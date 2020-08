Pampita Ardohain, investigada por "privación ilegítima de la libertad" de la exniñera de sus hijos, Viviana Benítez Crédito: Instagram

Milagros Amondaray 27 de agosto de 2020 • 22:33

El 28 de febrero, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 desestimó la causa iniciada por Viviana Benítez, exniñera de los hijos de Carolina "Pampita" Ardohain, que la había denunciado por hostigamiento, daños psicológicos y amenazas. En ese momento, la doctora Cinthia Raquel había dictaminado una "inexistencia del delito".

Sin embargo, en las últimas horas, la Justicia revocó el sobreseimiento de Ardohain, quien ahora está siendo investigada por "posible coacción y privación ilegítima de la libertad" de Benítez, como le contó a LA NACION el abogado de la joven, Yamil Castro Bianchi.

"Nosotros apelamos el fallo original, que tuvo radicación en la sala 7. La cámara de apelaciones revocó lo que pidió la fiscalía y luego homologó la jueza María Gabriela Lanz", le comunicó el letrado a este medio, e informó que Ardohain será investigada según se dictaminó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 42.

"La causa fue archivada directamente la fiscalía porque se consideró que no había delito, y frente a la apelación del querellante la Cámara no dijo nada en contra de Carolina, sino que consideró que hay que investigar las manifestaciones de Benítez. Era una de las alternativas, no hay nada raro ni presenta ningún problema para nosotros", le dijo a LA NACION Fernando Burlando, abogado de Ardohain.

La denuncia de Benítez

Benítez había declarado que, en enero de 2017, Ardohain le había dicho: "Vos no servís para nada. Sos una inútil que no te podés hacer cargo de tres criaturas. De acá no salís bien parada hasta que no aparezca lo que me robaste". Por otro lado, en su denuncia, la exniñera mencionó otro episodio, supuestamente ocurrido en agosto del mismo año, en el que Pampita, ante la falta de la llave de la caja fuerte, les habría dicho a ella y a una compañera que eran "unas tontas" si creían que podían robarle su caja fuerte del banco ya que allí había cámaras.

A fines de febrero llegó el revés judicial para Benítez. En ese momento, Burlando contó cómo habían recibido el dictamen. "Era lo que esperábamos. Para nosotros, fue algo lógico", indicaba el letrado.

Benítez fue dama de honor de Ardohain en su casamiento con Roberto García Moritán, por lo cual la denuncia sorprendió a la modelo y conductora al punto de quebrarse al aire en su programa. "Fue un momento doloroso para mí, siempre que te traicionan duele mucho y por eso quise que se ocupen los abogados y no involucrarme. Yo tenía la consciencia muy tranquila pero bueno, no siempre la Justicia es acorde a la verdadera justicia así que medio que no sabía qué iba a pasar pero por suerte esa fue la resolución", expresaba cuando la Justicia se expidió a su favor.