Pampita Ardohain, sobre el amor: "El touch and go no me va"

Solterísima, Pampita habló de cómo le gustan los hombres. Crédito: Instagram Pampita Ardohain

16 de agosto de 2019 • 12:45

Esta semana la vida amorosa de Pampita Ardohain fue protagonista en todos los portales. A partir de la frase de Ángel de Brito "Sabés que me parece que a Pampita le gustás", que daba a entender que a la modelo se le iluminaban los ojos cada vez que Nico Occhiato salía a la pista de ShowMatch, se generó un gran revuelo en los medios y, aunque los protagonistas de este rumor lo desmitieron una y otra vez, las especulaciones tomaron cada vez más fuerza.

"Gracias Ángel. Me generaste previa, programa y portales de la nada con lo que tiraste. Me mato de risa con todo lo que se armó", le dijo Carolina Ardohain a De Brito esta mañana en un móvil de LAM. Luego, la conductora de NET TV habló sobre su percepción del encuentro que ayer mantuvo con Occhiato en su programa: "Fue genial. Nico es un chico muy educado, correcto y tiene muy buena onda. Mis panelistas estaban muertas de amor", confesó entre risas.

Tras explicar una y mil veces sus razones por las cuales no saldría con el ex de Flor Vigna "es demasiado joven", Pampita contó que tiene que tener un hombre para conquistarla. "Si su edad empieza con 2 es imposible; no tengo tema de conversación. Tiene que tener arriba de treinta y pico. Ser buena persona, tener buen corazón y buenos sentimientos. Además, que trabaje; me gusta poder admirar a mi pareja por lo que hace".

Muy enamoradiza, la modelo aclaró que no le gusta el touch and go y habló sobre su momento personal: "Estoy sola, me gusta estar sola. Soy muy feliz con lo que tengo: mi trabajo, los chicos, mi familia y mi grupo de amigos que siempre me acompaña en todo. Tampoco quiero salir con cualquiera. Tengo que estar muy segura para estar con alguien".