Pampita se animó a un radical cambio de look y mostró cómo le quedó

“Año nuevo, vida nueva”, dice el dicho, pero, en su caso, Carolina “Pampita” Ardohain decidió adelantarse a los cambios y transitar las últimas semanas del 2025 con un look renovado. Como modelo, está acostumbrada a pasar por la peluquería para alisarse u ondularse el cabello o incluso para teñirlo. Durante los últimos años lo llevó largo y de color castaño, pero esto cambió esta semana cuando visitó a su estilista de confianza. El miércoles llegó a un evento con una nueva imagen que causó furor. Se sumó a una de las tendencias de la temporada y se robó todos los flashes.

El miércoles 19 de noviembre, Carolina Ardohain y su novio, el polista Martín Pepa, se vistieron de gala para asistir a un evento. Posaron juntos y enamorados por la alfombra roja. Él lució elegante con saco blanco, camisa, moño y pantalones de vestir negros, mientras que ella deslumbró con un vestido plateado cubierto de brillos con espalda descubierta y un profundo tajo.

Pampita se sumó a la tendencia del érlo corto (Foto: Instagram @zacariasguedes)

Pero, más allá de su look y de las muestras de afecto con su pareja, lo cierto es que, lo que se robó toda la atención fue el cabello de la modelo. Apareció con el pelo castaño, lacio y largo solamente hasta los hombros. En un primer momento, seguramente más de uno especuló en sí era una peluca, pero era su pelo natural. Decidió sumarse al estilo carré, una de las tendencias de la temporada, y lo hizo de la mejor manera.

Pampita se robó todas las miradas con su nuevo cabello

La modelo lució orgullosa su nueva cabellera, obra de su estilista Zacarías Guedes. La movió de un lado al otro con el carisma y simpatía que la caracterizan y bailó muy acaramelada con su pareja durante toda la noche.

Pampita se cortó el cabello y lo estrenó durante un evento (Foto: Instagram @zacariasguedes)

Pampita dio detalles de su economía y reveló por qué decide alquilar en lugar de comprarse una casa

El lunes 17 de noviembre, Pampita pasó por Sería increíble (Olga) y tuvo un mano a mano con Nati Jota, Damián Betular y Eial Moldavsky. Uno de los tantos temas que abordaron fue su situación económica. Reconoció que para ella el dinero tiene mucha importancia y explicó: “Me gusta que mis hijos vivan bien. Justo esta semana hablaba de eso con mi novio, sobre por qué gasto tanto en vivir. Yo le digo: ‘Es que pocos años van a vivir conmigo mis hijos - ya lo estoy viendo con Bauti que en cualquier momento se va a ir - y quiero que en los años que estén conmigo estén en la casa que me gusta”. La modelo es madre de Blanca - fallecida en 2012 -, Bautista, Beltrán y Benicio, a quienes tuvo con Benjamín Vicuña, y Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Pampita junto a sus hijos, Bautista, Ana, Benicio y Beltrán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Ardohain contó que Pepa le cuestiona por qué no ahorra el dinero del alquiler y en diez años se compra una “mega casa”. ¿Su respuesta? Que en ese período se perdió diez años de la crianza de sus hijos. “Quiero ahora vivir en una mega casa. En diez años capaz quiero vivir en un departamento con Anita, que va a tener 14 y es la última que me queda. Entonces ahora quiero una casa divina, con jardín, con todo, para todos”, explicó, pero reconoció: “Económicamente, no te rinde, porque lo que te conviene es ahorrar y después comprarte la casa. Pero yo prefiero alquilar y vivo ahora en la pileta, tirada y después veo. Me voy gastando lo que voy ganando".

Asimismo, explicó que no es una persona ostentosa y que así como no tiene auto propio - porque se lo prestan las marcas -, no gasta en carteras caras. Su inversión está en vestidos para algunas galas y en invitar a su familia y amigos para viajar de vacaciones todos juntos.