Pampita y Nico Occhiato: un picante ida y vuelta cara a cara

Pampita recibió en su programa a Nico Occhiato y le explicó por qué no saldría con él Crédito: Instagram

15 de agosto de 2019

Todo comenzó en Los ángeles de la mañana: "Sabés que me parece que a Pampita le gustás", le dijo Ángel de Brito a Nico Occhiatto en un móvil. Como era de esperarse, esa frase -que tomó por sorpresa al conductor de Tenemos Wifi y Todo por amor- armó un gran revuelo en el medio y las especulaciones no tardaron en llegar: comentarios, indirectas e intercambio de likes en Instagram fomentaron un rumor que fue creciendo día a día.

Pero esta tarde ocurrió lo que todos esperaban: el encuentro cara a cara de los protagonistas de esta historia. Nicolás Occhiato fue invitado al living de Pampita online, el programa que la modelo conduce por NET TV y se sometió a un fuerte cuestionario por parte de todo el panel.

Con un look total black, Nico contó todo lo que pasó después del comentario de De Brito. "Ese día no entendí nada. Era muy temprano, estaba dormido. Después de la entrevista, mi WhatsApp fue un quilombo. Mis amigos me preguntaban si era verdad".

Pampita, muy rápida, retrucó: "Y por las dudas me empezaste a poner likes en Instagram". Con cierta timidez, Occhiato se defendió: "Nosotros ya nos seguíamos en Instagram. Justo me apareció una foto tuya y puse like", intentando justificar su accionar en las redes.

Temas como el Bailando, Flor Vigna, el supuesto romance de su ex con su coach Matías Napp y su relación con Flor Peña -su compañera de baile- se sucedieron en una entrevista que todo el tiempo dejó entrever el nerviosismo del invitado por tener a Pampita delante suyo.

Pero lo más picante sucedió cuando el resto del panel se sumó al living. " ¿Te gusta Pampita?, disparó sin filtro una de las amigas de la conductora. "Sí, claro. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina", respondió titubeando el participante de Showmatch. "¿Vos me estás encarando acá en el programa?", arremetió Carolina sorprendida.

Luego de ensayar cómo encararía a la modelo, Nico aseguró que no se siente chico para ella y pidió que lo miren sin prejuicios. Además, aseguró que para el amor no hay edad y confesó que cuando tenía 19 años salió con una mujer 12 años mayor que él.

Al descubrir varias similitudes entre ambos -los dos son de capricornio, conducen programas en NET TV y trabajan en el Bailando- la mayoría de los integrantes del magazine votó a favor de "esta relación", y le rogaron a la morocha que le dé una oportunidad. Pero Pampita volvió a afirmar su postura: "No lo puedo ver con ojos de pareja porque es muy chiquito para mí. Tiene que vivir un montón de cosas todavía. Ir al boliche, conocer gente, divertirse. Aparte no tuvo tiempo para Flor Vigna y va a tener tiempo para mí, que tengo tres hijos", esbozó entre risas.

Tras su voto "pulgar para abajo", preguntó: "¿Quedamos como amigos? A lo cual -el ex de Flor Vigna- respondió pícaramente: "No creo en la amistad entre el hombre y la mujer".