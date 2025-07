Benjamín Vicuña le revocó el permiso a la China Suárez para que viaje con sus hijos a Turquía: “Algo hicimos mal”

La partida de Mauro Icardi a Turquía es inminente. El futbolista tenía que viajar el viernes pasado; sin embargo, atrasó su regreso debido a la revinculación con sus hijas, Francesca e Isabella. Después de un fin de semana repleto de despedidas, el delantero del Galatasaray viajaría esta noche junto a la China Suárez, aunque en las últimas horas se puso en duda la partida de la actriz. ¿Qué pasó? Benjamín Vicuña revocó el permiso que tenía para viajar con sus hijos al exterior, y Magnolia, de 7 años, y Amancio, de 4, no pueden salir del país.

Ante el revuelo que generó la decisión del chileno -que fue comunicada un día antes de que Suárez viaje junto a sus hijos más pequeños-, Vicuña rompió el silencio y explicó el motivo de su estrategia judicial: “La verdad es un montón todo esto, pareciera que es algo grave pero tiene que ver con el orden de los chicos”, dijo este mediodía al ser interceptado en plena calle por las cámaras de Intrusos y DDM.

Con un rostro serio -que demuestra su hartazgo al tener que hablar de este tema- el protagonista de Corazón Delator dio detalles de la interna familiar con la madre de Magnolia y Amancio: “Hablar de mis hijos es un montón pero bueno, lo hago porque ya se instaló un tema en relación a una cosa doméstica, interna. Para toda la gente que está tan interesada, no sé por qué… Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”, relató molesto. “Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá; este es un tema de dinámicas familiares. Ya estar hablando de traición es un montón”, aseguró respecto a quiénes dicen que se lo hizo a propósito.

Benjamín Vicuña junto a su hija Magnolia

“¿Hubo una revocación del permiso para que se vayan?”, le preguntó Alejandro Guatti sin vueltas. Lejos de negarlo, Vicuña advirtió: “Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. Muchas veces en las familias las cosas fluyen, otras veces se complican; temas de comunicación. Despierta mucho odio esto porque aparentemente es como que alguien le está quitando los hijos a otra persona, esas son pelotudeces importantes de descartar”.

“Acá hay que buscar un orden cuando tiene que ver con viajes al extranjero, así como yo lo hago cuando me voy a Chile. En este caso... Y acá termino porque no voy a hacer una conferencia de prensa, la madre tiene todo el derecho del mundo de viajar, de acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con los hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados”, lanzó tajante. “Es así, le vamos a encontrar la vuelta para que puedan estar con su mamá, para que puedan estar conmigo, para que podamos estar todos en paz”, agregó dejando en claro que no pretende polemizar ni hacer de esto un escándalo.

Benjamín Vicuña junto a su hijo menor, Amancio (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

“¿Te opondrías a que ellos vayan a vivir allá?”, indagó el cronista de El Diario de Mariana. “A ver, mis hijos viven acá. Yo vivo acá por mis hijos también. Ponerme en una situación de algo que va a pasar es ridículo”, aclaró. Respecto a cómo está viviendo toda esta situación, confesó: “Yo siempre trato de aclarar con una sonrisa pero no me gusta tener que estar dando explicaciones. Llevo cinco, seis meses dando explicaciones a la salida del teatro, a la salida de mi estreno de cine y la verdad es que no es un tema que me corresponde. Sí mis hijos, por mis hijos tengo que hablar y tengo que actuar. Mis hijos no son personajes del espectáculo”, concluyó molesto.

El contraataque de la China

La China Suárez le inicia acciones legales a Vicuña por revocarle el permiso para viajar con sus hijos al exterior

Al volver al piso, Paula Varela reveló cuál es el contraataque que tiene preparado Suárez frente a este artilugio legal del chileno. “La China lleva a juicio a Vicuña”, lanzó sorprendiendo a sus compañeros de Intrusos. “Quiere que la Justicia decida si esto tiene un motivo real o fue un capricho de Benjamín Vicuña. ¿En qué se basan para este pedido? En que la China viaja por línea y tiene el pasaje de ida y de retorno de los chicos; lo cual no significa que después se pueda cambiar. Pero Benjamín no tendría por qué pensar que no traería a los niños”, explicó la periodista.

Tras aclarar que también hay un pedido judicial en marcha para que los chicos puedan viajar, la panelista aseguró que eso lleva unos días, por lo que “la China ya tiene perdido el viajar esta noche con sus hijos”. “Este pedido también se le cayó a Vicuña, él no puede tampoco sacarlos del país si la China no autoriza”, aclaró.

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Turquía con los tres hijos de ella para participar de los festejos del Galatasaray (Foto: Instagram @mauroicardi)

Minutos después, Varela lanzó otra bomba respecto a quién cuidará de Magnolia y Amancio mientras Eugenia esté en Turquía con Icardi. “Quedan a cargo de la mamá de Eugenia, no quedan con Benjamín”, reveló mientras advertía que la China “va por todo”. “Ella quiere llevarse a sus hijos y quiere tener nuevamente este poder para no tener que pedir la autorización cada vez que viaja”, remató.