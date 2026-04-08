Roberto García Moritán hizo una fuerte revelación sobre su propuesta de casamiento a Pampita: “Estaba adoctrinado”

Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán parecían ser una de las parejas más estables y consolidadas del mundo del espectáculo. Tuvieron una hija en común y formaron una numerosa familia ensamblada, pero en septiembre de 2024 la relación se terminó después de cinco años, en medio de rumores de infidelidad, problemas económicos y exposiciones de conversaciones privadas. A un año y medio de la ruptura, el empresario aún habla públicamente de su exesposa. Recientemente se refirió a la propuesta de casamiento que organizó en Punta Cana solo dos meses después de haber empezado a salir y terminó por hacer una fuerte revelación que sorprendió a más de uno.

Durante su paso por La mañana con Moria (eltrece) el lunes 6 de abril, Roberto García Moritán fue consultado por el enorme despliegue que organizó para pedirle casamiento a la modelo. Ellos empezaron a salir en agosto de 2019 y la pregunta llegó en octubre de ese mismo año durante unas vacaciones en Punta Cana. “¿Carolina te obligó a hacer o fue cosa tuya?“, quiso saber Moria Casán.

Pampita y Roberto García Moritán se comprometieron en octubre de 2019, dos meses después de haber empezado la relación

“Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella”, se apuró a decir el empresario, pero la conductora siguió: “A mí me parece tan terrible que un hombre se arrodille para pedirle casamiento a una mujer. ¡Pego grito! Digo: ‘A este hombre lo obligaron’“. “Más o menos”, deslizó entre risas García Moritán, “pero no me apretaron, aclaro por las dudas”.

En esta misma línea, reveló: “Apretado no, pero ella me venía mostrando videos de propuesta de casamiento por un programa que ella quería hacer. Estaba adoctrinado“. En ese momento ya había decidido que quería casarse con ella, así que durante esas vacaciones, se reunió con el personal del hotel, quienes fueron de mucha ayuda, y les preguntó qué era todo lo que podían ofrecerle para que la propuesta fuera “inolvidable”. ¿La respuesta? Desde elefantes hasta fuegos artificiales, flores y cañones.

Así fue la propuesta de matrimonio de Roberto García Moritán para Pampita

Efectivamente, la propuesta tuvo de todo: una cena a la luz de las velas en la playa, música en vivo, fuegos artificiales, el sonido del mar de fondo y un cartel luminoso con la frase: “Casate conmigo”. Todo capturado por varias cámaras. “No sé si vuelvo a hacer una propuesta así, aviso por las dudas”, comentó entre risas el empresario. A partir de lo dicho, aclaró que nunca recibió dinero por exponer su relación. “A mí nunca me pagaron. Me da mucha vergüenza. Cuando alguien me regala algo, lo acepto y por ahí subo algo, pero no hago canje como filosofía, lo hago de buena onda. Me da mucho pudor. Pero sí es verdad que me he visto beneficiado alguna vez, sobre todo por Carolina”, remarcó.

El empresario y la modelo se casaron el 22 de noviembre de 2019 Gerardo Viercovich

Un mes después de la propuesta de casamiento, Ardohain y García Moritán se convirtieron en marido y mujer. La boda fue el 22 de noviembre de 2019 en el Palacio Sans Souci, ubicado en el partido de San Fernando. Hubo 130 invitados a la ceremonia, entre familiares y amigos cercanos, y otros 200 se sumaron a la medianoche cuando empezó la fiesta. “Hoy es uno de los momentos más importantes de mi vida y fue una bendición encontrar a un hombre como él”, le dijo la modelo a la prensa tras dar el sí. “Es una felicidad total haberla conocido. Siento mucha admiración por esta mujer, por su valentía y por sus ganas de vivir”, aseguró él.