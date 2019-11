Pampita Ardohain, radiante, contó todas las anécdotas de su boda Crédito: Captura de Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2019 • 09:52

Mucho se habló en estos días del casamiento del año", el de Pampita Ardohaín y Roberto García Moritán. Este lunes, antes de irse de luna de miel a París, la conductora pasó por su programa de Net TV, Pampita online: el primero tras la boda. "Soy una mujer casada", dijo mientras entraba con un vestido de novia, también hecho por Gabriel Lage. Y con las sandalias que usó en su casamiento. "Me cambié el color de pelo, es el mío natural", expresó emocionada. "Bailamos toda la noche. Lo re disfrutamos. Fuimos muy conscientes de lo que estaba pasando". Y después comentó algo que conmovió a todos los presentes: contó que le pidió a su hija Blanquita, que murió en septiembre de 2012, que le mandara un compañero de vida.

"Los días 8 son muy especiales para mí y es mi permitido de todo el mes para conectarme con lugares dolorosos. Me tocó estar en Chile este año y fui a llevarle flores a mi hija. Me sentía muy triste y muy mal en ese momento; el año anterior había sido muy duro y nunca le había pedido nada a mi hija. Nunca. Ese día, conmovida, le hice un pedido muy profundo, de adentro. Yo quiero tener un compañero en la vida. Porque es importante transitar la vida con alguien, con un amor que me dé paz. Y agradecí todo lo que tenía, la salud de mis hijos, cómo están creciendo, hermosos. Por mi forma de ser, necesito tener un amor tranquilo, estable, verdadero. Le pedí a mi hija un compañero de vida. Lo pedí con tanta fuerza que se me cumplió. Cuando apareció Robert, me di cuenta que todo fluía fácil y me acordé de eso".

Pero no todo se dio tan fácilmente. Las primeras semanas luego de conocerlo, Pampita dudó. "No quiero novio hasta el año que viene, pensé, pero fui a hacer una campaña de trajes de baño en Punta del Este y fui a una charla de Pilar Sordo, que es muy amiga mía y me decidí a jugarme por este amor. Cuando volví a Buenos Aires, él me pidió ser su novia".

¿Embarazada?

Pampita Ardohain hizo un comentario sobre un pedido especial que le hizo a su hija y conmovió a todo el mundo

La modelo y conductora tiró por tierra los rumores que circulan desde hace unos días: "No estoy embarazada, ¿quieren que traiga pruebas? Nos casamos porque nos amamos, y queríamos enlazar a nuestras familias", dejó en claro. "No descartamos ser padres en algún momento, si Dios quiere, pero no estoy embarazada".

Y se la notó un poquito ansiosa cuando dijo que mañana viajará a París, de luna de miel, con su flamante marido. "Grabamos y me voy. No sé quién me reemplaza". Pero en realidad sí se sabe que Luciana Salazar va a conducir el programa por una semana hasta su regreso.

La noche de bodas y el anillo que nadie encontró

Su amigo Gabriel Olivieri contó que llegaron el Hotel Four Seasons a las 6.20 AM. ¿Cómo fue la noche de bodas? "No sé si puedo contarlo porque Robert me va a matar", se excusó.

Dijo también que la sorprendió mucho cuando, en el momento de tirar las cintitas, nadie se sacó en anillo. "Una de las 200 cintitas tenía un anillo de oro y brillantes. Mi prima casada la encontró en el piso. Para ser justa, lo até al ramo y lo agarró mi amiga Danisa".

El auto y los nervios

Así entraba Pampita junto a sus hijos a la ceremonia 00:33

Video

Pampita contó que Roberto vivió el momento de más nervios de toda la noche cuando tuvieron que hacer las fotos para la prensa. Y otro momento de tensión fue el del auto. "Karina Mazzocco y su marido nos prestaron ese auto maravilloso. Íbamos a ir caminando, pero ellos nos lo ofrecieron y tenía miedo de que este hermoso auto antiguo se parara".

Reveló, además, algunos secretitos. "Hubo cambios de último momento. Por ejemplo en el altar íbamos a estar solamente la familia, pero quería que fuera más cálido y sumamos a las damas de honor, a los amigos de Robert, a los padres y los testigos. Fue como estar en una burbuja".

Cómo se enteraron sus hijos

La glamorosa propuesta de casamiento a Pampita. Fuente: Instagram 01:47

Video

Sobre cómo se enteraron sus tres hijos y los de García Moritán de la boda, dijo: "Se los conté cuando fui a buscarlos a Chile, donde estaban de vacaciones con su familia chilena. Les mostré el video y estaban re contentos. Y a Bautista y a los hijos de Robert, que son más grandes y ya están en redes sociales, se los contamos enseguida, desde Punta Cana".

¿Todo fue de canje?

Pampita y su flamante marido durante la ceremonia Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Confesó que hubo algunos canjes, pero la mayoría de las cosas se pagaron. "Recortamos el presupuesto y sacamos muchas cosas a último momento. Por ejemplo, hicimos un vals muy lindo y en ese momento yo quería un seguidor, tipo teatro. Y humo en los pies. Pero con los números no daban y voló todo eso".

¿El momento más hermoso de toda la noche? "La ceremonia fue hermosa, intima, cálida, llena de amor. Superó mis expectativas. Es el mejor recuerdo de toda la noche".

Pampita y Roberto García Moritan dan el sí quiero 00:37

Video