Liam Neeson y Pamela Anderson, cada vez más dulces, y qué opina el hijo del actor del romance

Hace pocos días, Liam Neeson y Pamela Anderson confirmaron que están en pareja. El actor y la actriz, que trabajaron juntos en el relanzamiento de La pistola desnuda, conforman uno de los romances más sorpresivos del año, y sus seguidores festejan que ellos le hayan vuelto a dar una oportunidad al amor. Y atentos a la buena recepción del público, y decididos a disfrutar del momento que atraviesan, ambos se muestran muy cómplices en cada una de las entrevistas que dan en conjunto, en el marco de la gira de prensa del mencionado film.

Durante una charla en el ciclo Watch What Happens Live with Andy Cohen, Neeson y Anderson se animaron a revelar cuál consideran que es el aspecto más dulce del otro. En su turno, la actriz confesó: “Él es muy amable y generoso”, mientras que Liam agregó que le gusta mucho el “espíritu” de ella, y concluyó: “Es tan risueña como yo, y eso me encanta”. Entre risas, Neeson también expresó que Pamela le hizo un pan de masa madre, otro detalle que lo conmovió.

Pero una de las palabras más buscadas sobre esta relación, era la de Daniel Jack Neeson , uno de los hijos del protagonista de La pistola desnuda . Ubicado entre los espectadores que presenciaban el show, al joven le preguntaron qué opinaba sobre el romance, y él respondió que daba el visto bueno, visiblemente contento por su papá.

Por otra parte, quien también dio señales de apoyo al noviazgo fue Joely Richardson, la hermana de Miranda Richardson, difunta mujer de Liam Neeson. En una imagen de Instagram que posteó Pamela Anderson, en la que figura ella junto a su actual pareja, Joely dejó un mensaje con varios corazones, que el público interpretó como una cálida muestra de afecto para la flamante pareja.

Cabe recordar que Neeson y Miranda Richardson oficializaron su relación el 6 de junio de 1993, durante la 47° edición de los premios Tony, y el 3 de julio 1994 se casaron frente a 70 personas en su granja de Millbrook, Nueva York. La multiplicación del amor tampoco tardó en llegar: el 22 de junio de 1995 nació su primogénito, Micheál, y el 27 de agosto de 1996 su segundo hijo, Daniel.

La tragedia que lo cambió todo

Natasha Richardson y Liam Neeson se conocieron en una obra de Broadway en 1993 (IMDb/20th Century Fox)

Lo de Neeson y Richardson fue amor a primera vista, apasionado y a prueba de todo. Pero así como los episodios de su vida se dieron de manera “maratónica”, en un abrir y cerrar de ojos todo se desplomó. En marzo de 2009, la actriz que interpretó a Elizabeth James en Juego de gemelas (The Parent Tramp) sufrió un brutal accidente de esquí en Canadá.

Estaba en la ciudad de Québac con sus hijos y decidió tomar clases en el centro de esquí Mont Tremblant. Mientras practicaba, cayó por una pendiente y se golpeó la cabeza. En un principio se pensó que la lesión no era grave, puesto que bromeaba sobre lo ocurrido y no quiso recibir atención médica. “Cariño me caí en la nieve”, le dijo por teléfono a su esposo que se encontraba en Toronto por la filmación de la película Chole.

Natasha Richardson y Liam Neeson se casaron en 1994 y tuvieron dos hijos juntos (Foto: IMDb)

Sin embargo, horas después el panorama cambió completamente: la trasladaron al hospital de Montreal y entró en coma. En 2014, Neeson le contó a Anderson Cooper para el programa 60 Minutes que cuando llegó al centro de salud le dijeron que su esposa tenía muerte cerebral. “Fui a su habitación y le dije que la amaba. Le dije ‘amor, no vas a volver de esto. Te golpeaste la cabeza. No sé si podés escucharme, pero eso es lo que pasó. Y voy a llevar de regreso a Nueva York. Toda tu familia y amigos vendrán”. Asimismo, reveló que habían hecho un pacto de que si uno de los dos llegaba a estar en estado vegetativo, el que quedara iba a tomar la decisión de desconectarlo.

Acompañada por su familia, Richardson murió el 18 de marzo de 2009 a los 45 años en el hospital Lenox Hill de Nueva York, dos días después de la brutal caída, a causa de un “hematoma epidural accidental causado por un golpe brusco en la cabeza”, según precisaron los médicos.