LA NACION habló con los abogados de la conductora y su exniñera para conocer los pasos que piensan seguir luego de que la fiscalía desestimara la denuncia por amenazas Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 13:51

Apenas unos días antes, Pampita Ardohain había atravesado uno de los momentos más felices de su vida. Acompañada por sus seres queridos, la modelo y conductora había pasado por el altar con Roberto García Moritán. Una de las personas que la jurado del "Bailando por un sueño" había elegido para compartir con ella ese esperado y deseado momento fue Viviana Benítez, la entonces niñera de sus hijos, que formó parte de su exclusivo grupo de damas de honor. Sin embargo, ese vínculo estrecho se desvaneció a la velocidad de la luz.

Desde la pantalla chica, Benítez sorprendió a todos anunciando que iba a denunciar civilmente a su empleadora por hostigamiento, daño psicológio y amenazas . Además, aseguró le iniciaría una demanda laboral por irregularidades en el cobro de su salario.

Inmediatamente, Pampita salió a desmentir los dichos de Benítez, asegurando que entre ellas había un vínculo de amistad y que nunca incumplió con sus obligaciones de empleadora ni maltrató a la niñera de sus hijos. El escándalo, de todos modos, se convirtió en uno de los temas más comentados y con mayor visibilidad en los noticieros y programas de espectáculos. En el medio, la Justicia impuso un "bozal legal" que le impide a la denunciante referirse a los hijos de Ardohain.

Este viernes, según pudo confirmar LA NACION, la Fiscalía Nacional en lo criminal y Correccional 17 desestimó la denuncia de Benítez por "inexistencia de delito".

La denuncia de Benítez

Benítez había denunciado que, en enero de 2017, Ardohain le había dicho: "Vos no servís para nada. Sos una inútil que no te podés hacer cargo de tres criaturas. De acá no salís bien parada hasta que no aparezca lo que me robaste". Además, en su denuncia, la exniñera menciona otro episodio, supuestamente ocurrido en agosto de 2017, en el que Pampita, ante la falta de la llave de la caja fuerte, les habría dicho a ella y a una compañera que eran "unas tontas si creían que podía robarle su caja fuerte del banco ya que allí había cámaras".

Para la fiscalía, esos supuestos dichos de Ardohain no son amenazas. De todos modos, entiende que la cuestión se deberá examinar en el ámbito de la justicia laboral.

La desestimación de la Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, LA NACIÓN se comunicó con Fernando Burlando, abogado Pampita Ardohain, para conocer cómo habían recibido el dictamen. " Era lo que esperábamos. Para nosotros, fue algo lógico", indicó el letrado.

Sobre cuáles son los pasos que piensan seguir en relación a Benítez, Burlando reforzó la idea que la conductora ya había adelantado en varias entrevistas, la de demandar a la exniñera por los daños que le habrían ocasionado sus dichos a su defendida. " Lamentablemente, tenemos que seguir con eso y otras acciones en contra de esa mujer", informó.

La elección de la palabra "lamentablemente" no es casual. Desde un primer momento, Pampita se mostró dolida porque consideraba a Benítez "una amiga", "casi una hermana". Incluso expresó que " ella viene deprimida desde hace muchísimo tiempo" y aseguró que estaba mal aconsejada.

"Tiene que tratarse psicológicamente. No sé por qué está haciendo todo esto. Yo no voy a hacer ningún arreglo. Yo también le voy a iniciar una causa por calumnias e injurias", había adelantado la conductora de Pampita Online en Involucrados, en diciembre del año pasado.

Benítez, con nuevo abogado

El nuevo abogado de Benítez, Yamil Castro Bianchi, también habló con LA NACIÓN y dio a conocer las acciones que él y su representada tienen previsto llevar adelante a partir de esta resolución. En principio, Castro Bianchi aseguró que Benítez aún no fue notificada y adelantó que piensan iniciar acciones para determinar quién filtró la resolución.

"La Justicia habrá resuelto esto. La realidad es que a Viviana no le notificaron nada que le permita, por lo menos, ejercer su derecho como víctima de recurrir a una resolución", explicó y sumó: "Vamos a hacer una denuncia por desobediencia y violación de secreto porque se publicó la resolución y queremos que se investigue quién la filtró. Más que nada, porque si de lo que se está hablando es de mantener cierto silencio por el cuidado de los menores, lo que pasó va en contradicción de eso".

"Frente al 'bozal legal' nos presentamos espontáneamente para notificarnos y decir que no nos interesa hablar de los chicos, porque la resolución que dio el 'bozal' fue solamente para con los chicos, no para Ana Carolina (Ardohain). Entonces adoptamos una postura de no mediatizar, de dejar que resuelva la Justicia", indicó. " Por eso, los pasos a seguir son dos: denunciar para se que investigue quién filtró el dictamen y el recurso contra la resolución", finalizó.