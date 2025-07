Pamela Anderson: cuatro bodas, varios escándalos y el inesperado amor de Liam Neeson

The Last Showgirl fue un punto de inflexión en la vida de Pamela Anderson: la mujer que supo ser el ícono sexual más deseado en la década del 90, que logró la fama mundial gracias a un traje de baño rojo, vivió romances turbulentos y protagonizó varios escándalos logró reinventarse a sí misma. El año pasado, en medio de su gran regreso a la pantalla grande, quedó en evidencia que aquella rubia debilidad cambió su imagen, se desprendió de los prejuicios y decidió mostrar su vida con más honestidad.

Ahora, con el estreno de ¿Y dónde está el policía?, la actriz volvió a sorprender: en la alfombra roja, entre mimos, gestos cómplices y un beso inesperado, confirmó su relación con el actor Liam Neeson. Aquí, un repaso por sus amores más importantes.

Sus primeros flechazos famosos y una figura estelar

En tiempos de Baywatch

Jon Peters fue el primer hombre famoso que tuvo una relación con Anderson. Fue el mismo productor de cine quien contó cómo nació el amor, a mediados de la década del 80, en una charla con The Hollywood Reporter: “Entré y vi a este angelito sentado en el bar. Era Pammy. Tenía como 19 años. Sabía que sería una gran estrella. Terminamos viviendo juntos”, repasó. Si bien en un primer momento ella rechazó su propuesta de matrimonio por la gran diferencia de edad, en 2019 se reencontraron y protagonizaron un falso matrimonio que se diluyó al poco tiempo.

Pamela Anderson y Sylvester Stallone Archivo

Aunque nunca se confirmó, en esos tiempos circuló con fuerza un romance de la protagonista de Baywatch con Sylvester Stallone. Ella misma se ocupó de hablar del tema en su serie documental de Netflix Pamela, una historia de amor, donde aseguró que el gran Rocky Balboa le llegó a ofrecer un Porche y un departamento. Él lo negó por medio de su representante. Quien sí blanqueó su vínculo con Anderson y mantuvo con ella una relación de tres años fue Scott Baio. La pareja se vio por primera vez en una fiesta a finales de los 80. En 1993, ella lo dejó. Según explicó, era muy predecible, práctico, lógico y poco espontáneo.

Kelly Slater junto a Pamela Anderson, en 1992

Tras una relación de dos años con David Charbet, su coprotagonista en Baywatch, Anderson se enamoró del campeón australiano de la Liga Mundial de Surf, Kelly Slater, a quien definió como su primer “gran amor”, aunque con el tiempo se dio cuenta que la relación no era exclusiva. “Kelly y yo salíamos todo el tiempo entre muchos novios míos y muchas novias de él también. No era solo yo. Definitivamente era un rompecorazones. Era un espíritu libre”, repasó en su serie. Tan abierta fue la relación que cuando se casó con Tommy Lee, en 1995, su vínculo con Slater todavía no tenía un punto final. “Él se sorprendió”, recordó. " Eso fue horrible".

Tommy Lee, el amor que la marcó para siempre

Pamela Anderson y Tommy Lee

Pamela Anderson conoció al baterista de la banda Mötley Crüe en la fiesta de fin de año de 1994 y se volvieron a encontrar un mes y medio después, en las playas de Cancún, México. El flechazo fue inmediato y cuatro días después de su primera cita, se casaron. “Tenía un anillo rosado en una mano, me lo saqué y le propuse matrimonio. Fue espontáneo, no lo pensé. Su respuesta fue meterme la lengua hasta lo más profundo de mi garganta”, declaró el músico cuando la noticia del enlace se hizo pública por una tapa de la revista People. La ceremonia fue tan rápida y secreta que la misma madre de Anderson se enteró por la publicación.

Luego de una breve etapa en donde aquel amor explosivo fue noticia en todos los medios, la pareja protagonizó uno de los escándalos más recordados de aquel momento. ¿Qué sucedió? La actriz y el músico se filmaron mientras mantenían relaciones en su casa de Malibú, ese material se filtró y gracias a una incipiente Internet llegó a los ojos de todo el mundo. Lejos de resultar indiferente, ese episodio fue para ellos un dolor de cabeza y una humillación total.

Pamela Anderson y Tommy Lee Archivo

“La frustración y dolor que nos trajo el escándalo por el ‘sex tape’ le agregó estrés a nuestra relación, que ya de entrada era muy intensa. Simplemente nos consumió”, resumió Lee cuando quiso justificar la separación que vivieron en 1996, tras el nacimiento de su primer hijo, Brandon. En noviembre, Anderson presentó los papeles de divorcio, pero a los pocos meses se arrepintió: volvieron a estar juntos y en diciembre del año siguiente nació Dylan, su segundo hijo.

Si bien lo intentaron, la situación no mejoró y en febrero de 1998, Anderson presentó una denuncia en la que acusó a su esposo de violencia física. Lee fue detenido y pasó seis meses en la cárcel por daños y violencia conyugal. Diez años después volvieron a estar juntos: “Solo lo hemos intentado 800 veces; 801, aquí vamos. Pamela y los niños se han mudado conmigo. Es increíble. Definitivamente está funcionando”, le dijo Lee a Rolling Stone. El intento 801 también terminó y el 802 nunca llegó.

