Pamela Anderson se refirió a la millonaria oferta que Sylvester Stallone le hizo para que sea su “chica número uno”

Desde que se confirmó el romance de Pamela Anderson con Liam Neeson, su coprotagonista en ¿Y dónde está el policía?, la vida amorosa de la actriz copó la atención del público. En plena gira promocional de la película, un periodista aprovechó la oportunidad y le consultó por Sylvester Stallone y la curiosa oferta que el actor le habría hecho en los 90.

Pese a que el propio actor la desmintió hace un tiempo, la exchica Baywatch volvió a asegurar que la estrella de Rocky le ofreció un departamento y un auto de alta gama a cambio de que ella fuera su “chica número uno”. “¿Cómo podrías inventar algo así?”, se preguntó la actriz con cierta indignación.

La supuesta propuesta

Pamela Anderson en los 90 Archivo

Aunque nunca se confirmó, en la década del 90 circuló con fuerza un rumor que aseguraba que Anderson y Stallone mantenían un romance. Ella misma se ocupó de hablar del tema en su serie documental de Netflix Pamela, una historia de amor, donde aseguró que el gran “Rocky Balboa” le llegó a ofrecer un auto de alta gama y un departamento para “conquistarla”.

“Recuerdo haber hablado una vez con Sylvester Stallone y me ofreció un piso y un Porsche para ser su chica número uno”, recordó en uno de los episodios del programa. “Y yo le dije: ‘¿Eso significa que hay una segunda?’. Me respondió: ‘Es la mejor oferta que vas a conseguir, cariño. Ya estás en Hollywood’”. Si bien Anderson aseguró que nunca pasó nada entre ellos, confesó que todo lo que buscaba era amor. “Quería estar realmente enamorada. No quería nada menos que eso”.

A través de un representante, Stallone desmintió los dichos de Anderson Instagram: officialslystallone

Poco tiempo después del estreno del documental, Stallone decidió contradecir a la actriz. Fue a través de su representante, quien habló con la revista People. “La declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa e inventada”, explicó. “El Sr. Stallone confirma que nunca hizo esa declaración”, cerró, escueto.

“Fue bastante específico”

El domingo pasado, Pamela Anderson y Liam Neeson fueron como invitados al late-night talk show de Bravo Watch What Happens Live With Andy Cohen. En un momento de la charla, el presentador quiso saber cuál había sido su reacción ante la desmentida del actor. “Bueno, ¿cómo podrías inventar eso?”, reaccionó de inmediato. “Exacto”, la avaló el presentador. “Quiero decir, fue bastante específico”, agregó ella y soltó una carcajada.

“¿Liam, le ofreciste a Pamela un Porsche?”, siguió Cohen con la mirada fija en Neeson. “No todavía”, intervino Anderson. “¿Hay otro auto que podría haber hecho que cambies de opinión sobre la oferta de Stallone?”, volvió al ruedo el presentador. “Tal vez un Shelby Cobra”, bromeó la actriz, pero luego se puso seria y fue categórica: “No”, repitió varias veces.

Pamela Anderson y Liam Neeson en la gira promocional de su último film Captura de video

Durante esa misma entrevista, Neeson y Anderson se animaron a revelar cuál consideran que es el aspecto más dulce del otro. En su turno, la actriz confesó: “Él es muy amable y generoso”, mientras que Liam agregó que le gusta mucho el “espíritu” de ella, y concluyó: “Es tan risueña como yo, y eso me encanta”. Entre risas, Neeson también expresó que Pamela le hizo un pan de masa madre, otro detalle que lo conmovió.

Un amor inesperado

Cuando parecía que había decidido centrar todos sus esfuerzos en su carrera profesional, Pamela Anderson volvió a sorprender. Con un tierno beso, confirmó la semana pasada su romance con Liam Neeson, un amor que se veía venir pero que, de todos modos, causó sorpresa entre sus fanáticos.

Pamela Anderson y Liam Neeson confirmaron su amor en la alfombra roja ADRIAN DENNIS - AFP

“En primer lugar, estoy locamente enamorado de ella. Es fantástico trabajar con ella. No puedo felicitarla lo suficiente. Sin un gran ego, ella solo viene a hacer el trabajo. Es divertida y es muy fácil trabajar con ella. Va a ser genial en la película”, le dijo Neeson a People el año pasado. Ella, en cambio, fue un poco más mesurada al hablar de su vínculo con el protagonista de La lista de Schindler hace unos días. “Creo que tengo un amigo para siempre en Liam”, le dijo a Entertainment Weekly. “Y definitivamente tenemos una conexión que es muy sincera, muy amorosa, y él es un buen tipo”, sumó.

El 28 de julio, la noticia circuló por todos los medios del mundo. “Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están profundamente enamorados el uno del otro”, le aseguró un integrante de la producción de ¿Y dónde está el policía? a People.