además, la tarde-noche tendrá nuevos horarios: Joni Viale pasará a la franja de 15 a 17, Baby Etchecopar de 17 a 20 y Oscar “Cholo” Gómez Castañón de 20 a 23.

Pablo Duggan debutó en la segunda mañana de Radio 10 y Amorín espera para la tarde

Tal como había adelantado LA NACION, tras la salida de Jorge Rial de la denominada “segunda mañana” de Radio 10 en 2025, Pablo Duggan se hizo cargo de la franja en este 2026, de lunes a viernes de 10 a 13. Desde el 12 de enero, Duggan está al frente de Todo es posible, acompañado por Rosario Ayerdi, Lola Cordero, Rosalía Costantino y Diego Arvilly. En la locución se encuentra temporalmente Patricia Pérez, hasta que en febrero se incorpore Anita Gudiño como locutora definitiva. El próximo estreno de la AM 710 será el lunes 9 de febrero, día en que Juan Amorín comenzará a conducir Un día perfecto de 18 a 20 (espacio que ocupó Duggan en 2025). El equipo estará integrado por Flor Gutiérrez, Pablo Ibáñez, Mauro Federico, Diego Arvilly y Patricia Pérez. De esta manera, la AM del Grupo Indalo suma dos nuevas apuestas a su programación 2026.

“Toti” Pasman listo para desembarcar en la segunda mañana de Radio La Red

Radio La Red AM 910 apuesta fuerte para su segunda mañana con el periodista “Toti” Pasman. El conductor se pondrá al frente de un nuevo ciclo llamado #Pasman910, y ocupará la franja de 9 a 12, con fecha de estreno prevista para el lunes 9 o el 16 de febrero. El programa contará con un staff integrado, entre otros, por Martín Candalaft (policiales), Mariano Beldyk (política) y Pilar Smith (espectáculos). El deporte estará cubierto por Enrique Pellemberg, mientras que el humor quedará a cargo de Pato Muzzio. Este movimiento implica que López 910, el ciclo de Gustavo López, pase a la franja de 12 a 14. La rotación de nombres también llega al cierre del día: Fútbol 910, el clásico programa que Pasman condujo durante 2025 de 21 a 0, quedará a partir de este año bajo la conducción de Hugo Balassone.

En el medio del proceso de quiebra Del Plata emitió un comunicado

En el marco de su proceso de quiebra, AM 1030 Radio Del Plata emitió un comunicado oficial en el que agradece a la Justicia las gestiones realizadas para asegurar la continuidad de la emisora. “Desde Radio Del Plata nos sentimos comprometidos con la comunicación y la verdad de la información. Nuestra vida está atravesada por los hechos que relatamos y analizamos de manera cotidiana”, expresa el documento.

En ese sentido, la emisora destacó la labor del juez Gerardo Santichia, su secretario Edgardo Maiques y el cuerpo de síndicos, valorando su “fina sintonía con la responsabilidad social para encontrar soluciones de continuidad de este emblema histórico de la radiofonía argentina”.