Tommy Lee y Pamela Anderson Denise Truscello - WireImage

Más rock, más bodas y algunos romances fugaces

Lejos de quedar enojada con el amor, después de la primera separación de Tommy Lee, Pamela se volvió a ilusionar, aunque de forma fugaz, con el modelo Marcus Schenkenberg. Poco después, en 2003, el rock volvió a aparecer en su vida para robarle el corazón: esta vez fue Kid Rock quien la conquistó. Tras dos años de noviazgo, dijeron “sí, quiero” en julio de 2006 en un yate cerca de St. Tropez, Francia.

Pamela Anderson y Kid Rock Archivo

“Casarse es increíble... estar casado apesta”, resumió el músico de Detroit cuando tuvo que explicar por qué a los seis meses de casarse llegó el divorcio. Según su versión, fue su hijo quien lo alentó a separarse porque nunca se llevó bien con su nueva mujer y sintió que si tenía que elegir entre ambos, no había otra solución. El vínculo se disolvió de forma oficial en junio de 2007 y desde entonces la pareja no se volvió a hablar.

Anderson no dejó que este contratiempo le quitara las esperanzas. En la última década tuvo romances fugaces con el skater Matt Evers, el actor David Spade, el cantante inglés Robbie Williams y los magos Criss Angel y Hans Klok. Luego llegó Rick Salomon, un jugador de póker que hizo una fortuna gracias a las cartas y que siempre tuvo debilidad por las famosas.

Pamela Anderson y Rick Salomon durante su primera aparición pública en Las Vegas luego de casarse Splash News/The Grosby Group

Salomón y Anderson estuvieron juntos casi una década y se casaron dos veces, en 2007 y 2014, pero se separaron definitivamente en 2015. Fue luego de esa relación que la rubia conoció al futbolista Adil Rami, su última gran desilusión.

Un período fugaz como botinera

La actriz de Baywatch y un tremendo relato sobre el futbolista del Marsella AFP

La actriz y el defensor francés de raíces marroquíes se conocieron en 2017 mientras disfrutaban del Grand Prix de Mónaco. Al poco tiempo se dejaron ver juntos. La relación duró hasta el 2019 y terminó de la peor manera, con acusaciones de amenazas y agresión. “Es un monstruo, un sociópata, un narcisista...” escribió Anderson en un posteo de Instagram sobre el deportista, a quien al parecer descubrió manteniendo una doble vida con su exmujer y madre de sus hijos, la modelo Sidonie Biemont.

“Los últimos dos años de mi vida han sido una gran mentira. Fui estafada, me hizo creer que teníamos un gran amor pero ahora estoy devastada por descubrir la verdad. Él estaba viviendo una doble vida. Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en departamentos cercanos a sus esposas. Él llamó a esos hombres monstruos pero esto es peor. Él les mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar los corazones y las mentes de dos mujeres así?”, lanzó sin eufemismos.

Otro matrimonio y Liam Neeson, la gran sorpresa

Pamela Anderson contrajo matrimonio en secreto con el productor de cine Jon Peters, de 74 años The Grosby Group

Después de su breve regreso con Jon Peters, Pamela insistió con el formalismo: el 20 de diciembre de 2020 se casó con su guardia de seguridad, Dan Hayhurst, luego de un breve tiempo juntos. “Estoy exactamente donde necesito estar: en los brazos de un hombre que realmente me ama”, aseguró un mes después de la ceremonia. En enero de 2020, un representante de la actriz confirmó a la revista People que la pareja se había separado.

Pamela Anderson se casó en secreto con su guardaespaldas, Dan Hayhurst instagram.com/rastasanctuary

Cuando parecía que había decidido centrar todos sus esfuerzos en su carrera profesional, Pamela Anderson volvió a sorprender. Ayer, con un tierno beso, confirmó su romance con Liam Neeson, un amor que se veía venir pero que, de todos modos, causó sorpresa entre sus fanáticos.

“En primer lugar estoy locamente enamorado de ella. Es fantástico trabajar con ella. No puedo felicitarla lo suficiente. Sin un gran ego, ella solo viene a hacer el trabajo. Es divertida y es muy fácil trabajar con ella. Va a ser genial en la película”, le dijo Neeson a People el año pasado. Ella, en cambio, fue un poco más mesurada al hablar de su vínculo con el protagonista de La lista de Schindler hace unos días. “Creo que tengo un amigo para siempre en Liam”, le dijo a Entertainment Weekly. “Y definitivamente tenemos una conexión que es muy sincera, muy amorosa, y él es un buen tipo”, sumó.

El beso de Pamela Anderson a Liam Neeson ADRIAN DENNIS - AFP

Ayer, la noticia del flamante romance circuló por todos los medios del mundo. “Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están profundamente enamorados el uno del otro”, le aseguró un integrante de la producción de ¿Y dónde está el policía? a People. Ellos, en cambio, no necesitaron palabras para dar a conocer sus sentimientos: compartieron un tierno momento sobre la alfombra roja.