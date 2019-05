Pablo Duggan se fue de Involucrados: "El libro de Nisman me cambió la vida"

Pablo Duggan se despidió del programa de América

Sobre el final de Involucrados (América), Mariano Iúdica anunció que un integrante del equipo dejaba el programa y seguramente la noticia sorprendió a más de un televidente. "No lo habíamos anunciado, pero hoy despedimos a nuestro compañero Pablo Duggan ", contó el conductor.

"Sí, la verdad es que el libro de Nisman me cambió la vida y tengo que entregar otro libro y no tengo tiempo de sentarme a escribir. También estoy trabajando en unos documentales sobre su vida y es imposible, no encuentro el tiempo para hacer todo", se sinceró el periodista sobre la investigación que realizó en torno a la muerte de fiscal, ¿Quién mató a Nisman?

De todos modos, Duggan aseguró que seguirá presente en la pantalla de América: "Me van a seguir viendo, sigo en Polémica en el bar y ligado al canal".