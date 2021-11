Pampita Ardohain sorprendió al revelar los motivos de por qué no conducirá El gran juego de la oca

Lejos de lo que puede parecer por el lugar que ocupa en el mundo del espectáculo, Pampita Ardohain también hace castings y puede no ser seleccionada. Así lo reveló la conductora, quien contó en una nota con Intrusos (América) que audicionó para co-conducir El gran juego de la Oca junto a Joaquín Pollo Álvarez, pero quedó afuera.

“Fui al casting. Fuimos muchos al casting. Creo que quedó La Chepi”, se sinceró la modelo. Consultada sobre si le hubiera gustado hacer el programa, no dudó: “Si, me hubiera gustado. Tengo ganas de hacer una conducción en un canal potente, un súper show”. Luego, no escatimó en elogios para la producción. “No saben lo lindo que es el decorado, es tremendo. Creo que le va a ir muy, muy bien al formato”, completó.

Consultada sobre la supuesta mala relación que tendría con el Pollo Álvarez -muy amigo de Pico Mónaco, su expareja- Pampita mostró su lado amable y siempre conciliador. “Para nada. No. Nunca tuvimos mala relación. Somos compañeros, nos vemos todos los días acá en el canal. La mejor con el Pollo”, aseguró y contó que van a conducir juntos los Premios Martín Fierro de Cable y que están muy contentos por ello.

La dupla que sí

Como adelantó LA NACION, la dupla que conducirá El gran juego de la oca será la que conformarán Pollo Álvarez y Dani La Chepi. Rodrigo Lussich se refirió a los flamantes conductores del ciclo y aprovechó para decirle a su compañera Paula Varela que la exparticipante de Master Chef Celebrity le había contestado. “La Chepi te contestó sin nombrarte. Vos habías dicho: ‘ahora cualquiera va a conducir’, y La Chepi te respondió: ´Tengo 20 años de carrera y ahora es mi momento´”.

Lejos de achicarse, Varela redobló la apuesta: “Chepi, si hubiera sido yo me pasaría lo mismo. De Pampita a que ahora sea La Chepi.... Ni pasando por Flor Vigna. ¡Me llamó la atención!”, aseguró. “Pero no porque no se lo merezca. Ojalá lo haga brutal”, cerró.

Sobre el final de la noticia, los conductores hablaron de una famosa que se negó a hacer el casting y que no fue convocada por ese motivo. Tras sumar algo de suspenso al chimento, develaron el misterio: se trata de Laurita Fernández.

El reemplazo de Tinelli

Entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, “La Academia” de ShowMatch llega a su fin. En eltrece ya comenzaron a organizar su programación de verano con El gran juego de la Oca como gran apuesta.

Bajo la producción de Kuarzo, regresa a la televisión argentina una nueva versión del programa que en los 90 fue conducido por Emilio ‘Milikito’ Aragón junto a Lydia Bosch, los domingos por la tarde. En esta versión local estarán al frente del programa Joaquín “Pollo” Álvarez y Dani La Chepi. Los acompañará Martina Fasce, exintegrante de El precio justo y Trato hecho).

Según pudo saber LA NACION, desde hace un mes aproximadamente se están haciendo pruebas piloto de este nuevo proyecto y ensayos todas las tardes. El último viernes comenzaron a grabarse los primeros programas en los estudios que alquiló Kuarzo en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.