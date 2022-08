Pablo Rago: su anécdota con Ricky Martin, la relación con Carlín Calvo y las veces que bloqueó a su ex, María Cárambula

Este martes, Pablo Rago pasó por el piso de Socios del espectáculo para hacer los “EscandaRago”. En medio de este repaso por su larga trayectoria, el actor recordó cómo fue trabajar con Ricky Martin, contó cómo era su vínculo con Carlos Calvo y habló de su relación con María Carambula; la madre de su hijo Vito.

Su presente laboral lo encuentra sobre las tablas haciendo Network. “Está buenísimo. Es una apuesta de Ariel Diwan alucinante. Yo entro casi una hora después de empezada la obra y la disfruto desde el segundo pullman, haciendo correcciones”, comentó mientras aclaraba que sus compañeros le hacen caso. Enseguida, habló de la salida de Flor Peña de la obra y de su nuevo reemplazo. “Florencia ya tenía resuelto que se iba porque tiene que hacer Casados con hijos. Ingresa Romina Gaetani, es un buen reemplazo”, opinó.

Tras asegurar que hasta el día de hoy le dicen “Pablito”, el actor recordó su extensa trayectoria que arrancó a sus 4 años. La primera novela que ocupó un escalón fue Por siempre amigos, una ficción que Rago protagonizó junto a Menudo (banda musical en la que se encontraba Ricky Martin) y Adrián Suar. “Ya con Adrián nos conocíamos de antes, fue muy divertido hacerlo. Y Menudo estaba en su máximo furor”, señaló.

“¿Te volviste a cruzar con Ricky Martin?”, preguntó uno de los conductores del ciclo de eltrece. “No. Hablamos una vez cuando vino a presentar su primer disco porque después ya era recontra famoso. Pero siempre se acuerda cuando le preguntan. Nunca estuvo en estrella, es hermoso, es talentoso, es muy buena persona; lo amamos ”, dijo en referencia al cantante boricua. Y enseguida, recordó una anécdota para demostrar lo humilde que es. “Una de las veces que vino a Argentina, mi vieja lo fue a ver al hotel con mi hermano chiquito. Entro y dijo: ‘Soy la mamá de Pablo Rago, lo quiero ver a Ricky Martin’. Lo llamaron y él la hizo pasar”, relató, entre risas.

Tras recordar su participación en Clave de Sol, Rago contó cómo el director Carlos Olivieri lo fue a buscar al canal para llevarlo a Telefe para protagonizar Amigos son los amigos junto a Carlos Calvo. “Cuando me contó la propuesta no dudé. Pasaba de un programa infanto-juvenil a las 9 de la noche con Carlín Calvo”, indicó sobre esta gran propuesta que significó un antes y un después en su carrera.

“¿Fue una química instantánea con Carlín?”, preguntó una de las panelistas. “Sí, yo me llevo bien con las estrellas”, respondió el actor. Su comentario dio pie para una repregunta; saber si Carlín era una estrella. “Era una estrella pesada”, confirmó. Y si bien aseguró que, en ese momento, no tuvieron momentos picantes después sí, cuando hicieron Extraña Pareja. “Ahí yo lo dirigí, tenía 35 años y tuvimos momentos picantes”, confesó.

“Yo nunca me creí estrella. Trabajo desde tan chico que entiendo cuando alguien se puede desestabilizar un poquito. Cuando hay mucho éxito, pasan muchas cosas a tu alrededor que por ahí te aturden”, agregó. “¿Y a Carlín le paso eso?”, quiso saber Mariana Brey. “ Carlín estaba aturdido todo el tiempo. Carlín era un aturdido y le hacía bien el aturdimiento. Él funcionaba en el quilombo, le hacía bien ”, opinó, entre risas.

“ Tenía momentos muy divertidos dentro de su personaje y otros que era insoportable. Lo bueno es que estaba Carlos Olivieri, su amigo y director del programa, y ahí compensaba todo ”, acotó.

Al seguir con los “EscandaRago” pasaron Gasoleros, Vientos de agua, 100 días para enamorarse, El secreto de sus ojos y Belgrano, entre otros éxitos. Tras advertir que trabajó infinidad de veces con Juan José Campanella, el invitado confirmó que no hay grieta a la hora de trabajar. “Estamos haciendo lo nuestro, entonces no hay grieta. Ahora mismo con Network (obra que adaptó Campanella), hacemos asados y nos recagamos de risa. Todos sabiendo quiénes somos, cómo pensamos y respetándonos. Ahí no existe grieta, nos podemos sentar a charlar de cualquier cosa”, reveló.

Antes de despedirse, Rago habló sobre su corazón y contó que desde hace seis años está en pareja con Tamara, una chica mucho más joven que él. “ Hace un año y medio que estamos viviendo juntos. Es una persona hermosa y contenedora, me hace reír mucho. Se lleva muy bien con Vito y yo con su hijo Uriel ”, indicó.

El posteo que Pablo Rago compartió en su perfil de Instagram

En cuanto a cómo es su relación actual con la madre de su hijo, María Carámbula, de quien se separó en 2005, reveló: “ Con María somos familia. Tenemos una relación normal, lo único que importa es que Vito esté bien. Ahora Vito tiene 20 años y no necesitamos charlar sobre cómo organizar su vida porque él se arregla solo, pero en una época cuando María se ponía un poco pesada la bloqueaba y listo ”, contó.

Ante la sorpresa de todo el panel, Rago explicó: “Un día le dice a Vito: ‘¿No le anda el Whatsapp a tu papá?’. Y él le dijo: ‘Mamá, estás bloqueada’. Y ahí ella entendió que cada tanto la bloqueaba para mantener la distancia”, remató, entre risas.