Pampita y Nico Occhiato, ¿hay romance?

Ángel de Brito, hábil para descubrir nuevas parejas, contó que cada vez que Nicolás Occhiato entra a la pista del Superbailando , a Pampita le brillan los ojos. "No voy a quemarla y contar qué me dice, pero siempre comenta algo", lanzó, misterioso, el conductor de Los ángeles de la mañana.

En Hay que ver, el magazine de Canal 9 producido por Laflia -misma productora que ShowMatch-, entrevistaron a ambos para dilucidar si efectivamente sucede algo entre ellos, y dejaron al descubierto un intrigante juego de histeriqueo. ¿Se arma una pareja?

"Me da mucha vergüenza todo esto. Estamos hablando de una de las mujeres más lindas del país. No soy un lancero pero si me la cruzo, la saludo. Pampita me pone nervioso. Yo soy un tipo tranquilo", se atajó Nico, quien aseguró que la diferencia de edad no le importa en absoluto. "No me frena que sea más grande".

Nico Occhiato sobre Pampita: "Es la mujer más linda del país"

¿Qué piensa Pampita? "Quiero testearlo, verlo cara a cara. Mis amigas quieren que esté con Occhiato pero son tremendas, ellas quieren que les de a todos", contó un poco nerviosa. "No soy de una noche, soy de enamorarme, de tener proyectos", aclaró.

Claro que cuando le dijeron que Nico tiene 24 años, un poco se asustó. "¿Cuántos? Puedo mirar a hombre de 36 en adelante. Nico no llega, va 12 años atrasado", se quejó Pampita que ya cumplió los 41 y rápidamente hizo cuentas: 17 años de diferencia.

Pero quienes están cerca y los observan, notan miradas furtivas, sonrisas cómplices y mucho histeriqueo. ¿Se darán una oportunidad o el prejuicio será más fuerte? Esta historia continuará.