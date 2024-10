Pampita Ardohain, preocupada por sus hijos, hizo un suplicante pedido a la prensa

Escuchar

Pampita Ardohain llegó ayer al Aeropuerto de Ezeiza, luego de realizar un viaje a Chile por trabajo. Por supuesto, al arribar al país la estaban esperando cientos de periodistas ansiosos por sus declaraciones. Finalmente, la modelo y conductora se pronunció sobre su escandalosa separación de Roberto García Moritán.

Con su habitual elegancia y una sonrisa serena, Pampita desestimó las versiones que apuntaban a que su viaje había sido una escapada para poner paños fríos a la crisis. “No elegí irme, tenía la fecha programada desde hace mucho tiempo, era un trabajo muy importante para mí y estoy muy contenta”, aseguró.

Sin embargo, cuando la prensa intentó indagar en los motivos de su separación, la conductora y modelo prefirió mantener un bajo perfil. “No voy a hacer comentarios sobre la separación. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos. Sepan entender. Voy a tratar de no hacer comentarios sobre nada porque es privado” , expresó, dejando en claro su intención de resguardar su silencio.

Ante las versiones que señalaban una posible participación en un programa de televisión para contar su versión de los hechos, Pampita fue tajante: “ No voy a ir a ningún programa . No voy a hablar del tema en ningún lado, ojalá que ni ahora ni nunca”.

Consultada sobre las declaraciones de su exsuegra, quien aseguró que no había sido ella quien puso fin a la relación, la modelo y conductora se mostró sorprendida por los dichos, pero mantuvo su postura: “No voy a hacer comentarios, no voy a decir nada. Vamos a tratar de mantenerlo en privado”.

En cuanto a la fecha de la separación, el 20 de septiembre, Pampita fue contundente: “Ustedes me conocen. A mí me gusta la verdad. A mí siempre me ha interesado mucho la verdad y no me queda otra que mostrarla, aunque sea una situación que obviamente no me gusta, lo voy a hacer. Tampoco voy a permitir que digan cosas que no son ciertas”.

Antes de partir, la conductora hizo un llamado a los medios para que respeten su privacidad y la de sus hijos: “Por favor, no vengan a la puerta de casa porque los chicos se ponen muy nerviosos. Es un lío cuando entran o salen... Y yo los protejo . No voy a ir a ningún programa, no voy a dar notas en ninguna revista, no me va a pagar nadie para que me siente a hablar sobre esto”

Con estas declaraciones, Pampita intentó cerrar de alguna manera este nuevo capítulo de su vida y dejar en claro que su deseo es seguir adelante y proteger a sus hijos de este escándalo mediático.

Una protagonista inesperada: la madre de Moritán

En los últimos días, se convirtió en una protagonista inesperada la madre de García Moritán, Lucila Fernández Llanos, porque trascendió que habló con Pampita para pedirle que cuidara a su hijo o que pusiera de alguna manera paños fríos al enfrentamiento mediático.

“Me sorprendió la noticia de la separación. Roberto no está bien; se están aprovechando, lógicamente... Carolina es muy querida, y los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan? ¡No hay pruebas!”, expresó la mujer al hablar con un cronista del ciclo de América, A la tarde.

Por otro lado, agregó que no fue Pampita, quien le puso fin a la relación, aunque aclaró después: “No le pedí que tenga compasión. Le mandé un gran abrazo, un beso y le deseé lo mejor. Le pedí que piense en sus hijos porque tienen hijos. Roberto tiene dos hijos adolescentes que están sufriendo“.

Y no conforme con lo dicho, siguió: “¿Y lo que se dice que me respondió -que ella lo iba a ‘hacer mierda’- es vedad. Tengo todo grabado. Yo la quiero, pero es muy dura. ¡Muy dura! “ Entonces, el notero le preguntó si consideraba que Pampita le había soltado la mano a su hijo. “Él no necesita que ella no le suelte la mano; ella debería darle una mano. Ella elige el silencio para destruirlo”, remarcó Fernández Llanos.

LA NACION