Pampita Ardohain salió a defender a Benjamín Vicuña con capturas de pantalla y mensajes de sus hijos: “Algo hicimos bien”

Recién llegada al país, Carolina “Pampita” Ardohain asumió de lleno la defensa del padre de sus hijos mayores, Benjamín Vicuña, ante los ataques virtuales de la María Eugenia “China” Suárez. Primero, aseguró que el actor chileno era un muy padre y luego compartió en sus redes una serie de capturas de pantalla con la que intentó reforzar aquella afirmación.

El casamiento que no fue: Pampita y Vicuña estuvieron juntos poco más de una década Archivo

Una de las imágenes que compartió este viernes en las historias de su cuenta de Instagram es la captura de una conversación que mantuvo con la maestra del menor de sus hijos varones, Benicio. En aquella charla virtual, la docente le cuenta: “Hola, Caro. ¿Cómo estás? Te quería mandar esto porque me dio ternura. Estábamos haciendo una tarea con Beni y escribió esto: ‘Mamá te amo. Papá te amo’”.

Pampita subió a sus historias una tarea de su hijo Benicio para remarcar que Benjamín Vicuña es un buen padre Captura

La modelo, conductora y actriz compartió la captura y señaló, sin medias tintas: “Esto puso Beni hoy en el colegio. Algo estamos haciendo bien, Benja”.

Instagram historias de Pampita Captura

Pero las cosas no quedaron allí. Pampita también compartió una historia de su hijo mayor, Bautista, en la que el adolescente también sentó postura ante la polémica entre el actor chileno y la China Suárez. Sobre una foto en la que lo ve sonriente, Bautista escribió: “Gente que no conoce a mi papá y mi mamá puede opinar lo que quiera. Yo y mis hermanos sabemos quién es”.

Instagram historias de Pampita Captura

El mismo Vicuña le agradeció que su ex saliera a respaldarlo con un gesto inequívoco. En medio de una entrevista que le realizó el cronista de Puro Show. “La verdad es que lo único que pido es que podamos desactivar esto. Yo tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir con mi laburo y con mis obligaciones como papá”, comenzó pidiendo el actor, en relación con las constantes guardias periodísticas montadas a la salida de su casa.

Sin embargo, cuando el cronista señaló que con su batería interminable de posteos en las redes, Suárez no estaría ayudando a que eso ocurra, Vicuña se bajó la mirada y explicó: “Bueno, no me puedo hacer cargo de eso... La verdad es que es muy triste”. En ese momento se sumó a la entrevista un periodista chileno. “Pampita salió a defenderte y en el aeropuerto, dijo que eras un excelente padre, y que no estaba diciendo nada más que solo la verdad”, le informó.

El actor chileno primero llevó su mano derecha a su corazón. Luego, bajó su mirada y emocionado, indicó: “No hay mucha vuelta más que darle. Es cuestión de tiempo. Es estas situaciones, a veces, se pone todo muy raro. Es muy difícil. Es difícil hasta hablarlo. La verdad es que es una situación que no quiero. Es evidente qué es lo que duele”.

Este nuevo capítulo de la novela mediática y multiestelar del año comenzó a principio de esta semana, cuando el actor le revocó a Suárez el permiso permanente para sacar a sus hijos del país. En ese momento, la actriz de Casi Ángeles tenía previsto llevarse a Magnolia y a Amancio a Turquía, junto a su novio, Mauro Icardi.

Llena de ira, Suárez recurrió a sus redes sociales para hacer un enfurecido descargo contra el actor. “’El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El Papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz en un primer posteo en su cuenta de Instagram.

En un intento de descalificar a Vicuña como padre, la novia de Mauro Icardi continuó: “El papá del año, que en siete años nunca pudo levarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles”.

“El papá del año que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía: ‘Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’ El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. ‘El papá del año’ que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con ‘una niñera por cada hijo’”, lanzó enojada.

Luego de haber jurado por su hija que no mantenía un romance con Vicuña, Suárez blanqueó la relación (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Párrafos después, la actriz lo responsabilizó por sus problemas de salud mental: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso ó morir de tristeza y ansiedad”, expresó. Sin embargo, lo más duro de sus acusaciones siguió en un segundo posteo donde Suárez lo tildó de “adicto”. “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

“Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo, creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte”, agregó quien le dejó muy en claro que va a ir hasta las últimas consecuencias. “Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”, advirtió.

“El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN Y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, continuó.

Por último, y en un tercer posteo, la actriz hizo referencia a la jugada legal del chileno para impedir que sus hijos Magnolia y Amancio puedan salir del país: “Revocaste el permiso 2 días antes jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre”, concluyó furiosa.

Suárez y Vicuña, en tiempos felices

La historia de amor entre Vicuña y Suárez comenzó en 2015 en medio de otro escándalo. En aquel momento, el actor estaba en pareja con Pampita, la madre de sus cuatro hijos mayores. En una de las jornadas de filmación de la película El hilo rojo, Ardohain irrumpió sin previo aviso en el motorhome de su novio y vio “lo peor que podía ver una mujer”. Según su versión, Vicuña estaba en una comprometedora situación con Suárez, quien en un primer momento negó por su hija Rufina que estuviera viviendo un romance con su colega chileno y aseguró que en ese momento ella estaba sentada en un costado, comiendo palta cubierta por una manta de Nepal.